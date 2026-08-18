Mutarea lui Nicușor Dan pentru depășirea blocajului pe legea amânată de 4 guverne, un alt jalon de sute de milioane de euro din PNRR

Președintele Nicușor Dan organizează o nouă rundă de negocieri pe legea salarizării, joi, la Palatul Cotroceni, au declarat surse oficiale pentru News.ro.

Proiectul de lege a salarizării, un jalon de 770 de milioane de euro din PNRR, trebuie adoptat până la data de 31 august pentru a fi accesate fondurile europene respective.

Șeful statului s-a întâlnit cu liderii fostei coaliții, PSD-PNL-USR-UDMR, în data de 8 august, la Palatul Cotroceni, însă discuțiile s-au încheiat fără niciun rezultat.

Sâmbătă, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, afirma într-o postare pe Facebook că în seara precedentă a rămas „până după miezul nopții cu echipa să lucrăm la proiectul salarizării unitare”.

Luni, președintele PSD a declarat într-o conferință de presă la Parlament că încă nu a primit niciun proiect din partea ministrului Dragoș Pîslaru și că președintele Nicușor Dan încă nu i-a chemat pe liderii politici la o nouă discuție pe această temă.

„Eu n-am niciun proiect. Nu s-a schimbat nimic. Nu mi-a trimis nimic. Am fost cred că marți, sper să nu mă înșel, marți am fost la Cotroceni, la acea întâlnire, azi suntem la aproape o săptămână, e luni, n-am niciun proiect, n-am niciun fel de simulare, așa cum am cerut și eu, și Kelemen Hunor. N-am despre ce să îmi dau cu părerea”, a spus Sorin Grindeanu.

Condiția Cotroceniului

Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui, a declarat vineri la B1 TV că Nicușor Dan nu va promulga o formă care reduce veniturile personalului sanitar sau a celui din sistemul de învățământ.

„Legea salarizării este necesară pentru administraţia românească, dar aici vreau să fiu cât se poate de direct: preşedintele României niciodată nu va promulga o lege a salarizării care taie din veniturile medicilor sau ale celor din educaţie. Aici lucrurile sunt foarte clare, dar e nevoie de această lege”, a declarat Eugen Tomac, citat de News.ro.

Primul draft al legii salarizării, care a fost făcut public în iulie de Ministerul Muncii, crease nemulțumiri puternice. Sindicaliștii din Federația Sanitas, care reprezintă personalul medical, au protestat în stradă și au intrat în grevă generală la finalul lunii iunie.

Reforma salarizării trebuia să fie gata în iunie 2023. De când a fost aprobat programul PNRR și până în prezent, Ministerul Muncii a avut patru șefi – Raluca Turcan (PNL), Marius Budăi (PSD), Simona Bucura Oprescu (PSD) și Florin Manole (PSD). După demisia lui Manole, Dragoș Pîslaru a preluat conducerea ministerului, deci și responsabilitatea pentru finalizarea proiectului asumat prin PNRR.