Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal

Executivul pregătește restructurarea instituțiilor guvernamentale. Miercuri, va avea loc o ședință a premierului Ilie Bolojan cu reprezentanții instituțiilor din subordinea Guvernului, pentru „măsuri de reorganizare și raționalizare a cheltuielilor publice”, au declarat pentru HotNews surse guvernamentale.

Ședința va avea loc la Palatul Victoria, iar la aceasta au fost convocați reprezentanții instituțiilor aflate în finanțarea/coordonarea/subordinea sau sub autoritatea Guvernului.

Conform documentului prin care șefii acestor instituții au fost chemați la ședință, document consultat de HotNews, discuțiile vor viza „unele măsuri privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice și reducerea cheltuielilor de personal”.

Ministerul Dezvoltării a pus în consultare publică, săptămâna trecută, măsurile din pachetul 2, privind reforma administrației publice, care prevăd reducerea cu peste 6.000 de posturi la cabinetul demnitarilor din administrația centrală și locală, dar și noi reguli de evaluare a performanței și pentru ocuparea posturilor.

Ilie Bolojan a anunțat că toate măsurile fiscale din pachetul 2 urmează să fie anunțate până la finalul lunii iulie, atunci când Executivul va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii, într-o sesiune extraordinară a Legislativului.

Aproape 40 de instituții se află în subordinea Guvernului

În subordinea premierului și Secretariatului General al Guvernului (SGG) se află aproape 40 de entități guvernamentale (agenții, institute, administrații, comisii, oficii, departamente etc), potrivit unui răspuns al SGG către HotNews.

În aparatul central al Guvernului există domenii pentru care funcționează în același timp mai multe agenții sau autorități, cu activități care se suprapun sau se completează, potrivit unei analize realizate de HotNews la începutul anului. Unele sunt în subordinea directă a Executivului, altele sunt în coordonarea ministerelor și mai există și autorități sub controlul Parlamentului.

Legat de faptul că în cazul unora dintre instituții activitatea se suprapune cu a altora, SGG susținea că „acest aspect face obiectul analizei Guvernului” în vederea comasării.

O parte din agenții trebuiau comasate până la sfârșitul lui iunie 2024. Mai exact, o eficientizare guvernamentală trebuia realizată până la data de 30 iunie 2024, prin comasarea a cel puţin 20% din numărul de agenții, potrivit Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare. Acest lucru nu a fost realizat.

„Institutele, institutele naţionale, agenţiile, autorităţile, comisiile de specialitate organizate ca structuri distincte, indiferent de denumirea acestora şi formele de organizare, departamentele organizate distinct în structura organizatorică a Secretariatului General al Guvernului, aflate în subordinea/ coordonarea/ autoritatea Secretariatului General al Guvernului sau pentru care secretarul general al Guvernului îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite, se comasează cu cel puţin 20% din numărul acestora”, scrie în lege.

Trei reglementatori în domeniul energiei și patru instituții pentru energia nucleară

Multe domenii se repetă și în cazul reglementatorilor. De exemplu, în domeniul energiei, Guvernul are în coordonare mai multe instituții separate. Și asta în condițiile în care există Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), care se supune controlului Parlamentului.

În afară de ANRE, mai există doi reglementatori: Autoritarea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG) și Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră (ACROPO).

În domeniul energiei nucleare funcționează trei instituții – una la guvern, care se numește Comisia Națională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, și trei în subordinea Ministerului Energiei: Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive, Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară și Centrul Naţional de Management al Apei Grele.

HotNews a solicitat, recent, Ministerului Finanțelor date legate de numărul entităților publice, pentru a releva proporțiile aparatului de stat din România.

Aproape 14.000 de instituții publice în toată țara

Ministerul Finanțelor a transmis că, în acest moment, există 13.949 instituții publice. Dintre acestea, 2.573 aparțin administrației publice centrale.

Este vorba despre acele agenții, autorități, institute, administrații, centre, regii, oficii, comisii, departamente, comitete, unități etc coordonate la nivel central.