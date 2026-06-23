Criza memoriilor RAM a devenit atât de acută încât și modelele vechi se scumpesc puternic

Criza globală a cipurilor de memorie a luat o nouă turnură, pe măsură ce cumpărătorii se orientează către produse „legacy” precum DDR2 și DDR3 pentru a satisface cererea, potrivit observatorului de piață TrendForce, citat de The Register.

TrendForce afirmă că firmele ce au nevoie de DRAM au ajuns să se îndrepte către produse mai vechi pentru a obține alocări mai mari de livrare, ceea ce împinge în sus prețurile pentru componente precum DDR2 și DDR3.

Prețurile pentru cipurile de memorie au început să crească vertiginos anul trecut. „Boom”-ul tehnologiei AI i-a determinat pe producători să prioritizeze producția de memorii HBM (High Bandwidth Memory) și de DRAM pentru servere, mult mai profitabile, necesare centrelor de date pentru inteligența artificială.

Situația a creat un deficit de tipuri de memorie „mainstream” necesare pentru PC-uri, smartphone-uri și alte dispozitive de larg consum.

Un raport al firmei de analiză IDC nota în luna februarie că această criză a memoriilor RAM ar putea duce în 2026 la cea mai mare scădere a vânzărilor de smartphone-uri din ultimul deceniu.

Prețurile pentru modelele DDR4 și DDR5 destinate echipamentelor precum PC-urile au crescut atât de mult încât au dus la creșteri cu două cifre procentuale pentru prețurile de vânzare ale calculatoarele personale.

Scumpiri uimitoare pentru memoriile RAM

TrendForce arată acum că, pentru alte dispozitive decât PC-urile, sisteme bazate pe DDR4 sunt înlocuite cu soluții DDR3, în timp ce anumite produse bazate pe DDR3 sunt reproiectate pentru a utiliza DDR2.

Observatorul de piață estimează că prețurile contractuale pentru DDR2 vor crește cu aproximativ 55-60% în al doilea trimestru al anului 2026, urmate de o nouă creștere de 35-40% la sută în trimestrul al treilea.

Acest lucru se întâmplă deoarece cumpărătorii sunt disperați să își asigure furnizări constante, adoptând configurații cu capacitate mai mică sau orientându-se către generații mai vechi de memorie.

Unii dintre marii producători de cipuri de memorie plănuiesc să își crească capacitatea, dar doar treptat. Gigantul sud-coreean SK Hynix, pe care cererea explozivă a transformat-o într-o companie de peste un trilion de dolari, își propune să dubleze capacitatea de producție în următorii cinci ani.

Compania americană Micron se așteaptă la o „capacitate nouă semnificativă” la noua sa fabrică din Virginia în 2027 și 2028.

FOTO articol: Dmitrii Melnikov | Dreamstime.com.