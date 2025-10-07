Înțelegere de 100 de milioane de dolari, propusă de Erdogan lui Trump. Ce se știe despre procesul în care o mare bancă din Turcia înfruntă acuzații grele

Președintele american Donald Trump (dreapta) se întâlnește cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan (stânga), la Casa Albă din Washington, pe 25 septembrie 2025. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Oficialii de la Ankara au propus soluționarea unui proces intentat de SUA împotriva băncii de stat Halkbank din Turcia pentru suma de aproximativ 100 de milioane de dolari, în cadrul întâlnirii dintre președintele Donald Trump și omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, care a avut loc la Casa Albă luna trecută, au declarat două surse pentru agenția de presă Reuters.

Conform propunerii discutate, care includea condiții suplimentare, banca nu și-ar recunoaște vinovăția în acest caz – o prioritate cheie pentru Ankara -, au precizat surse familiarizate cu discuțiile.

Halkbank se confruntă cu acuzații de fraudă, spălare de bani și conspirație în Statele Unite pentru că ar fi ajutat Iranul să evite sancțiunile economice americane legate de programul său nuclear. Banca a pledat nevinovată.

Biroul de presă al lui Erdogan a refuzat să comenteze orice discuții privind o înțelegere, când a fost contactat de Reuters. Casa Albă nu a răspuns unei solicitări de a transmite un punct de vedere. Halkbank, al patrulea creditor din Turcia după active, nu a oferit o reacție imediată.

Relațiile dintre Turcia și SUA

Orice fel de înțelegere în acest caz ar putea susține eforturile Ankarei de a-și repara relația cu Washingtonul, care a fost subminată de decizia Turciei de a achiziționa sisteme rusești de rachete S-400 în 2019, în timpul primului mandat de președinte al lui Trump.

Statele Unite au anulat vânzarea planificată de avioane de luptă F-35 către Turcia ca răspuns și au exclus-o dintr-un program comun de producție a avioanelor. De asemenea, au impus sancțiuni asupra principalului organism de achiziții din domeniul apărării din Turcia. Procesul împotriva Halkbank a fost intentat mai târziu în acel an.

Relațiile bilaterale dintre cele două țări membre NATO se îmbunătățesc acum, în parte datorită legăturilor personale prietenoase dintre cei doi lideri, deși vizita de stat nu a reușit să obțină aprobarea promptă a lui Trump în ceea ce privește ridicarea sancțiunilor SUA și achiziția de avioane F-35, așa cum sperase Ankara.

Reuters menționează că nu a putut determina ce condiții specifice au fost discutate în cadrul discuțiilor de la Casa Albă de luna trecută cu privire la o posibilă înțelegere în cazul Halkbank.

De asemenea, nu este clar cum a reacționat partea americană la propunerea turcă sau dacă discuțiile au continuat după întâlnirea care a avut loc între Trump, Erdogan, secretarii și miniștrii lor de rang înalt.

Edogan a vrut să discute cu Trump despre bancă

Curtea Supremă a SUA a refuzat luni să audieze cel mai nou apel depus de Halkbank, menținând hotărârea unei instanțe inferioare potrivit căreia procesul penal al guvernului SUA trebuie să continue.

Decizia a cauzat scăderea cu 10% a acțiunilor Halkbank și, în absența unei înțelegeri, deschide calea pentru un posibil proces, deși banca a anunțat că se depun eforturi pentru a se ajunge la o soluție.

„Inițiativele de găsire a unui temei juridic de conciliere în cadrul înțelegerilor dintre Statele Unite și Turcia evoluează, de asemenea, într-o direcție pozitivă”, a anunțat banca, după pronunțarea hotărârii.

Erdogan, așezat lângă Trump după ce a sosit la prima sa recepție la Casa Albă în ultimii șase ani, le-a spus reporterilor că vor discuta, printre alte chestiuni, și despre Halkbank. El a calificat anterior acuzațiile drept „ilegale” și „urâte”.

Gonul Tol, directoarea programului turc al Institutului pentru Orientul Mijlociu din Washington, a semnalat potențiala amendă de 100 de milioane de dolari, într-un mesaj publicat pe X la scurt timp după întâlnirea de la Casa Albă, calificând-o drept un posibil „pas concret” în cadrul unor discuții altfel contradictorii.

Decizia Curții Supreme „nu înseamnă că nu se poate ajunge la un acord între Ankara și Washington”, a scris ea luni, pe X. „Instanțele pot acorda administrației dreptul de a decide în cazuri care privesc politica externă, cum este acesta”, a precizat Tol.

Acuzațiile aduse băncii

Procurorii de la Parchetul Federal din Manhattan au acuzat Halkbank că a utilizat servicii de transfer de bani și companii paravan în Iran, Turcia și Emiratele Arabe Unite pentru a ajuta Iranul să eludeze sancțiunile impuse de SUA.

Potrivit procurorilor, Halkbank a transferat în secret 20 de miliarde de dolari în fonduri restricționate, a convertit veniturile din petrol în aur și numerar în beneficiul intereselor iraniene și a documentat transporturi false de alimente pentru a justifica transferurile de venituri din petrol.

În apelul depus la Curtea Supremă, Halkbank a susținut că, în calitate de entitate de stat turcă, ar trebui să fie imună la acțiuni legale în instanțele altor țări.

Unii analiști au speculat că orice acord ar putea fi mai mare decât cei 100 de milioane de dolari care, potrivit surselor, au fost propuși la Casa Albă.

Între 2009 și 2015, opt bănci europene – printre care HSBC, BNP Paribas, Standard Chartered și Credit Suisse – au fost sancționate cu peste 14 miliarde de dolari pentru încălcarea diverselor programe de sancțiuni ale SUA, printre alte infracțiuni.

Doar banca franceză BNP Paribas a acceptat să plătească aproape 9 miliarde de dolari pentru a fi retrase acuzațiile că a încălcat sancțiunile SUA împotriva Sudanului, Cubei și Iranului. Banca a pledat vinovată.