Întâlnire marți Nicușor Dan – Cătălin Predoiu. Tema: problemele din justiție / De ce l-a chemat președintele

Cătălin Predoiu, actual ministru de Interne, este contestat de magistrații care reclamă disfuncționalitățile din sistemul judiciar, pentru că politicianul PNL a fost ministru al Justiției în 2022, la numirea șefilor de mari parchete și pe parcursul schimbării legilor justiției.

Marți, „președintele Nicușor Dan va avea o discuție cu ministrul de Interne Cătălin Predoiu pe probleme guvernamentale, și pe problemele din justiție”, au declarat surse din Administrația Prezidențială pentru HotNews. Pe fondul sensibilității subiectului, sursele au explicat sub protecția confidențialității cum se vor derula evenimentele.

Rolul lui Predoiu în repartizările de putere și în evenimentele din Justiție

Cătălin Predoiu, 57 de ani – practic generația lui Ilie Bolojan și a lui Nicușor Dan, a fost ministru al Justiției la numirea în 2022 a șefilor marilor parchete. Marius Voineag, de la DNA, este una dintre numirile la care Predoiu a avut un rol important.

De asemenea, demnitarul PNL a avut o pondere decisivă pe palierul politic și parlamentar al elaborării noilor legi ale justiției. Legile au fost criticate de magistrați și în acel moment, dar și de către judecătorii și procurorii care au vorbit în documentarul Recorder.

„Sindromul calului troian”

În filmul „Justiție Capturată” există mai multe mărturii care susțin că racordarea nelegitimă a intereselor justiției la un grup dominant care mixează politicieni, oameni de afaceri și magistrați a fost posibilă doar printr-o „vânzare din interior”. Oamenii care cunosc bine sistemul sunt cei care au „deschis porțile”.

Iar unul dintre ei este Cătălin Predoiu, care a ocupat în ultimul deceniu multiple funcții în zona politică legată de justiție și de instituțiile de forță.

Relația Dan – Predoiu a fost bună

Predoiu a avut cu Nicușor Dan o relație bună, au explicat sursele de la Cotroceni. Una dintre explicații este aceea că Predoiu a fost unul dintre cei la care s-au adunat informațiile legate de întâmplările din noiembrie-decembrie legate de anularea alegerilor.

Predoiu a oferit justificări legale pentru procesul de anulare a alegerilor, care a fost contestat puternic de o parte a României, dar și de aripa SUA a Alianței Nord-Atlantice.

Cum s-a erodat încrederea șefului statului

Pe măsură ce însă explicațiile nu au avansat în elaborare, încrederea lui Dan în Predoiu s-a diminuat, a explicat un om din zona de vârf a politicii pentru HotNews.

În același timp, președintele l-a apărat pe Predoiu în privința responsabilităților din justiție, după startul recentului scandal, în recenta întâlnire a lui Dan cu diaspora din Marea Britanie, relatată de G4Media.

Acesta este fondul discuției de astăzi dintre președinte și ministrul de Interne. Președintele intenționează să facă o consultare la nivelul a mii de magistrați, legată de problemele din justiție, pe un format fără precedent, care este descris aici. Derularea evenimentelor în această zi, care se anunță din nou plină de evenimente, va fi LIVE pe HotNews.