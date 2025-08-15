Conform unui sondaj publicat joi, majoritatea americanilor nu au încredere în capacitatea președintelui Donald Trump de a lua decizii în legătură cu războiul dintre Rusia și Ucraina, scrie publicația Politico. Sondajul apare cu câteva ore înaintea întâlnirii sale cu președintele rus Vladimir Putin din Alaska.

Aproape 60% dintre respondenți au declarat într-un sondaj realizat de Pew Research Center că nu sunt „prea încrezători” sau „deloc încrezători” că Trump poate lua „decizii înțelepte” cu privire la războiul din Ucraina.

Democrații și-au exprimat o încredere semnificativ mai mică în capacitatea președintelui de a lua decizii decât republicanii, potrivit sondajului realizat la începutul lunii august. Dar Trump a pierdut încrederea și republicanilor, 73% dintre aceștia declarând că au o încredere oarecare sau foarte mare în capacitatea lui Trump de a gestiona războiul, comparativ cu 81% în iulie 2024.

Casa Albă a încercat să tempereze așteptările înaintea summitului de vineri din Alaska, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt referindu-se la întâlnire ca la un „exercițiu de ascultare”. Cu toate acestea, Trump a declarat că se așteaptă ca Putin să ia întâlnirea în serios, amenințând cu „consecințe foarte grave” pentru Moscova dacă liderul rus nu va fi de acord să ia măsuri pentru a pune capăt războiului.