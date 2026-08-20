Întâlnire decisivă la Cotroceni pe Legea salarizării. Nicușor Dan i-a chemat pe liderii fostei coaliții pentru un acord final

Președintele Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR, cărora li se vor alătura miniștrii Finanțelor și Muncii, pentru o rundă de negocieri privind forma finală a Legii salarizării, care ar urma să fie trimisă Parlamentului pentru adoptare în sesiunea extraordinară, de săptămâna viitoare.

Întâlnirea de la Cotroceni este programată să aibă loc astăzi, de la ora 14.00.

„Întâlnire cu Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, Președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, Președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor, Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, pe tema stadiului implementării proiectelor PNRR în condițiile termenului de 31 august 2026”, a anunțat Administrația Prezidențială privind programul președintelui Dan în cursul zile de joi.

Întâlnirea de astăzi a fost precedată de discuții între grupurile tehnice ale partidelor, constituite special pentru Legea salarizării.

Negocieri de ultim moment la Bruxelles

O întâlnire similară a avut și pe 11 august, însă la finalul discuțiilor, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, a anunțat că nu s-a ajuns la un acord în discuțiile la care au participat și reprezentanți ai sindicatelor.

În paralel cu întâlnirea de miercuri a grupurilor tehnice, reprezentanții ministerelor Finanțelor și Proiectelor Europene au avut discuții și cu reprezentanții Comisiei Europene.

Potrivit surselor HotNews din Guvern, discuția cu reprezentanții Comisiei este legată doar de impactul bugetar al legii, acesta fiind și motivul pentru care partidele nu au fost anunțate.

România a negociat cu Comisia un impact bugetar al legii salarizării de 8 miliarde de lei. Ulterior însă, acesta a fost revizuit la 12 miliarde pentru a acoperi cerințele mai multor sectoare bugetare, între care medicii și profesorii.

Potrivit unor surse guvernamentale, Ministerul Finanțelor poate în acest moment suporta doar o anvelopă de 8 miliarde.

Surse care au participat la ultimele discuții de la Cotroceni au explicat că orice depășește suma de 8 miliarde de lei va trebui să vină la pachet cu măsuri de compensare de venituri sau de reduceri permanente de cheltuieli. De asemenea, dacă impactul bugetar depășește 12 miliarde de lei, va trebui ca legea să fie aplicată eșalonat.

„La reduceri nu va fi nimeni care să-și asume”, spune Bolojan

Într-un interviu acordat B1 TV, premierul Ilie Bolojan a confirmat miercuri că discuțiile cu Comisia au fost legată de resursele necesare finanțării creșterilor de salarii în sectorul public.

„A venit un punct de vedere astăzi de la Comisie, legat de aceste observaţii şi în baza acestui punct de vedere, Ministerul de Finanţe şi Ministerul Muncii au lucrat prin experţii lor în aşa fel încât să reaşeze propunerea”, a declarat Bolojan.

„Cu cât încerci să duci lucrurile spre un anumit plus cu atâta trebuie să faci reduceri de cheltuieli mai mari. Ştiţi, la creşteri de venituri se va înghesui toată lumea să facă propuneri. La reduceri de cheltuieli nu va fi nimeni care să-şi asume reducere de cheltuieli”, a precizat șeful Executivului.

Tot în cursul serii precedente, fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a susținut, într-o postare pe Facebook, că proiectul care a fost prezentat la Bruxelles de către Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii și al Proiectelor Europene, nu a fost agreat de Comisia Europeană.

„Frumoasă «reformă» ați pregătit, reformiștilor închipuiți. Ați lucrat pe ascuns la o nouă formă a proiectului, ați plecat cu ea la Bruxelles fără o validare reală în România și fără să-i ascultați pe oamenii care vor suporta efectele. Și acum? Surpriză. Oferta «de nerefuzat» a fost refuzată”, a scris Rogobete.