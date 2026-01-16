Inteligența artificială accelerează productivitatea în economiile bogate, dar poate lăsa în urmă țările cu venituri mici, arată un raport al unei cunoscute companii de AI

Utilizarea mai intensă a AI-ului în țările bogate riscă să adâncească inegalitățile, avertizează compania Anthropic, faimoasă pentru chatbot-ul Claude. Compania evaluată la peste 180 miliarde dolari a publicat un studiu în care spune că țările mai bogate sunt mai predispuse să adopte AI-ul, în timp ce țările cu venituri mai mici nu pot ține pasul.

O analiză a modului în care chatbotul Claude de la Anthropic, este folosit de companii și consumatori din întreaga lume arată că țările mai bogate sunt mai predispuse să adopte AI, fără „nicio dovadă, pentru moment, că țările cu venituri mai mici recuperează decalajul”, se spune în raportul citat de Financial Times.

Studiul Anthropic Economic Index Report estimează că AI-ul ar putea adăuga în următorul deceniu 1–2 puncte procentuale la creșterea anuală a productivității muncii în SUA.

Cercetarea susține că în aproximativ 50% dintre locurile de muncă (față de 36% cu un an în urmă) s-ar putea folosi AI pentru măcar un sfert dintre sarcini.

SUA, India, Japonia, Regatul Unit și Coreea de Sud folosesc cel mai mult chatbot-ul Claude de la Anthropic. Brazilia și țările din Balcani au cele mai ridicate rate de utilizare pentru sarcini legate de muncă,

Țările cu venituri mai mici prezintă o pondere mare a utilizării AI pentru educație și un număr mai redus de sarcini de muncă. În țările cu un PIB pe cap de locuitor mai ridicat, Claude este folosit mult mai frecvent pentru muncă sau pentru uz personal, a mai precizat compania.

Cercetarea lasă de înțeles că utilizatorii mai educați obțin beneficii mai mari de productivitate din Claude, deoarece pot formula întrebări mai sofisticate și pot obține răspunsuri mai bune.

Raportul a analizat un eșantion de două milioane de conversații de pe Claude.ai.

Sursa foto: Dreamstime.com