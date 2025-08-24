Instanța răstoarnă decizia în războiul PSD – Vlad Voiculescu, prin care europarlamentarul obținuse despăgubiri pentru postările cu „miliardul furat din vaccinuri”

Curtea de Apel București a decis să schimbe hotărârea prin care Partidul Social Democrat era obligat să îi plătească fostului ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, despăgubiri în valoare de 25.000 euro cu titlu de daune morale, și să retragă declarații pe care europarlamentarul USR le-a reclamat ca fiind defăimătoare.

Vlad Voiculescu a dat în judecată în 2024 PSD „ca urmare a afirmațiilor mincinoase și defăimătoare lansate de partidul condus de Marcel Ciolacu pe tema achiziției de vaccinuri”.



Decizia din iulie 2024 dată de Tribunalul București i-a fost favorabilă fostului ministru al sănătății, care i-a acordat despăgubiri în valoare de 25.000 euro, însă nu a fost definitivă, fiind atacată cu apel de către Partidul Social Democrat.

CAB a decis joi să anuleze complet soluția dată inițial și a respins cererea de chemare în judecată a PSD ca neîntemeiată.

„Admite apelul declarat împotriva sentinţei civile nr. 946/09.07.2024, pronunţate în dosarul nr. 10043/3/2024. Schimbă în tot sentinţa apelată, în sensul că respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. Admite apelul declarat împotriva sentinţei civile nr. 1669/10.12.2024, pronunţate în dosarul nr. 39408/3/2024. Schimbă în parte sentinţa apelată, în sensul că dispune completarea dispozitivului sentinţei civile nr. 946/09.07.2024, pronunţate de către Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a civilă, în dosarul nr. 10043/3/2024, cu următoarea menţiune: Respinge cererea reclamantului de obligare a pârâtului la retragerea postării din data de 23.11.2024 de pe site-ul său oficial şi de pe contul deschis de către acesta pe reţeaua de socializare Telegram, ca neîntemeiată. Păstrează în rest sentinţa civilă nr. 1669/10.12.2024. Respinge cererea intimatului-reclamant privind obligarea apelantului-pârât la plata cheltuielilor de judecată în apel, ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicare; cererea de recurs se depune la Curtea de Apel București, sub sanctiunea nulitătii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei astăzi, 21.08.2025”, se arată pe portalul instanțelor.

De asemenea, Curtea de Apel București a considerat că PSD nu este obligat să șteargă declarațiile la care făcea referire Voiculescu.

Cererea lui Voiculescu de a fi obligat PSD la plata cheltuielilor în apel a fost respinsă. Deci fiecare parte suportă cheltuielile de judecată.

Decizia Curții nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs. Vlad Voiculescu nu a putut fi contactat de HotNews pentru un punct de vedere. Despre acest subiect a scris și Știripesurse.ro.

Ce a scris PSD



Vlad Voiculescu a reclamat în instanță un comunicat și o postare făcută de PSD.

Postarea: „În timp ce românii mureau, Voiculescu, Cîţu şi Mihăilă FURAU! 1 miliard de euro a fost costul plătit de români în plină pandemie pentru milioanele de doze de vaccinuri inutile cumpărate de aceşti infractori. Astăzi DNA a început urmărirea penală împotriva acestui GRUP INFRACŢIONAL ORGANIZAT! Recidivistul Cîţu şi ‘Magicianul’ Voiculescu i-au închis pe români în case ca să poată FURA! A venit timpul să plătească pentru faptele lor!”

Comunicatul: „PSD condamnă dublul standard practicat fără ruşine de conducerea USR, după ce mulţi lideri marcanţi ai acestui partid au devenit ‘penali cu acte în regulă’, potrivit propriei lor terminologii. În loc să convoace de urgenţă forurile statutare ale partidului pentru a-i exclude pe USR-iştii penali, aşa cum cereau altor partide în situaţii similare, preşedintele USR calcă în picioare independenţa justiţiei cu atacuri politice directe la adresa procurorului de caz şi a Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Este un act grosolan de subminare a statului de drept şi a instituţiilor din justiţie şi e cu atât mai grav cu cât cei anchetaţi sunt acuzaţi că au produs cel mai mare prejudiciu înregistrat vreodată într-un dosar de corupţie din România. Nimic din ceea ce invocă USR în cazul altor politicieni cercetaţi penal nu se aplică în cazul penalilor din propriul partid. Nicio ‘demisie de onoare’, niciun îndemn către cei anchetaţi ‘să facă pasul în spate’ până îşi ‘demonstrează nevinovăţia’ în instanţă, nicio delimitare politică a partidului faţă de proprii penali! Conducerea USR face şi de data aceasta scut în jurul penalilor, la fel cum a procedat şi în cazul primarului Sector 1, Clotilde Armand. Sloganul ‘Fără penali în funcţii publice!’ trâmbiţat de USR în campaniile electorale devine astfel cea mai mare minciună politică şi cel mai dezgustător act de trădare a electoratului.”

Vlad Voiculescu, urmărit penal în dosarul achiziției de vaccinuri anti-COVID

Direcția Națională Anticorupție a anunțat, în decembrie 2023, că a început oficial urmărirea penală pentru abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în dosarul achiziției de vaccinuri anti-COVID, împotriva fostului premier Florin Cîțu și a foștilor miniștri ai Sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă.

În acest dosar, Vlad Voiculescu este urmărit penal pentru abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave (două fapte), și complicitate la abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave.

DNA a estimat prejudiciul în acest dosar la un miliard de euro.

Vlad Voiculescu a declarat public că este nevinovat și că decizia privind cantitatea de vaccinuri achiziționată a fost luată de premierul de la acea vreme, Florin Cîțu.