 Inteligența artificială schimbă regulile angajării. Ce contează tot mai mult pentru recrutori

Inteligența artificială poate prelua tot mai multe dintre sarcinile repetitive, poate procesa informații mai repede și poate crește productivitatea, însă oamenii nu trebuie să fie în competiție cu tehnologia, ci trebuie să învețe cum să lucreze cu ea. Astfel, una dintre principalele provocări pentru organizații este să decidă ce rămâne esențial uman și cum poate fi folosit timpul câștigat prin automatizare.

Aceasta a fost una dintre concluziile celui mai recent eveniment CEO + HR Roundtable organizat de Revista CARIERE, la București, cu tema: „AI poate face tot mai mult. Ce trebuie să știe să facă oamenii mai bine?”.

Ajunsă la ediția cu numărul 19, conferința a adus în prim-plan una dintre cele mai importante provocări ale mediului de afaceri: relația dintre dezvoltarea inteligenței artificiale și competențele umane. În noul context de business, liderii prezenți la eveniment au vorbit despre ce pot face deja sistemele AI mai bine decât oamenii, ce „human skills” devin mai valoroase în acest context, rolul sănătății angajaților în performanța organizațiilor și felul în care se schimbă parteneriatul dintre CEO și HR.

Evenimentul a fost transmis LIVE pe revistaCARIERE.ro și pe pagina oficială de YouTube a publicației și a fost organizat de Revista CARIERE cu sprijinul Wellington și Asociația Ascendis.

Mesaje-cheie transmise de speakeri:

Cecilia Radu – General Manager, Novo Nordisk

„În ceea ce privește inteligența artificială, în prezent, dezvoltarea unei molecule noi durează între 10 și 15 ani și costă un milion de dolari. Cred că societatea are nevoie să accelereze lucrurile în acest domeniu. Consider că acesta este unul dintre cele mai importante beneficii pe care le poate aduce inteligența artificială, deoarece poate analiza volume foarte mari de date, iar acest lucru va reduce cu siguranță timpul necesar pentru cercetarea și dezvoltarea unor molecule noi.”

Iulia Chapuis – People & Organization Director, Novo Nordisk Romania

„Cred că inteligența artificială ne ajută foarte mult, iar realitatea este că facem multe activități repetitive. Putem beneficia de capacitatea AI de a analiza foarte rapid volume mari de date. Însă ceea ce rămâne în sarcina oamenilor și ceea ce nu ar trebui să uităm atunci când căutăm aceste calități la un nou angajat sau la viitoarea forță de muncă este, în primul rând, discernământul.”

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