Instanța decide azi dacă fiul lui Tudorel Toader va fi arestat preventiv. Ce acuzații îi aduc procurorii

Curtea de Apel Iași decide astăzi dacă va emite mandat de arestare preventivă pentru Alexandru Toader, avocat și lector la Universitatea „Al.I.Cuza”. Fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader și-a petrecut noaptea în arest, după ce vineri a fost reținut de procurori pentru viol, agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, în urma plângerilor unor studente.

Curtea de Apel Iași urmează să pronunțe decizia în acestă dimineață, la ora 09.00.

Parchetul Curții de Apel Iași a anunțat, vineri, reținerea cadrului universitar, fără a indica numele acestuia. Alexandru Toader a fost reținut pentru 24 de ore, iar apoi dus la Curtea de Apel Iași, cu propunere de arestare preventivă.

Acuzațiile care i se aduc lui Alexandru Tudor

„În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, fapte presupus a fi fost comise în raporturile inculpatului cu mai multe studente ale instituției de învățământ superior”, se arată în comunicatul PCA Iași.

Din probatoriul administrat până în prezent, procurorii susțin că „a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul, profitând de autoritatea conferită de funcția didactică și de poziția de superioritate în raport cu studentele ar fi comis faptele care alcătuiesc obiectul prezentei cauze”.

Pentru că pe lângă calitatea de cadru didactic, Alexandru Toader este și notar, propunerea de arestare preventivă a fost trimisă pentru judecată de Curtea de Apel Iași.

Reacția fostului ministru al Justiției

La scurt timp după anunțul parchetului, privind reținerea lui Alexandru Toader, tatăl său, fostul ministru al justiției, Tudorel Toader a reacționat într-o postare pe Facebook și acuză că dosarul deschis împotriva fiului său este „un atac” la adresa sa.

„Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru! În precedent, de când este cadru didactic la Facultatea de Drept, au fost mai multe episoade de atac la adresa lui. De data aceasta, o avocată cu dosare penale, urmărind să îşi uşureze situaţia juridică, a „motivat” două studente să dea declaraţii nefavorabile lui, a trimis un jurnalist care să le înregistreze, a rezultat un subiect de presă la nivel naţional, ataşat de numele meu, iar în final, sesizarea din oficiu din prezentul dosar penal. Fără probe şi prin intimidare, au lovit într-un tânăr pe care acasă îl aşteaptă doi copii, dintre care unul de doar câteva săptămâni”, a scris Tudorel Toader pe Facebook.

Fostul ministru mai spune că până atăzi fiul său nu a cunoscut niciuna dintre acuzaţiile formulate și nu a avut nicio calitate în dosar, astfel că „nu a avut posibilitatea propunerii probelor în apărare”.

Cum a izbucnit scandalul

Două studente au reclamat în noiembrie anul trecut că Alexandru Toader le-ar fi condiționat promovarea examenelor cu servicii sexuale. Publicația Reporter de Iași, a publicat interviuri cu cele două tinere.

Ambele tinere au spus că au fost abordate de Alexandru Toader după ce au rămas restante la examenul de Drept Civil, materie pe care acesta o predă la universitatea din Iași în primul an. „Domnișoara… nu prea v-ați descurcat. Haideți un pic să vedem ce facem”, a povestit una dintre tinerele care au fost invitate de profesor în biroul său din facultate.

„Toată lumea știe”, a spus una dintre ele pentru Reporter de Iași. „Ne anunțăm între noi: «Băi, vezi să nu rămâi cu refacere la Toader, că nu e bine»” a afirmat cealaltă studentă.

Liviu Maha, rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde Alexandru Toader este lector, predând Drept Civil, a declarat pentru Ziarul de Iași că au existat solicitări din partea anchetatorilor, dar că acestea au vizat documente privind activitatea universitară, fără ca reprezentanților Universității să le fie comunicate informații despre conținutul dosarului penal.

Rectorul a mai spus pentru Ziarul de Iași că reținerea lui Alexandru Toader „nu produce, în acest moment, efecte asupra activității sale didactice”: „Abia în funcție de decizia unui judecător se va putea lua decizia eventualei suspendări a domnului Toader în ceea ce privește desfășurarea de activități didactice. Deci, deocamdată, la acest moment, ea nu produce efecte”