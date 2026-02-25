Întâlnirea cu amanta, evadarea în pădure cu un lansator de rachete, violențele: așa a căzut El Mencho

Liderul traficanților de droguri a murit lângă un lansator de rachete, ghemuit în tufișurile din Tapalpa, nu suficient de dese pentru a-l proteja de armata mexicană. A murit în zori, după o scurtă și zadarnică evadare. Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut sub porecla de El Mencho, în vârstă de 59 de ani, a căzut exact ca și liderul Cartelului din Sinaloa, El Chapo Guzmán, acum zece ani: din cauza vizitei unei femei, relatează ziarul italian La Repubblica, citat de Rador Radio România.

Și nimeni nu ar fi ghicit, pentru că El Mencho, la fel de nemilos pe cât era de calculat, în cei 14 ani petrecuți la conducerea Cartelului din Jalisco, avusese grijă să nu fie văzut (există doar trei fotografii cu el) și să evite să cadă într-un hedonism flagrant. În schimb, o întâlnire în cabana sa din munți cu o „pareja sentimental”, potrivit cuvintelor folosite de generalul Ricardo Trevilla, l-a trădat. Și un capitol din istoria criminalității mexicane s-a închis.

Pe măsură ce calmul revine în Mexic după valul de violență declanșat în opt state de afiliații Cartelului Jalisco Nueva Generación – 252 de baraje rutiere, benzinării, magazine și mașini incendiate, ciocniri soldate cu moartea a 30 de răufăcători și 25 de ofițeri ai Gărzii Naționale -, ies la iveală detalii despre operațiunea care a identificat ascunzătoarea celui mai căutat baron al drogurilor din lume și despre schimbul de focuri care a urmat.

Urmărind un prieten al amantei lui El Mencho și bazându-se pe informațiile unui agent sub acoperire, pe 20 februarie, autoritățile mexicane au localizat o cabană în Tapalpa, un oraș cu 20.000 de locuitori din munții din Jalisco. Noua forță operativă anti-cartel a SUA a confirmat că aceasta ar putea fi într-adevăr ascunzătoarea.

Pe 21 februarie, femeia a plecat. Și în acea noapte a început operațiunea, implicând forțe speciale, armata, șase elicoptere și două avioane. Soldații au înconjurat casa. Gărzile de corp au deschis focul pentru a acoperi evadarea liderului, ucigând opt dintre militari. În cabană, soldații au găsit șapte puști și două lansatoare de rachete.

Urmărirea a continuat în pădure, unde El Mencho a fugit pe jos cu patru dintre oamenii săi. Forțele speciale îi înconjoară. „Au deschis focul asupra noastră; aveau lansatoare de rachete, dar din fericire nu le-au folosit”, povestește generalul Ricardo Trevilla, secretarul Apărării Naționale numit de președinta țării, Claudia Sheinbaum.

Liderul cartelului moare din cauza rănilor suferite, în elicopterul care îl transporta la Guadalajara, capitala statului Jalisco. După moartea sa, elicopterul se îndreaptă spre Ciudad de Mexico. Vestea se răspândește și izbucnesc revolte. Casierul cartelului, Hugo César Macías, cunoscut ca El Tuli, este cel care organizează blocajele și atacurile, oferind 1.100 de dolari pentru fiecare soldat ucis. În schimb, moare chiar el, în timp ce fuge încărcat cu arme și 1 milion de dolari cash.

Who was "El Mencho," Mexico's most wanted drug lord, whose death following a military raid sparked cartel violence across the country? pic.twitter.com/WJINKYFiiZ — DW News (@dwnews) February 23, 2026

Moștenitorul natural al lui El Mencho este Juan Carlos Valencia, fiul biologic al soției sale, Rosalinda González, care a fost arestată în 2018 și este o figură cheie în organizație. Alți lideri regionali se luptă pentru conducerea celui mai puternic cartel.

Operațiunea a fost răspunsul președintei mexicane la cerințele președintelui SUA Donald Trump, o modalitate de a face mai sigură Guadalajara, care va găzdui patru meciuri ale Cupei Mondiale de fotbal în iunie. Mulți se tem însă că turneul este pus în pericol de urmările imprevizibile ale uciderii ultimului baron al drogurilor.