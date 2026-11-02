Intelligent Transformation Day by NXP Semiconductors România – celebrează inovația și transformarea prin intermediul IA

NXP Semiconductors România a organizat la sediul companiei din București, Intelligent Transformation Day, un eveniment dedicat dezvoltării competențelor în IA și identificării unor modalități practice prin care tehnologia poate aduce valoare echipelor și organizației.

Într-o atmosferă orientată spre inovație și progres continuu evenimentul a oferit participanților oportunitatea de a explora aplicații practice ale inteligenței artificiale, de a descoperi proiecte dezvoltate intern și de a contribui activ la construirea unei organizații tot mai conectate la noile tehnologii.

Evenimentul a debutat cu o sesiune de deschidere susținută de Simona Almajan, Country General Manager NXP Semiconductors România, alături de Sundeep Jain, Enterprise AI, Cloud and Infrastructure Leader și de alți lideri ai companiei. În cadrul acestei sesiuni, aceștia au evidențiat rolul esențial al IA în transformarea modului în care organizațiile inovează, colaborează și generează valoare.

„Intelligent Transformation Day reflectă angajamentul nostru de a crea un mediu în care inovația și învățarea continuă sunt accesibile tuturor. Transformarea digitală este un proces continuu, iar progresul este posibil prin colaborare, învățare și implicarea activă a oamenilor. Inteligența artificială nu este doar o tehnologie emergentă, ci și un instrument care ne poate ajuta să ne dezvoltăm competențele, să colaborăm mai eficient și să transformăm ideile în impact real.” a declarat Simona Almajan, Country General Manager NXP România.

Agenda a inclus o prezentare dedicată strategiei și direcțiilor de dezvoltare în domeniul IA, cloud și infrastructură, susținută de Sundeep Jain, precum și o amplă expoziție de demo-uri și postere tehnice. Pe parcursul întregii zile, participanții au avut ocazia să interacționeze cu proiecte și soluții dezvoltate de echipele NXP, evidențiind modul în care inteligența artificială poate genera impact concret în activitățile de zi cu zi.

Discuțiile și demonstrațiile au pus un accent deosebit pe automatizarea fluxurilor de lucru, care permite echipelor să elimine activitățile repetitive și să se concentreze pe sarcini cu valoare adăugată mai mare. Totodată, a fost subliniată importanța calității datelor, ca fundament esențial pentru soluții de inteligență artificială fiabile, sigure și eficiente. Un alt subiect de interes a fost orchestrarea agenților IA, care face posibilă colaborarea coordonată între mai mulți agenți inteligenți pentru a gestiona procese complexe, de la analiză și validare până la luarea deciziilor, deschizând noi perspective pentru modul în care organizațiile își pot scala inovația.

Prin intermediul demo-urilor și schimbului de experiență între echipe, Intelligent Transformation Day a oferit un cadru valoros pentru împărtășirea cunoștințelor și identificarea unor noi oportunități de inovare la nivelul companiei.

Evenimentul face parte dintr-o serie mai amplă de inițiative menite să consolideze cultura colaborării și să sprijine dezvoltarea competențelor necesare într-o organizație orientată către viitor.

Despre NXP Semiconductors România

NXP Semiconductors este o companie globală de semiconductori și creează soluții care permit conexiuni și infrastructuri sigure pentru o lume mai inteligentă. NXP se concentrează pe cercetare, dezvoltare și inovare pe piețele sale țintă.

În România compañía are centre de excelență în R&D cu peste 25 de ani de istorie în proiectarea, dezvoltarea și inovarea produselor software.

Cu o cifră de afaceri de 94 de milioane de euro în 2025, NXP România este un centru important de inovație și dezvoltare software în cadrul NXP Semiconductors. Echipele din România contribuie la dezvoltarea unor tehnologii de ultimă generație pentru comunicații 5G și Wireless, sisteme Automotive avansate (ADAS, AI/ML, Radar), soluții de securitate și platforme software utilizate la nivel global.

Pe lângă dezvoltarea de produse și componente semiconductoare, echipele din România creează și platforme software complexe, integrând soluțiile NXP cu tehnologii dezvoltate de parteneri pentru a oferi produse complete și scalabile, adaptate nevoilor clienților din întreaga lume.

Articol susținut de NXP Semiconductors România