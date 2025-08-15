Întâlnirea Trump – Putin din Alaska: dacă pe noi nu ne interesează, pe ei, sigur. „Marea Neagră e râvnită de Rusia așa cum Marea Chinei de Sud e râvnită de China”

Discuția de vineri seară dintre Donald Trump și Vladimir Putin nu ar fi început niciodată dacă lumea aștepta după Kremlin. Pentru că interesul lor e altul, iar el țintește și România.

Oamenii priveau liniștiți, într-o zi liberă așa cum e acum Sfânta Maria la noi, când prin parcuri treceau câini (nu cai) care tractau mici tunuri. Arătau ca niște pocnitori pe roți, își amintește scriitorul Stefan Zweig.

Nu credea nimeni că va fi război, iar armata belgiană avea cu totul un aspect artizanal. În ciuda atmosferei câmpenești, Germania a atacat. Cel de-al Doilea Război Mondial s-a extins în toată lumea.

După încheierea conflictului, în Europa a fost pace vreme de 80 de ani.

Prizonier pe Insula Șerpilor

Nu întâmplător, una dintre primele faze ale războiului Rusiei, pornit în februarie 2022, s-a purtat în Marea Neagră, aproape de granița apelor teritoriale ale României. Publicăm astăzi, în ziua întâlnirii Trump – Putin, mesajul unuia dintre soldații ucraineni de pe Insula Șerpilor. Unitatea lui e cea care a spus „Du-te dracu, navă rusească!”.

În acea zi au fost luați prizonieri. El a stat 697 de zile prizonier la ruși. Și crede că astăzi „toate cărțile sunt la Trump”.

Mai crede că „este suficient să nu lipsești de la câteva lecții la școală pentru a înțelege cum se termină încurajarea dictatorilor și tiranilor”.

Război pornit de Putin, discuții de pace inițiate de Trump

În plin atac al agresiunii germane, când nimic nu era încă decis și lumea liberă trăia cu sufletul la gură, un istoric britanic a spus că „nu știm cum se va încheia acest război. Dar ce știm sigur e că nimeni nu va putea spune peste 100 de ani că războiul a început după ce Belgia a atacat Germania”.

Peste 100 de ani de la întâlnirea Trump – Putin din Alaska nu se va putea spune că actualul război a început când Ucraina a atacat Rusia. Și nu se va putea spune că mult așteptata pace a fost posibilă pentru că Putin l-a invitat pe Trump să discute.

Dacă lumea aștepta după Kremlin, mai mureau sute de mii de oameni până taberele veneau la masă.

Războiul a fost pornit de președintele Rusiei, Vladimir Putin, iar discuțiile de pace au fost inițiate de președintele SUA, Donald Trump. Oricât de complicată e lumea, oricând de amestecat sunt răul și binele, există adevăruri factuale care trec prin draperia puturoasă a confuziei.

150 de kilometri în linie dreaptă

Ce se întâmplă vineri seara, în Alaska, poate că nu ne interesează, dar ne privește.

Nu degeaba a început Rusia războiul și în Marea Neagră. A spus-o Kaplan: „Marea Neagră e râvnită de Rusia așa cum Marea Chinei de Sud e râvnită de China”.

Cu o lipsă de capacitate militară care oglindește lipsuri politice și culturale mai largi, cu o clasă de conducători care, repetabil, nu convinge poporul că e frecventabilă, în aceste condiții nu putem face pe neinteresații. Și nu e treaba nimănui că nu putem avea grijă de noi înșine, nici ca parte a unei alianțe dobândite cu multe eforturi.

Ne interesează ce discută Trump și Putin, pentru că aici, la 150 de kilometri în linie dreaptă de Odesa, România iese din Marea Neagră ca o statuie fără brațe.