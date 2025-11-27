Institutul Pasteur e îngrijorat că mutații ale virusului gripei aviare vor putea provoca o pandemie gravă

O biologă lucrează cu mostre în unul dintre laboratoarele securizate ale Institutului Pasteur din Paris (imagine ilustrativă), FOTO: Alain Jocard / AFP / Profimedia Images

Virusul gripei aviare, care s-a răspândit printre păsările sălbatice, păsările de curte și mamifere în numeroase părți ale lumii, ar putea provoca o pandemie mai gravă decât COVID-19 dacă ar suferi mutații care să permită transmiterea între oameni, a avertizat joi șefa centrului pentru infecții respiratorii de la Institutul Pasteur din Franța pentru Reuters.

Gripa aviară foarte infecțioasă a dus la sacrificarea a sute de milioane de păsări în ultimii ani, perturbând aprovizionarea cu alimente și crescând prețurile, deși infecțiile la oameni rămân rare.

„Ceea ce ne face să ne temem este adaptarea virusului la mamifere, și în special la oameni, devenind capabil de transmitere de la om la om, iar acel virus ar fi un virus pandemic”, a declarat pentru Reuters Marie-Anne Rameix-Welti, directoarea medicală a centrului pentru infecții respiratorii de la Institutul Pasteur.

Institutul Pasteur a fost printre primele laboratoare europene care au dezvoltat și împărtășit teste de detectare a COVID-19, punând protocoalele la dispoziția Organizației Mondiale a Sănătății și a laboratoarelor din întreaga lume.

Fără anticorpi împtriva gripei aviare H5

Rameix-Welti a amintit totodată de faptul că oamenii au anticorpi împotriva virusurilor sezoniere H1 și H3, dar niciunul împotriva gripei aviare H5, care afectează păsările și mamiferele, la fel cum nu aveau nici împotriva COVID-19.

Și, spre deosebire de COVID-19, care afectează în principal persoanele vulnerabile, virusurile gripale pot ucide și indivizi sănătoși, inclusiv copii, a subliniat directoarea de la Institutul Pasteur.

„O pandemie de gripă aviară ar fi probabil destul de severă, posibil chiar mai severă decât pandemia prin care am trecut”, a declarat ea într-un interviu acordat din laboratorul său din Paris.

Au existat numeroase cazuri de oameni infectați cu virusuri H5 ale gripei aviare în trecut, inclusiv H5N1, care circulă în prezent printre păsările de curte și vacile de lapte din SUA, însă acestea au fost adesea în rândul persoanelor aflate în contact apropiat cu animalele infectate. Un prim caz la om de H5N5 a fost identificat luna aceasta în statul american Washington. Bărbatul, care avea comorbidități, a murit săptămâna trecută.

În cel mai recent raport privind gripa aviară, OMS a precizat că au existat aproape 1.000 de focare la oameni între 2003 și 2025 – în principal în Egipt, Indonezia și Vietnam, dintre care 48% s-au soldat cu decesul celor infectați.

Riscul unei pandemii cauzate de gripa aviară rămâne scăzut

Gregorio Torres, șeful Departamentului Științific de la Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor, a declarat pentru Reuters că riscul ca o pandemie de gripă aviară să apară la oameni rămâne totuși scăzut.

„Trebuie să fim pregătiți să intervenim suficient de devreme. Dar, pentru moment, puteți să vă plimbați fericiți prin pădure, să mâncați pui și ouă și să vă bucurați de viață. Riscul unei pandemii este o posibilitate. Dar, în termeni de probabilități, este încă foarte scăzut”, a spus el.

Rameix-Welti a mai precizat că, dacă gripa aviară ar suferi mutații care să permită transmiterea între oameni, lumea ar fi mai bine pregătită decât înainte de pandemia de COVID-19.

„Punctul pozitiv în cazul gripei, comparativ cu COVID, este că avem măsuri preventive specifice în vigoare. Avem vaccinuri-candidat pregătite și știm cum să producem rapid un vaccin”, a spus ea.

„De asemenea, avem stocuri de antivirale specifice care, în principiu, ar fi eficiente împotriva acestui virus al gripei aviare”, a adăugat ea.