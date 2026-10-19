Inspector școlar, despre elevul din Bistrița care a atacat o profesoară cu un cuțit: „Era mai singuratic, nu prea se integra în colectiv”

Elevul de 13 ani care luni dimineață a atacat cu un cuțit o profesoară de la Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” a fost transferat din Spania în 2019 și „nu era în evidențele școlii cu probleme”, potrivit inspectorului școlar general Vasile Șteopoaie de la ISJ Bistrița.

„Se pare că acel copil are ceva tendințe de radicalizare”, a declarat, în presa locală, inspectorul școlar.

Contactat de HotNews, Șteopoaie a explicat că autoritățile au descoperit pe pagina de TikTok a elevului că acesta a făcut mai multe postări chiar înainte de atac. În postări scria că așteaptă de opt luni să facă atacul. „Acum o fac”, a scris el.

„Nu prea se integra”

Elevul „nu era în evidențele școlii cu probleme, nici agresive, nici de comportament”, spune inspectorul Șteopoaie.

„Nu sunt în măsură să vă spun exact despre schimbările de comportament, ele vor fi verificate la consilierul școlar. Nu știu să se fi observat schimbări de comportament. Am înțeles că de când a venit era puțin mai singuratic, nu prea se integra în colectiv, dar nu am informații că s-ar fi schimbat ceva în comportamentul lui”, mai spune inspectorul școlar din Bistrița.

Căuta un elev căruia îi spunea „indianul”

Într-o declarație anterioară pentru presa locală din Bistrița, Vasile Șteopoaie a susținut că elevul atacator căuta un alt elev, cu un an mai mic, care „era de altă religie”.

În dialogul cu HotNews, Șteopoaie a explicat că acestui elev i se spunea „indianul”: „Acel copil nu a zis că a fost amenințat vreodată. El nu știa că este în vizorul cuiva”.

În ceea ce îi privește pe părinți, inspectorul spune că aceștia au fost chemați la școală, iar audierea băiatului de clasa a VII-a s-a făcut în prezența mamei sale, „care era distrusă”.

Cum s-a produs atacul

Incidentul a avut loc la prima oră de cursuri, când profesoara preda la o clasă a VI-a.

„În dimineaţa zilei de 19 octombrie, în jurul orei 8:40, poliţiştii au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un elev de clasa a VII-a, al unei unităţi de învăţământ din municipiul Bistriţa, ar fi agresat cu un cuţit o profesoară şi un alt elev. Elevul a fost imobilizat de poliţişti şi se află în custodia acestora”, a anunțat IPJ Bistrița-Năsăud.

Elevul de clasa a VII-a, în vârstă de 13 ani, potrivit Bistrițeanul, fusese transferat de curând de la altă școală. El și-a înjunghiat profesoara de matematică în zona capului, potrivit Bistrițeanul.

Martori citați de TimpOnline au declarat că elevul purta cagulă și cască de motociclist. El a bătut la ușa clasei a VI-a, profesoara a deschis, apoi acesta s-a năpustit asupra ei și a început să o lovească în zona capului, inclusiv cu un cuțit tip briceag. Un elev din clasă a intervenit pentru a-și salva profesoara, fiind și el rănit.