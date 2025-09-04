Insula „Moțiunii”. O lideră PNL compară moțiunile de cenzură ale opoziției cu Insula Iubirii, celebra emisiune de pe Antena 1

Prim-vicepreședinta PNL Nicoleta Paulic spune că cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, POT și SOS România împotriva Guvernului Bolojan sunt o „producție slabă”: „Scenariu copiat. Zero credibilitate”. Ea compară demersul opoziției cu emisiunea TV Insula Iubirii, difuzată pe Antena 1.

Nicoleta Pauliuc spune într-o postare pe Facebook că prin depunerea celor patru moțiuni de cenzură AUR, POT și SOS „și-au lansat în Parlament propria versiune de reality show: <<Insula Moțiunii>> – sezon 1, episod 1 – <<Patru moțiuni într-o zi>>”.

„Producție slabă. Scenariu copiat. Zero credibilitate. Firul roșu al Moțiunilor Opoziției este următorul: <<Am simțit că mă trădează reforma, dar de fapt nu i-am dat niciodată o șansă>>”, adaugă ea.

Lidera PNL, care este și senatoare, spune că opoziția are „toate ingredientele pentru spectacol: gelozie pe reforme, replici dramatice și moțiuni scrise cu lacrimi, nu cu logică”.

De ce moțiunile sunt un „eșec politic” în viziunea Nicoletei Pauliuc

Nicoleta Pauliuc susține că deși show-ul de pe Antena 1 „e un format de succes”, nu poate spune la fel și despre demersul opoziției, pentru că „Insula Moțiunii” e doar un eșec, din mai multe motive enumerate de această:

Buna guvernare nu se face cu replici dramatice, ci cu seriozitate, decizii asumate și responsabilitate față de români.

Bugetul nu e un premiu de consolare

Reforma nu e romantică. Dar e necesară. Nu aduce flori, dar aduce stabilitate economică. Nu îți spune ce vrei să auzi, dar spune ce trebuie făcut.

„În timp ce unii fac stand-up la tribună, Guvernul Bolojan își asumă reforme grele, dar vitale. Nu e comod. Nu e electoral. Dar e exact ce trebuie pentru România”, a scris Pauliuc pe Facebook.