Întâlnire surpriză Viktor Orban-Vladimir Putin la Moscova, într-un moment critic al negocierilor de pace din Ucraina / Orban anunță ce va discuta cu Putin

Premierul maghiar, care a păstrat relații prietenoase cu liderul de la Kremlin, va discuta despre livrările rusești de petrol către Ungaria, dar și despre Ucraina, scrie Reuters.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a anunțat că se va întâlni vineri la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin.

Întâlnirea vine într-un moment sensibil al negocierilor de pace pentru încheierea războiului din Ucraina. Rusia a primit ultima versiune a planului de pace elaborat de SUA și Ucraina, iar oficialii americani vor merge săptămâna viitoare la Moscova și Kiev pentru a avansa negocierile.

Kremlinul a confirmat că Putin îl va primit pe Orban în cursul zilei, potrivit agenției publice de presă Tass.

Orban a subliniat că la Moscova va discuta despre aprovizionarea Ungariei cu petrol și gaze naturale, precum și despre eforturile de pace în Ucraina.

Premierul maghiar a menținut relații strânse cu Moscova în ciuda războiului din Ucraina vecină, iar Ungaria depinde în continuare în mare măsură de energia rusă, în pofida eforturilor Uniunii Europene de a reduce această dependență.

Orban și-a dezvăluit planul de a se întâlni cu Putin într-un interviu video pe pagina sa de Facebook, adăugând: „Mă duc (la Moscova) pentru a mă asigura că aprovizionarea cu energie a Ungariei este asigurată pentru iarnă și pentru anul viitor”.

Când a fost întrebat dacă eforturile de pace din Ucraina vor fi, de asemenea, pe ordinea de zi, Orban a răspuns: „Cu greu putem evita acest lucru”.

Statele Unite au acordat Ungariei o derogare de la sancțiuni în această lună pentru a utiliza petrolul și gazul rusesc, după ce Orban a insistat pentru o amânare în timpul unei întâlniri amicale cu președintele Donald Trump la Washington.

Ungaria a semnat, de asemenea, un pact de cooperare în domeniul energiei nucleare cu Statele Unite.

Acordul prevede ca Ungaria să cumpere combustibil nuclear și tehnologie din SUA pentru a stoca combustibilul uzat la o centrală nucleară construită de Rusia, cunoscută sub numele de Paks I.

Compania rusă Rosatom construiește o extindere a centralei, un proiect din 2014 care a suferit întârzieri semnificative.

Orban a declarat anterior că dorește să reia planurile pentru un „summit de pace” la Budapesta între Trump și Putin pe tema Ucrainei, care a fost amânat anul acesta.

Spre deosebire de majoritatea liderilor NATO și ai Uniunii Europene, Orban a menținut relații bune cu Rusia, punând totodată sub semnul întrebării logica ajutorului militar occidental acordat Kievului.

În ultimele zile, Ungaria a făcut presiuni asupra liderilor europeni, cerându-le să aprobe planului inițial de pace în 28 de puncte propus de SUA, un plan considerat a fi foarte favorabil Moscovei.

Ungaria a importat 8,5 milioane de tone de țiței și peste 7 miliarde de metri cubi de gaze naturale din Rusia în acest an, a declarat vineri ministerul de externe al țării într-un comunicat.