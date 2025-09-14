Întâlnirea picturii cu obiectul în creația lui Tadeusz Kantor, la București / Galerie foto

Creaţia lui Tadeusz Kantor, unul dintre cei mai importanți creatori ai secolului al XX-lea, un revoluționar și vizionar, poate fi privită și analizată într-o expoziție la Muzeul Național de Artă Contemporană, în expoziția „Costum/ Sculptură/ Corp. Obiectele teatrale ale lui Kantor” care este deschisă la etajul 4 al MNAC până în 26 octombrie.

Privitorul va fi atras în centrul sălii de „Manechinul copilului” din spectacolul „Clasa moartă” (1975), dar și de costumele „Episcopilor” din „Unde sunt zăpezile de altădată” (1979), alături de un Schelet din aceeași piesă de teatru. La București se poate vedea și costumul Jurnalistului din „Rinocerii” (1961) pentru Teatrul Național Stary din Cracovia. Din spectacolul „Nu mă voi mai întoarce aici niciodată” (1988) au fost aduse „Coșciug – Costumul Miresei” și Rucsacul Veșnicului Călător.

