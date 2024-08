Insula iubirii, sezonul următor: Ciucă, Lasconi și Bolojan 

După ce Elena Lasconi a spus că, dacă va fi președinte, îl va propune premier pe liberalul Ilie Bolojan, Nicolae Ciucă a intervenit în discuție, ca un veritabil președinte al PNL.

Replica lui Nicolae Ciucă onorează secolele de istorie liberală. Ideile marilor înaintași sunt actualizate memorabil. Despre propunerea Elenei Lasconi, într-un interviu online, iată ce a spus generalul:

„Aici nu mă bag, este o chestiune de valori şi calităţi ale… Eu vorbeam de apartenenţa politică. Ilie Bolojan este un lider al PNL pe care îl apreciez foarte mult şi mă bucur că şi doamna Lasconi îl apreciază foarte mult (…). Nu despre asta e vorba, să ştiţi că un militar are legături şi poate să vadă, să distingă, să se alinieze la alte subiecte, iar doamna Lasconi, ca să nu ratăm subiectul, faptul că s-a referit la domnul Ilie Bolojan nu a făcut altceva decât să folosească absolut printr-un ricoşeu politic intenţia noastră de a-l fi numit pe Ilie Bolojan prim-ministru”.

O coerență remarcabilă, chiar și pentru un partid consecvent ca PNL, străbate ideile, propunerile și faptele politice ale președintelui Nicolae Ciucă. În programul lui, concepte cazone, precum „a te alinia”, capătă înțeles liberal.

Horia Rusu: „Să ai curajul să spui că eşti altfel decât alţii, chiar dacă aceşti alţii sunt, deocamdată, mai mulţi”

Vi-l amintiți pe Horia Rusu, unul dintre liderii tinerilor liberali din anii ’90? Între Horia Rusu și Nicolae Ciucă au trecut trei decenii de evoluție. Strălucit gânditor, Rusu nu ajungea totuși la logica și la respectul profund pentru piața liberă, individualitate și merit ale președintelui de azi al partidului. Dar putem spune că Rusu l-a precedat, totuși, pe Nicolae Ciucă. Cum arătau discursurile lui Horia Rusu:

„Nu cred că actualul guvern, care nu a fost în stare să aplice propriul program scris în româneşte, va fi în stare să aplice programul FMI, scris în englezeşte”.

„Liberalii secolului trecut au lăsat liberalilor moderni o moştenire glorioasă, nu numai ideologică, ci şi de victorii împotriva unor rele mult mai mari. Ei au lăsat, de asemenea, o moştenire de strategie adecvată şi tactici care să fie urmate de liberalii moderni, nu numai conducând masele, în loc să stea deoparte, ci şi refuzând să se lase pradă optimismului pe termen scurt”.

„Optimismul pe termen scurt, nefiind realist, duce la deziluzii şi la pesimism pe termen lung; tot aşa cum pesimismul pe termen lung duce la concentrarea exclusivă şi dăunătoare asupra unor obiective imediate. Optimismul pe termen scurt apare dintr-o imagine naivă şi simplistă asupra strategiei: aceea că libertatea va învinge în principal prin aducerea mai multor intelectuali care, la rândul lor, vor educa pe creatorii opiniilor care, la rândul lor, vor convinge masele, după care statul îşi va lua jucăriile şi va pleca în tăcere. În realitate, lucrurile nu sunt chiar atât de simple”.

„Fiindcă este moral să afirmi cu voce tare ceea ce eşti, este moral să fii consecvent în afirmarea crezului propriu, este moral să gândeşti pe termen lung, este moral să-ţi afirmi propria identitate. Este moral să ai curajul să spui că eşti altfel decât alţii, chiar dacă aceşti alţii sunt, deocamdată, mai mulţi”.

Acesta este Horia Rusu. Și acesta este Nicolae Ciucă.

Când cineva își depășește înaintașii în idei și decizii, așa cum face Nicolae Ciucă în fruntea PNL, cum să nu lase Ilie Bolojan totul baltă și să răspundă invitației la Insula Iubirii?

O singură dată am vorbit, la un interviu, cu Ilie Bolojan. A venit și întrebarea legată de funcțiile naționale.

Bolojan și-a amintit cum i s-a propus, în 2006, să fie ministrul agriculturii. A refuzat pentru că, spune el, are simțul ridicolului, într-un sens mai larg: „Nu e că te faci doar pe tine de râs, asta n-ar fi cine știe ce, dar îi faci de râs pe alții, liberalii în cazul meu, partidul, județul. Plus că păcălești speranțele oamenilor. Eu nu mă pricep la asta, am spus și am refuzat”.

Acum însă, în fața unor asemenea planuri articulate și pur liberale, îi va fi greu să refuze.