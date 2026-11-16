Intel, acuzată că a ascuns declinul vânzărilor de PC-uri. Procesul intentat de acționari

Intel, gigantul american din industria semiconductorilor, este dat în judecată de propriii acționari, care acuză compania că a ascuns gravitatea declinului vânzărilor de calculatoare personale (PC-uri), situație care a provocat prăbușirea prețului acțiunilor sale cu aproape 29% într-o singură zi, relatează BBC.

Miliarde de dolari au fost șterse din valoarea companiei după ce aceasta a prognozat venituri dezamăgitoare, înainte de publicarea celui mai recent raport financiar privind rezultatele sale.

Acționarii susțin că Intel a făcut declarații „în mod semnificativ false și înșelătoare”, prin care nu a dezvăluit încetinirea vânzărilor de PC-uri și impactul proiectelor sale din domeniul centrelor de date, potrivit unei acțiuni colective în justiție depuse în statul american California.

Intel a anunțat luna trecută că vânzările de echipamente hardware pentru calculatoare au scăzut puternic în cele trei luni încheiate în septembrie. Potrivit procesului, acest raport a contrazis declarațiile anterioare ale producătorului de cipuri, potrivit cărora cererea începuse să se îmbunătățească.

Acționarii au susținut că „cererea scăzută de PC-uri” a provocat „o încetinire dramatică” a câștigurilor trimestriale – o scădere de 9%, echivalentă cu aproximativ 800 de milioane de dolari, până la 8,1 miliarde de dolari.

Prețul acțiunilor Intel a crescut cu peste 50% de la începutul anului

Procesul a fost intentat de firma de avocatură Robbins Geller Rudman & Dowd, în numele persoanelor care au deținut acțiuni ordinare Intel în perioada 23 iulie – 29 octombrie a acestui an. Acțiunea în justiție îi vizează pe producătorul de cipuri, pe directorul său general Tan Lip-Bu, precum și pe alți membri ai conducerii companiei.

Intel a investit sume uriașe în capacitățile sale de producție, pentru a putea face față cererii imense de putere de calcul necesară inteligenței artificiale (AI).

Pe măsură ce tot mai multe cipuri sunt direcționate către centrele de date, cipurile destinate PC-urilor și altor dispozitive electronice au devenit mai scumpe.

Directorul Intel le-a declarat analiștilor că industria se confruntă cu o „criză a memoriei fără precedent”, care a dus la o penurie de cipuri destinate calculatoarelor personale.

„Trebuie să abordăm aceste provocări cu maximă urgență”, a declarat Tan în luna octombrie.

Acțiunile Intel au scăzut puternic în ultima lună, cu 37,5%, deși prețul acestora înregistrează în continuare o creștere totală de 51% de la începutul acestui an.