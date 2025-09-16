Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului cere măsuri ferme împotriva campaniilor de dezinformare și nostalgie comunistă

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a cerut, marți, măsuri ferme pentru combaterea „asaltului online” al campaniilor de dezinformare și nostalgie după comunism, scrie Agerpres.

IICCMER evidențiază necesitatea unor măsuri ferme pentru a combate un „fenomen periculos pentru democrație și pentru securitatea națională”.

„În același timp, Institutul își declară solidaritatea față de procurorul general al României, Alex Florența, și consideră raportul prezentat astăzi un pas crucial făcut în lupta împotriva războiului hibrid coordonat de Federația Rusă și care s-a manifestat vizibil în spațiul public în ultimii an”, precizează IICCMER într-un comunicat de presă.

Institutul amintește că Parchetul General a identificat patru tipuri majore de narative folosite din 2022 pentru a manipula opinia publică în momente cheie, primul tipar și cel mai important fiind narativa identitar-nostalgică.

Nu este prima dată când IICCMER atrage atenția asupra unei campanii coordonate de propagandă a ideologiilor specifice regimurilor totalitare. În mai 2025, a transmis către CNA o solicitare de destructurare a unei rețele ce includea zeci de mii de troli și boți, care postau conținut fals și nostalgico-totalitar pe rețelele sociale.

Procurorul general: România, ţinta unor campanii hibride legate de Rusia

„România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, în contextul scrutinelor electorale din anul 2024, actorii ostili urmărind modelarea continuă a opinei publice, destabilizarea capacităţii de decizie a autorităţilor şi diluarea gradului de coeziune la nivelul populaţiei”, reiese din anchetele derulate la nivelul Parchetului General, a declarat, marți, procurorul general Alex Florența.

Florența a precizat că această campanie s-a manifestat prin atacuri cibernetice şi măsuri de destabilizare a ordinii publice.

El a avertizat că România se află în continuare în vizorul unei agresiuni hibride căreia trebuie să-i facă față, precizând că războiul hibrid în momentul de față, prin comparație cu războiul tradițional, este mult mai insidios mult mai perfid, dar cu rezultate de influențare a modului de derulare a vieții sociale, economice”.

De asemenea, spune Florența, „au fost utilizate canale de propagandă proruse”. „La nivelul rețelelor de socializare au fost identificate mesaje instigatoare la ură, la acțiuni violente, inclusiv împotriva autorităților, majoritatea amenințărilor fiind conturate în jurul ideii de revoltă generală, mesajele conținând sintagme care exploatau sentimente nostalgice, ele făcând majoritar trimitere la Revoluția din decembrie 1989”, a spus procurorul.