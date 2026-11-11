Instituție guvernamentală din România, ținta unui atac cibernetic rusesc. Precizările SRI

Atacul a fost orchestrat de actorul cibernetic rus APT TURLA și s-a desfășurat la finalul lui decembrie 2025, precizează SRI într-un comunicat de presă emis miercuri.

Precizările Serviciului Român de Informații vin după ce specialiști de la ESET, unul dintre cei mai cunoscuți furnizori europeni de antivirus și protecție IT, au dezvăluit că un program instalat pe serverul de e-mail al unei organizații guvernamentale din România căuta corespondență cu adrese instituționale NATO și UE, potrivit Digi24.

Nici ESET și nici SRI nu precizează instituția care a fost vizată de atac.

APT (Advanced Persistent Threat) TURLA, atribuit Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, este activ cel puțin din anul 2004 și derulează unele dintre cele mai complexe operațiuni cibernetice la nivel global, fiind specializat în compromiterea de lungă durată a unor ținte de interes strategic din domenii precum guvernamental, diplomatic, militar, educațional, cercetare și farmaceutic.

Cum s-a produs atacul

„SRI, prin Centrul Național Cyberint, a identificat acest atac cibernetic în decembrie 2025 și a implementat măsuri de contracarare a acestuia și de remediere a efectelor sale. Atacatorii au exploatat o serie de vulnerabilități sistemice la nivelul sistemelor de operare Microsoft, însă în urma intervenției Centrului Național Cyberint atacul a fost oprit”, precizează SRI.

Serviciul de e-mail afectat a fost remediat și au fost identificate scurgeri de date sensibile, spune SRI.

„SRI a informat beneficiarii legali și, totodată, aspectele respective au făcut obiectul cooperării cu partenerii europeni, la nivelul comunității de intelligence, precum și cu cei de la nivelul UE și NATO”, menționează SRI.

Instituția precizează că „are în derulare măsuri investigative complexe care vizează și alte secvențe conexate cu campanii cibernetice implementate de Federația Rusă.”