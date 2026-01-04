Prima reacție din AUR după evenimentele din Venezuela. Un lider al partidului spune că Nicolas Maduro și-a eliminat o parte dintre contracandidați „la fel ca puterea de la București în decembrie 2024”

România ar trebui să se poziționeze față de situația din Venezuela ținând cont de faptul că țara noastră are un parteneriat strategic cu SUA, consideră unul dintre liderii AUR, Petrișor Peiu, într-o declarație pentru HotNews. El spune că Nicolas Maduro, reținut de americani, și-a eliminat o parte dintre contracandidați în 2018 și susține că situația a fost similară cu ce s-a întâmplat în România în decembrie 2024, când alegerile prezidențiale au fost anulate.

HotNews a contactat reprezentanții mai multor partide politice parlamentare pentru a afla cum se poziționează față de recentele evenimente din Venezuela și cum consideră ei că ar trebui să se poziționeze România. Pe măsură ce obținem reacțiile acestora, le vom publica.

Până acum, nici președintele Nicușor Dan (care conduce politica Externă a țării), nici alți reprezentanți ai Administrației Prezidențiale nu au avut o poziție publică după ce SUA au lansat operațiunea din Venezuela, iar la ordinul lui Donlad Trump l-au capturat pe președintele în funcție Nicolas Maduro, dus în arest la New York.

„Decizia de a-l aduce pe Nicolas Maduro în fața justiției poate opri creșterea flagelului traficului de droguri, poate reda venezuelenilor șansa la un viitor bun în prosperitate dar este și o decizie care ne aduce la masa discuțiilor diplomatice pentru a reafirma și a proteja regulile internaționale”, a fost reacția ministrei de Externe, Oana Țoiu.

Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere (CNC) al AUR, amintește că „România este un stat aflat în relație de parteneriat strategic cu SUA”.

„Ca atare, poziționările sale ar trebui sa fie în acord cu acest parteneriat. Pe de altă parte, situația din Venezuela este în plină evoluție și ar trebui să avem răbdare să ajungă într-un punct care să merite un comentariu”, a spus Peiu, contactat de HotNews.

Petrișor Peiu, care este și liderul senatorilor AUR, spune că nu trebuie să uităm faptul că „președintele Maduro și-a pierdut legitimitatea și credibilitatea internă în cursul crizei din 2018, atunci când și-a eliminat o parte din contracandidați utilizând proceduri similare cu cele utilizate de puterea de la București în decembrie 2024”.

Vor fi afectate negocierile de pace Rusia-Ucraina? Ce spune liderul AUR

Petrișor Peiu consideră că în acest moment Nicolas Maduro plătește „prețul lipsei de susținere internă în urma acțiunilor din perioada 2016-2018, când a interzis participarea la alegeri a unor candidați, a invalidat alegerile și chiar a fraudat procesul electoral propriu-zis”.

Întrebat dacă consideră că negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, conduse de SUA, vor avea de suferit în urma acestui eveniment, având în vedere că Rusia îl susținea pe Maduro, liderul AUR a spus că orice acțiune a marilor puteri poate avea consecințe.

„În plan geopolitic și în acțiunea marilor puteri există o corelație și o legătură strategică între evoluțiile din zone diferite. În mod cert, Donald Trump se uită la harta întregului glob atunci când decide ceva, nu doar la hărți regionale”, a răspuns Petrișor Peiu.

Ce poziție oficială va avea România

Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă seară, că nu a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan despre situaţia din Venezuela, dar că urmăreşte ce se întâmplă în această ţară, a cărei conducere România nu a recunoscut-o, astfel că ţara noastră nu are nici un consulat la Caracas.

El a adăugat că România va fi în linia poziţiei Uniunii Europene.

„România va fi în linia poziţiei Uniunii Europene şi în acest moment Ministerul nostru de Externe se consultă în aşa fel încât să existe poziţii unitare. Cetăţenii români, cel puţin, sunt foarte puţini cetăţeni, sunt gestionaţi de reprezentanţa Uniunii Europene şi până în momentul de faţă Ministerul de Externe nu are informaţii că ar fi probleme cu cetăţeni români în Venezuela”, a spus Bolojan.