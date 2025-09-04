Sari direct la conținut
Actualitate

Insula „Moțiunii”. O lideră PNL compară moțiunile de cenzură ale opoziției cu Insula Iubirii, celebra emisiune de pe Antena 1

HotNews.ro
Nicoleta Pauliuc, Foto: Inquam Photos / George Călin
Nicoleta Pauliuc, Foto: Inquam Photos / George Călin

Prim-vicepreședinta PNL Nicoleta Paulic spune că cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, POT și SOS România împotriva Guvernului Bolojan sunt o „producție slabă”: „Scenariu copiat. Zero credibilitate”. Ea compară demersul opoziției cu emisiunea TV Insula Iubirii, difuzată pe Antena 1. 

Nicoleta Pauliuc spune într-o postare pe Facebook că prin depunerea celor patru moțiuni de cenzură AUR, POT și SOS „și-au lansat în Parlament propria versiune de reality show: <<Insula Moțiunii>> – sezon 1, episod 1 – <<Patru moțiuni într-o zi>>”.

„Producție slabă. Scenariu copiat. Zero credibilitate. Firul roșu al Moțiunilor Opoziției este următorul: <<Am simțit că mă trădează reforma, dar de fapt nu i-am dat niciodată o șansă>>”, adaugă ea. 

Lidera PNL, care este și senatoare, spune că opoziția are „toate ingredientele pentru spectacol: gelozie pe reforme, replici dramatice și moțiuni scrise cu lacrimi, nu cu logică”.

Citește și
Ședința Camerei Deputaților în cadrul căreia deputații depun jurământul, în București, 21 decembrie 2024. Inquam Photos / George Călin Un singur parlamentar PSD a semnat una dintre moțiunile de cenzură împotriva Guvernului, dar spune că a fost „o eroare” / „Știți cum e” 

De ce moțiunile sunt un „eșec politic” în viziunea Nicoletei Pauliuc 

Nicoleta Pauliuc susține că deși show-ul de pe Antena 1 „e un format de succes”, nu poate spune la fel și despre demersul opoziției, pentru că „Insula Moțiunii” e doar un eșec, din mai multe motive enumerate de această: 

  • Buna guvernare nu se face cu replici dramatice, ci cu seriozitate, decizii asumate și responsabilitate față de români.
  • Bugetul nu e un premiu de consolare
  • Reforma nu e romantică. Dar e necesară. Nu aduce flori, dar aduce stabilitate economică. Nu îți spune ce vrei să auzi, dar spune ce trebuie făcut.

„În timp ce unii fac stand-up la tribună, Guvernul Bolojan își asumă reforme grele, dar vitale. Nu e comod. Nu e electoral. Dar e exact ce trebuie pentru România”, a scris Pauliuc pe Facebook. 

Citește și
VIDEO Plenul Parlamentului, aproape gol la citirea moțiunilor de cenzură depuse de opoziție / AUR, POT și SOS acuză Guvernul de „terorism legislativ”
Citește și
Calendarul moțiunilor de cenzură depuse de AUR, POT și SOS România, o situație fără precedent în politica din România / Când se votează

Oameni FericițiMedici Buni MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro