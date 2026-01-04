INTERVIU „Aștept și eu reacția președintelui Nicușor Dan”. Un politician cu experiență din PNL spune cum crede că trebuie să se poziționeze România pe situația din Venezuela

„România face parte din Uniunea Europeană și este cât se poate de firesc ca poziția noastră să fie circumscrisă poziției UE. Pe de altă parte, SUA sunt partenerul nostru strategic principal”, spune senatorul PNL Daniel Fenechiu, într-un interviu oferit HotNews. Legat de legitimitea acțiunii săvârșite de SUA, care l-a caputurat pe Nicolas Maduro, politicianul vorbește în perspectivă pragmatică, despre „priorități pentru sănătatea și igiena lumii”.

Daniel Fenechiu, politician aflat la al patrulea mandat de parlamentar, a intrat prima dată în Parlament în 2012, pe listele „Partidul Poporului – Dan Diaconescu”. El a trecut în același mandat la PNL, unde a rămas până în prezent.

Daniel Fenechiu este liderul senatorilor PNL și, face, astfel, parte din conducerea Parlamentului. De-a lungul anilor, indiferent de persoanele care au trecut la conducerea partidului, Fenechiu a rămas unul dintre liderii și comunicatorii principali ai PNL.

Daniel Fenechiu. Foto: Inquam Photos / George Călin

„Există anumite priorități pentru sănătatea și igiena lumii”

– HotNews: Cum ar trebui să se poziționeze România vizavi de evenimentele din Venezuela?

– Daniel Fenechiu: România face parte din Uniunea Europeană și este cât se poate de firesc ca poziția noastră să fie pe de-o parte circumscrisă poziției UE, pe de altă parte, SUA sunt partenerul nostru strategic principal și cred că România trebuie să se situeze undeva între poziția UE și poziția SUA.

O poziție prudentă, în care să evocăm cât se poate de clar că suntem adepții democrației, iar dacă scopul mișcării care a avut loc în Venezuela este darea unei lovituri puternice traficului de droguri și livrării de droguri către SUA, atunci evident trebuie să acceptăm această acțiune a SUA.

Dincolo de abordări de genul încălcarea dreptului internațional, imixtiune pe teritoriul unui stat independent și suveran și așa mai departe există anumite priorități pentru sănătatea și igiena lumii care nu știu dacă din perspectivă legală justifică asemenea mișcări, dar din perspectivă pragmatică și din perspectivă de finalitate sunt destul de uzuale. Am mai văzut aceste chestiuni.

Dacă s-ar fi acționat strict pe căi reglementate de dreptul internațional, rezoluții ONU și așa mai departe nici alți oameni care făceau mult rău nu ar fi fost îndepărtați.

Noi trebuie să fim undeva în siajul UE ca poziție, ați văzut și UE are o poziție prudentă. Trebuie să nu uităm nicio clipă că SUA sunt partenerul strategic numărul 1 al României.

„În momentul de față, încă, butoanele puterii sunt la guvernul autoritar pe care l-a gestionat Maduro”

– Ce credeți că se va întâmpla mai departe în Venezuela? Donald Trump a anunțat că SUA va prelua conducerea. Totuși, actuala vicepreședintă de acolo spune că Maduro rămâne președinte. Cum se vor finaliza lucrurile pentru oamenii de acolo?

– Nimic nefiresc. În Venezuela situația e împărțită. Există o parte a populației care susține regimul Maduro și există o parte a populației care a votat cu opoziția, care susținea opoziția și care și-ar dori, fără îndoială, o schimbare. În momentul de față, încă, butoanele puterii sunt la guvernul autoritar pe care l-a gestionat Maduro și care astăzi este gestionat de vicepreședintă, ministrul Apărării, ministrul de Interne.

Declarația lui Trump că SUA vor guverna pe perioada tranziției Venezuela este o declarație stil Trump. Nu întotdeauna toate declarațiile lui Trump se adeveresc în modalitatea și accepțiunea pe care o dăm noi declarațiilor lui Trump.

„Mă aștept ca în viitorul apropiat să existe mișcări de stradă”

Din punctul meu de vedere, e cât se poate evident că, la un moment dat, viitorul guvern al Venezuelei va dezvolta un anumit tip de relație cu SUA, pentru că va fi un guvern care cu siguranță va fi instaurat cu sprijinul semnificativ al SUA. Să nu uităm că în momentul de față în zona costală a Venezuelei există o desfășurare importantă de forțe, să nu uităm că nu mai departe de ieri s-a întâmplat un desant în care elita trupelor speciale americane au extras președintele de acolo.

Eu mă aștept ca în viitorul apropiat să existe mișcări de stradă ale oponenților lui Maduro și să se ajungă la o variantă de tranziție în care oameni veniți din eșalonul doi, care au o relație decentă, civilizată și care chiar ar putea să fie ai SUA, să preia puterea în vederea organizării unor noi alegeri. Nu cred că se va ajunge la instaurarea fostului președinte, care, mă rog, ar fi câștigat alegerile, dar Maduro ar fi falsificat rezultatele. Nu cred pentru că a trecut totuși un an de zile. Dar în raport cu declarațiile lui Trump și al lui JD Vance nu ar fi exclus.

Cred că cea mai corectă variantă ar fi un proces electoral în care inclusiv din zona opoziției să poată exista mai mulți candidați care să candideze, să își prezinte programele, prioritățile, pozițiile, inclusiv în plan internațional.

Adevăratul interes al lui Trump în Venezuela

Trump în tot ceea a spus s-a referit la faptul că Maduro ar fi un lider al narcotraficantilor, chestiuni de genul respectiv. Dar a făcut trimitere și la faptul că „ne-au furat petrolul”. Adevărat, s-a întâmplat înaintea venirii lui Maduro la putere, însă n-am niciun dubiu că acea naționalizare a companiilor americane este în momentul de față principalul obiectiv al SUA, de a reda companiilor americane proprietatea asupra exploatărilor petroliere.

Cred că aia este miza fundamentală a ceea ce se întâmplă astăzi în Venezuela și cred că politica americană se va plia pe această prioritate, adică vor fi favorizați, ajutați, susținuți cei care înțeleg să repare această chestiune care s-a întâmplat împotriva companiilor americane.

Vor fi afectate negocierile de pace din Ucraina?

– Să mergem și spre ce ne preocupă și pe noi mai mult, căci suntem aici, aproape. Credeți că negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia vor fi afectate după această intervenție a SUA?

– Nu știu dacă vor fi afectate în mod obligatoriu, pentru că în momentul de față constatăm că între forța dreptului și dreptul forței în lume prevalează dreptul forței. Deci cred că poziția SUA a crescut odată cu această acțiune de ieri.

În situația în care SUA insistă consolidat și presează Rusia spre o pace cred că acest lucru se va întâmpla. În spatele ușilor închise, în cancelariile marilor puteri există și anumite interese care nu întotdeauna sunt extrem de publice. Noi, românii, am trăit Ialta și știm lucrul ăsta.

Dar nu cred că poziția SUA a scăzut datorită acestei acțiuni, din contră. Cred că dacă se dorește cu adevărat forțarea lui Putin să agreeze un aranjament de pace se poate ajunge acolo. Acum e foarte adevărat că e complicat să faci o pace în Ucraina care să implice cam ce este în planul actual de pace, adică cedare de teritorii.

Dar cred că se poate ajunge la o variantă de o înghețare a conflictului – pe sistemul fiecare rămâne la teritoriile pe care le are, iar în timp s-ar putea ajunge la o încheiere a unei înțelegeri de pace cu garanții internaționale pentru Ucraina și cu stabilirea acelor garanții de neextindere NATO și de a nu domicilia trupe în zona granițelor directe cu Rusia. E o situație complicată, nu cred că lucrurile se vor mișca repede.

De ce nu a ieșit până acum Nicușor Dan cu nicio poziție publică

– Până acum președintele Nicușor Dan nu a avut nicio reacție publică cu privire la situația din Venezuela. Am văzut o reacție din partea premierului și a ministrei de Externe. Era nevoie de o reacție din partea președintelui?

– Întotdeauna este bine ca președintele să aibă o poziție în legătură cu evenimentele importante ale lumii. Cred că președintele a lăsat ministra de Externe, ulterior pe premier, să iasă cu o poziție. Cred că va ieși și Nicușor Dan.

Nicușor Dan nu este un președinte care să iasă, ca să spun așa, „la bătaia peștelui”, el de regulă le pritocește și cred că vom avea și poziția președintelui. Nu m-aș hazarda, pentru că, cu sau fără poziția președintelui, poziția României a fost exprimată de ministrul de Externe și de prim-ministru și făcând parte din UE este cât se poate de evident că, mă rog suntem prin zona aia.

Motiv pentru care aștept și eu ieșirea președintelui, care cred că va ieși cu o declarație în tonul celor declarate de ministrul de Externe și de prim-ministru.