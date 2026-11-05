Instanța anticorupție din Ucraina dispune deschiderea unei anchete împotriva unuia dintre aliații lui Zelenski

Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei i-a ordonat procurorului general interimar Anton Kovalskîi să deschidă un dosar privind presupusa implicare în fapte de corupție a lui David Arahamia, liderul grupului parlamentar al partidului prezidențial, Slujitorul Poporului, potrivit The Kyiv Independent.

Decizia vine în urma unei plângeri depuse în octombrie de Centrul de Acțiune Anticorupție (AntAC), o organizație independentă de monitorizare, care îl acuză pe Arahamia de o posibilă implicare în cumpărare de voturi în parlament.

Plângerea făcea trimitere la un dosar în care cinci deputați din partidul președintelui Volodimir Zelenski au fost acuzați de Biroul Național Anticorupție (NABU), în finalul anului trecut, că au primit bani cash în schimbul voturilor. Printre ei se numără Iurii Kisel, șeful comisiei parlamentare pentru transporturi și unul dintre adjuncții lui Arahamia.

AntAC a anunțat pe 26 octombrie că Parchetul General al Ucrainei a refuzat să înregistreze plângerea, motivând că faptele descrise în ea erau deja anchetate într-un alt dosar penal.

ONG-ul, gata să ceară sancțiuni disciplinare pentru procurorul general

Tetiana Șevciuk, avocată în cadrul AntAC, a declarat joi pentru Kyiv Independent că NABU are nevoie de aprobarea procurorului general interimar pentru a putea să îl investigheze pe Arahamia. Ea a precizat că organizația pe care o reprezintă „nu îl declară în niciun fel vinovat pe Arahamia”.

Avocata a spus că, dacă procurorul general nu va înregistra acuzațiile, așa cum îl obligă instanța, AntAC va lua alte măsuri, inclusiv prin a cere sancțiuni disciplinare împotriva procurorului general în exercițiu.

În august, întrebat dacă Arahamia este anchetat, șeful Parchetului Specializat Anticorupție, Oleksandr Klimenko, a spus că agențiile anticorupție sunt limitate în anchetarea deputaților, pentru că trebuie să obțină aprobarea procurorului general.

AntAC susține că Parchetul General a refuzat și în februarie să deschidă un dosar pe numele lui Arahamia, după o plângere depusă de un alt ONG anticorupție, Mejа. Procuror general era atunci Ruslan Kravcenko, care a fugit din Ucraina în septembrie, pe fondul unui scandal de corupție.

Înainte de a demisiona, Kravcenko s-a întâlnit pe 7 septembrie cu Zelenski și Arahamia. Publicația Ukrainska Pravda a relatat că Arahamia făcuse lobby împotriva demisiei lui Kravcenko.

La începutul lunii noiembrie, Kovalskîi le-a spus jurnaliștilor că nu s-a întâlnit niciodată cu Arahamia.

Reacția lui Arahamia

Întrebat despre acuzații, Arahamia a declarat pentru Kyiv Independent că „nu a avut timp să se uite la această chestiune”.

„Nu sunt implicat în nimic care să nu aibă legătură cu posibilitatea de dezescaladare a războiului sau cu adoptarea legilor necesare pentru a obține asistență financiară pentru țară”, a declarat Arahamia, joi, pentru publicația ucraineană.

Potrivit Kyiv Independent, Arahamia și-a sporit considerabil influența în ultimele luni, iar unii analiști și deputați l-au descris pentru Kyiv Independent drept a doua cea mai influentă persoană din Ucraina. Poziția sa s-a consolidat vizibil după îndepărtarea lui Andrii Iermak, fostul șef al cancelariei prezidențiale.

Arahamia a fost readus în echipa de negociere a Ucrainei pentru discuțiile de pace pe care le mediază SUA între Kiev și Moscova.