Intenția Guvernului de a prelungi plafonarea prețului gazelor face mai mult rău consumatorilor, spune un expert. „Este un paradox românesc”

Anunțul ministrului Energiei privind posibilitatea de a menține plafonat prețul gazelor și după 1 aprilie creează confuzie în piață, iar această incertitudine duce în final la creșterea prețurilor, spune Dumitru Chisăliță, expert în energie și președintele Asociației Energia Inteligentă.

„Cu doar 2,5 luni înainte de termenul expirării plafonului la gaz, Ministerul Energiei reanunță că „analizează” un nou plan de plafonare a prețului gazelor. Nu e o decizie, nu e un calendar, nu e o regulă. E o incertitudine. Iar în energie, incertitudinele cresc prețurile”, explică Chisăliță.

Potrivit acestuia, piața gazelor funcționează optim dacă există predictibilitate, pe bază de contracte care se încheie în general pentru următorul an.

„Când statutul sugerează că va schimba regulile în plin joc, producătorii, importatorii, traderii și furnizorii fac singurul lucru rațional: retrag oferte, amână emiterea de oferte, în fapt se se apără. Ofertele dispar din piață, lichiditatea scade, iar prețurile cresc – nu din lipsă de gaze, ci din lipsă de oferte, din lipsă de încredere”.

Această practică de a crea incertitudine față de ce se va întâmpla la 1 aprilie 2026 nu protejează consumatorul, mai spune expertul. „Îl taxează pe ocolite. Furnizorii introduc prime de risc, contractele se blochează, iar diferențele ajung, inevitabil, fie în factură, fie în bugetul de stat. Costul nu dispare. Se mută. Dar cu siguranță îl plătesc oamenii”.

Care sunt soluțiile propuse

Pentru ca prețurile să scadă, este nevoie de o producție mai mare, care nu crește cu ordonanțe de ultim moment, ci cu reguli stabile, anunțate din timp, și cu încredere.

„Problema nu este plafonarea în sine. Problema este momentul. Când vii cu „analize” cu 2,5 luni înainte de termen, nu faci politică publică, faci managementul panicii. Iar panica este cel mai scump combustibil.

Dacă statutul vrea cu adevărat să protejeze consumatorii, are soluții: țintirea ajutorului către vulnerabili, anunțarea modificării cadrului cu 9–12 luni înainte, crearea unui mecanism de protejare a consumatorilor la fluctuații mari de preț, respectarea contractelor încheiate, consultarea reală cu piața. Altfel, vom continua să vedem paradoxul românesc: luăm măsuri să se ieftinească energia, măsuri care în fapt o scumpesc”.

Ministerul Energiei lucrează la un scenariu privind prelungirea plafonării până la finalul iernii 2026-2027

Cu o zi în urmă, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că Guvernul lucrează la un plan B în privința liberalizării pieței gazelor, prevăzută pentru 1 aprilie 2026. Dacă prețurile vor crește mai mult decât plafonul care este în prezent, se ia în calcul un calendar de liberalizare treptată care să includă și iarna 2026-2027.

„Din predicțiile pe care le avem, nu vedem o creștere a prețului gazelor după 31 martie 2026. Chiar și acum sunt operatori care furnizează sub prețul plafonat de lege”, a spus Ivan, joi, la finalul comandamentului energetic de iarnă.

„Vrem să ne asigurăm că în cursul iernii viitoare (2006/2027 – n.r.) nu vom avea perturbații și prețuri mărite. Acum lucrăm la acest scenariu, care ar trebui să se întindă pentru o perioadă de un an, pentru că pe noi ne interesează sezonul rece când avem un vârf de consum, mai ales în zona consumatorilor casnici. (Liberalizarea – n.r.) Se poate treptat, lunar, până în 2027, pentru întreaga piață”, a declarat Ivan.

România ar putea ajunge în fața Curții de Justiție a UE pentru că a prelungit prea mult plafonarea

Prețul gazelor a fost plafonat în anul 2022, inițial până la 1 aprilie 2025, ulterior acest termen fiind extins până la 1 aprilie 2026. La începutul lunii decembrie, Ministerul Energiei preciza pentru HotNews că va menține 1 aprilie 2026 ca termen de liberalizare a pieței gazelor.

Aceasta deoarece există deja o procedură de infringement deschisă de Comisia Europeană împotriva României în acest sector, iar continuarea plafonării prețurilor poate trimite țara noastră în fața Curții de Justiție a UE.

Pe de altă parte, reprezentanții ministerului au adăugat că autoritățile române negociază cu reprezentanții Comisiei Europene introducerea unui nou mecanism de protecție pentru consumatorii casnici și acordarea unor ajutoare de stat pentru consumatorii industriali.

Asociația Furnizorilor estimează scumpiri de aproximativ 5%

Asociația Furnizorilor de Energie din România (AFEER) estimează că factura la gaze pentru populație ar putea crește cu aproximativ 5% de la 1 aprilie, având în vedere prețurile de pe piața angro.

„În acest moment, furnizorii cumpără gaze la prețul plafonat de 120 de lei pe MWh. La acest preț se adaugă și partea de înmagazinare, care este de 30 de lei pe MWh aproximativ. Prețul pieței în acest moment este undeva la 170 de lei”, a declarat Laurențiu Urluescu, președintele AFEER.