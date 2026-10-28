Cea mai populară emisiune de la Antena 1 riscă să fie mutată la ora 23.00, dar televiziunea se apără: „S-a terminat cu băutura turnată în cap, da?”

CNA a decis să sancționeze cu somație de intrare în legalitate postul Antena 1 pentru conținutul mai multor ediții ale „Insulei iubirii”, scrie PaginadeMedia.

În prezent, emisiunea e difuzată cu marcaj 12 (interzis minorilor sub 12 ani), însă CNA consideră că imaginile analizate ar trebuie să aibă marcaj de 15 (interzis minorilor sub 15 ani). Mai mult, legea spune că emisiunile cu marcaj 15 trebuie difuzate doar după ora 23.00. Ceea ce ar însemna că emisiunea ar trebui să îşi schimbe ora de difuzare, scrie PaginadeMedia.

Forul audiovizual a analizat mai multe emisiuni, iar o parte dintre membrii CNA au criticat conținutul cu tentă sexuală sau sau modelele de comportament prezentate în emisiune şi accesul copiilor la acest tip de conţinut.

De altfel, CNA a decis în anul trecut că emisiunea, în formatul de atunci, nu poate fi difuzată decât după ora 23.00. Decizia CNA venea însă după terminarea sezonului, iar față de acel moment postul tv spune că show-ul a fost modificat.

Iar reprezenta Antena 1 a dat și un exemplu concret: consumul de alcool.

„În acest an pot să vă privesc liniştită în ochi în privinţa consumului de alcool. Nu cred că există o altă emisiune în acest moment pe glob în care să se consume atâta apă şi să se vadă atâta apă cât se vede în acest sezon.

De altfel, se poate vedea că pe mese există şi sticle de vin neîncepute. Putem să vedem că există cola, în care este gheaţă, chiar dacă a fost asimilat băuturii, există cola, există apă cu vitamine.

S-a terminat cu băutura turnată în cap, da?”, a spus reprezentanta televiziunii.

Noul sezon din „Insula iubirii” este unul dintre cele mai urmărite show-uri din România, Antena 1 reușind în ultima perioadă, să întreacă în audiențe PRO TV.

CNA a analizat și o emisiune cu un format asemănător difuzat de Pro TV, Burlacii, dar care era programat după ora 23.00. Și aceasta a primit critici din partea membrilor CNA.