Instituțiile din subordinea Guvernului trebuie să pregătească tăierile de personal până săptămâna viitoare

Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o întâlnire cu reprezentanții celor 36 de instituții subordonate Guvernului, pe tema reducerii cheltuielilor de personal. Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul a solicitat ca până la 22 august instituțiile să prezinte „propuneri de reorganizare, creștere a eficienței și indicatori de performanță”.

Guvernul va aplica trei direcții principale pentru optimizarea bugetului României: reducerea cheltuielilor de funcționare, inclusiv a cheltuielilor de personal, creșterea eficienței colectării veniturilor bugetare și prioritizarea investițiilor, se arată în comunicatul Executivului

„Reducerea cheltuielilor de funcționare înseamnă ca fiecare instituție să-și stabilească personalul necesar și indicatorii de proiect, astfel încât să oferim servicii mai bune cetățenilor. Lucrăm la un pachet de reglementări care prevede reducerea cheltuielilor de personal atât în administrația locală, cât și în cea centrală”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Tăierile de personal vor fi cuprinse într-un act normativ

Propunerile de reorganizare vor fi prezentate până pe 22 august, iar până la sfârșitul lunii august, Guvernul va pregăti un pachet legislativ privind reorganizarea acestor structuri.

„Vă rog să faceți un calcul corect. Oamenii trebuie să rămână pe posturi în funcție de două criterii: performanță și responsabilitate”, a spus Ilie Bolojan, potrivit comunicatului emis de Guvern.

De asemenea, premierul Ilie Bolojan a cerut coordonatorilor celor 36 de instituții să analizeze soluțiile de salarizare a personalului, în contextul în care, în unele instituții, se aplică o serie de sporuri care nu sunt justificate.

Bolojan a mai cerut instituțiilor să analizeze integrarea soluțiilor de digitalizare, pentru a deveni mai eficiente, având în vedere că soluțiile individuale duc la insularizarea serviciilor și creșterea costurilor.

Reamintim că Bolojan a chemat miercuri șefii acestor instituții pentru a discuta „unele măsuri privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice și reducerea cheltuielilor de personal”.

Ministerul Dezvoltării a pus în consultare publică, săptămâna trecută, măsurile din pachetul 2, privind reforma administrației publice, care prevăd reducerea cu peste 6.000 de posturi la cabinetul demnitarilor din administrația centrală și locală, dar și noi reguli de evaluare a performanței și pentru ocuparea posturilor.

Ilie Bolojan a anunțat că toate măsurile fiscale din pachetul 2 urmează să fie anunțate până la finalul lunii august, atunci când Executivul va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii, într-o sesiune extraordinară a Legislativului.