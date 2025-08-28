Interdicția emisă de Ungaria pentru un comandant ucrainean, după „atacuri extrem de severe” asupra conductei de petrol din Rusia

Ungaria și Ucraina au avut un schimb de replici dure, joi, într-o dispută tot mai accentuată pe tema întreruperilor repetate din aprovizionarea prin conducta de petrol din Rusia. Budapesta a emis o interdicție de intrare în țară pentru un comandant ucrainean, etnic maghiar, pe care îl acuză de „atacuri extrem de severe” asupra conductei Drujba, transmite AFP.

În replică, Ucraina a acuzat Ungaria de „decădere morală”.

Aprovizionarea cu petrol a Ungariei prin conducta Drujba a fost afectată în mod repetat de războiul din Ucraina, ca urmare a atacurilor efectuate de forțele Kievului asupra infrastructurii rusești din domeniul energiei.

Relațiile dintre Kiev și Budapesta s-au deteriorat vertiginos în contextul războiului, cu premierul ungar Viktor Orban menținând legăturile cu Kremlinul și blocând eforturile Kievului de a adera la Uniunea Europeană.

Ministrul ungar al afacerilor externe, Peter Szijjarto, a declarat că Budapesta a emis o interdicție de intrare în țară pe numele „comandantului unității militare care a efectuat recentele atacuri extrem de severe împotriva conductei petroliere Drujba”.

„Acesta a fost un atac asupra suveranității Ungariei, care pune în pericol securitatea noastră energetică”, a scris Szijjarto într-o postare pe platforma X.

Reacția Ucrainei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat decizia Ungariei, spunând, tot pe X, că interdicția de intrare în Ungaria „nu poate decât să provoace indignare”.

Ministrul ucrainean al afacerilor externe, Andrii Sybiha, a declarat că Ungaria se află „de partea greșită a istoriei”.

„Cât de nerușinat să postezi asta după un atac brutal al statului terorist Rusia”, a afirmat Sybiha pe X, făcând referire la atacul masiv pe care l-au efectuat forțele ruse asupra Ucrainei în timpul nopții, în care au murit cel puțin 17 persoane, inclusiv patru copii.

„Peter, dacă pentru tine este mai importantă conducta rusească decât copiii ucraineni uciși de Rusia în această dimineață, asta este decădere morală”, a mai spus șeful diplomației ucrainene, adăugând că țara sa va lua măsuri simetrice.

Ce a spus comandantul vizat de interdicție

Comandantul ucrainean Robert Brovdi, etnicul maghiar vizat de interdicție, a criticat „sancțiunile și restricțiile” impuse de Budapesta, afirmând pe Telegram că „mâinile voastre sunt acoperite de sânge ucrainean. Și vom ține minte asta”.

Săptămâna trecută, Viktor Orban a declarat că s-a plâns președintelui american Donald Trump că operațiunile militare ale Ucrainei împotriva Rusiei au perturbat aprovizionarea cu petrol a Ungariei.

Ungaria și Slovacia au solicitat Comisiei Europene să „acționeze împotriva atacurilor repetate ale Ucrainei asupra conductei de petrol Drujba”.

UE a interzis cea mai mare parte a importurilor de petrol din Rusia încă din 2022, dar conducta Drujba a fost exceptată pentru a le oferi țărilor europene fără ieșire la mare timp să găsească surse alternative de petrol.

Viktor Orban și omologul său slovac, Robert Fico, au denunțat sancțiunile și susțin că acestea amenință securitatea energetică a țărilor lor.