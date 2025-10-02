Inspecția Judiciară s-a autosesizat în cazul judecătoarei care a explicat pe Facebook de ce a dat pedeapsa maximă unui bărbat care a încercat de două ori să își omoare soția

Sorina Marinaș, judecătoarea care a scris pe Facebook că nu are „niciun sentiment de milă” după ce l-a condamnat la 30 de ani de închisoare pe un bărbat care a încercat de două ori să-și ucidă soția, a anunțat că Inspecția Judiciară s-a autosesizat în cazul ei pentru o posiblă încălcare a Codului Deontologic al magistraților.

HotNews a scris despre acest caz vineri, după ce Curtea de Apel Craiova a decis condamnarea la 30 de ani de închisoare a unui bărbat de 60 de ani trimis în judecată pentru tentativă la omor.

Sentința a fost pronunțată de un complet prezidat de judecătoarea Sorina Marinaș, cea care a făcut publică condamnarea, arătând că este nevoie ca instanțele să își îndrepte atenția mai mult către victimă, nu doar către agresor. În motivarea condamnării, judecătoarea atrage atenția asupra fenomenului femicidului în România și a incapacității statului de a proteja victimele.

În primă instanță, bărbatul de 60 de ani din Mehedinți, care mai avea o condamnare pentru omor și o tentativă la omor, primise de la Tribunalul Mehedinți pedeapsa minimă: 12 ani de închisoare.

Judecătoarea a scris apoi pe Facebook că „n-am vreun sentiment de milă, deși sunt conștientă că va muri în detenție”. „Ba, dimpotrivă, e o soluție care pe mine mă bucură, știu că am scăpat societatea de un ins care era o bombă cu ceas. Si mă bucură, în general, soluțiile când am convingerea că societatea e liberă, cel puțin pentru un timp, de un individ care pune în pericol drepturi fundamentale” a adăugat Marinaș.

Sorina Marinaș: Nu sunt așa ușor de intimidat

La mai puțin de o săptămână după acestă postare, ea a anunțat, tot pe Facebook, faptul că a primit de la Inspecția Judiciară un document că aceasta s-a sesizat în oficiu pentru că ar fi încălcat Codul Deontologic.

Judecătoarea spune că nu-i e clar ce a încălcat din acesta, dar l-a recitit și „tot n-am identificat o normă încălcată”.

„Dacă într-o procedură deontologică împotriva unui judecător se pot face acuzații atât de abstracte, în condițiile în care în cameră preliminară în acuzații trebuie indicat cu articol și alineat ce anume a făcut omul, pare că acuzații în cauze penale, vinovați sau nu, au mai multe drepturi decât judecătorul acuzat de inspecție, vinovat sau nu”, a scris ea.

„Multe sunt posibile in România si nu te plictisești niciodată, îndeosebi ca judecător care vrea să aducă in atenția publica probleme pentru care statul a fost condamnat la Cedo. Soluția a fost prezentata in Plenul Parlamentului azi și este avută in vedere de colegii din intreaga țară. Posibil inspecția să nu își dorească ca un judecător să se implice într-o situație acută ce face obiectul legiferarii și care vizează dreptul la viață. No, ghinion. Acest judecător nu e chiar așa ușor de intimidat”, a mai spus Marinaș.

Cazul din spatele condamnării record

Bărbatul de 60 de ani a încercat să își omoare soția, înjunghiind-o de mai multe ori în zona gâtului și a feței, Incidentul s-a petrecut în 23 octombrie 2024. La audieri, el a susținut că nu a vrut să o omoare pe femeie, ci „să o sperie, să îl respecte în viitor”, potrivit hotărârii Curții de Apel Craiova, consultată de HotNews. În fața polițiștilor, a invocat că femeia l-a ars cu fierul de călcat în timp ce călca rufele. „Un motiv inventat”, spune instanța.

Cercetările la fața locului au arătat că masa pe care călca femeia hainele era la o distanță de peste un metru de patul unde se odihnea bărbatul, se mai arată în hotărârea instanței de apel. În plus, pe corpul său nu a fost identificată nicio urmă de arsură. După ce a scăpat de atacul soțului, femeia s-a refugiat la vecini, încercând să oprească sângerarea abundentă cu un batic.

Agresorul, Ștefan Băbăț, era cunoscut ca fiind o persoană violentă. A încercat să-și mai omoare soția, tot prin înjunghiere, în anii ’90. În noiembrie 1999, a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare. A fost eliberat condiționat în decembrie 2002, când mai avea de executat 961 zile din pedeapsă. La trei ani distanță, în iunie 2005, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru o crimă. A executat pedeapsa integral, fiind pus în libertate pe 26 noiembrie 2023, se menționează în hotărârea Curții de Apel Craiova.

După ce a ieșit din închisoare, Băbăț s-a întors acasă. Martorii, audiați în timpul anchetei au declarat că acesta era violent atât cu soția, care îl iertase, cât și față de propria mamă.