INTERVIU Avertisment din SUA despre obiectivul lui Trump, „care nu e spus cu voce tare” 

Scopul mișcării din jurul președintelui SUA „este să avem o țară condusă de corporații, condusă de cei bogați, care nu se preocupă neapărat de populație decât în măsura în care este necesar pentru a o împiedica să se revolte deschis”, spune într-un interviu pentru publicul HotNews Alexander Cohen, profesor asistent de științe politice la Clarkson University din New York.

Într-un interviu pentru publicul HotNews, profesorul american Alexander Cohen de la Clarkson University din New York analizează politicile administrației de la Washington pentru a concluziona că SUA se îndreaptă spre un „autoritarism nedemocratic”.

El consideră că unul dintre obiectivele lui Trump este să nu fie urmărit penal, dar crede că oamenii din jurul președintelui au un scop mai ambițios, și anume ca Statele Unite să fie în esență conduse de corporații și de cei bogați. Consideră că acest obiectiv ar putea fi atins cu succes.

Profesorul Alexander Cohen. Foto: clarkson.edu

Cohen se ferește să folosească cuvântul „fascism” pentru a descrie unele dintre politicile lui Trump, însă observă elemente în acest sens și arată că președintele împrumută din stilul unor lideri autoritari: „Este neobișnuit ca președinții în funcție să redenumească clădiri cu numele lor. Asta fac dictatorii”.

În interviul pentru publicul HotNews, profesorul american vorbește și despre „cel mai periculos catalizator”, în opinia sa: „Nu mai putem analiza lucrurile așa cum o făceam înainte, deoarece informațiile sunt atât de controlate, iar narațiunile sunt atât de controlate, încât nu poți să te adaptezi, poți alege o narațiune pe care vrei să o asculți și primești o descărcare de endorfine de fiecare dată când ai dreptate”.

Analizând ce ar putea urma după Trump, el este precaut. Un lucru clar, spune Cohen, este că condițiile care au facilitat actuala realitate nu se vor schimba, „pentru că Curtea Supremă nu se va schimba în următoarele decenii, iar aceasta este o Curte care susține ideea că banii sunt în mod inerent putere”.

„Arătăm din ce în ce mai mult ca Chile din anii 1970 sau ca Venezuela de la începutul anilor 2000”

HotNews: Mulți observatori avertizează asupra unui regres democratic în SUA sub președinția lui Donald Trump: considerați că democrația americană este mai slabă acum, după un an de mandat al actualei administrații? În ce moduri?

Alexander Cohen: Cred că orice specialist în științe politice care studiază politica americană și tranziția de la guvernarea democratică la cea autoritară v-ar spune că există o serie de semne de avertizare că, atunci când studiem multe dintre lucrurile care s-au întâmplat în America Latină în anii ’70 și ’80, unde au avut loc schimbări de regim și lucruri de genul acesta, acestea încep să ne semnaleze lucruri.

Mai exact, orice definiție a democrației necesită o presă liberă, care să aibă acces la informații, la interviuri. Iar relația cu presa care acoperă administrația este foarte diferită față de administrațiile anterioare.

Președintele, și nu doar președintele, ci întregul regim, se înconjoară de ceea ce ei numesc media alternativă, dar care nu este de fapt jurnalism. Au existat chiar și conferințe de presă în care presa a aplaudat ceva ce a spus președintele, un lucru nemaiauzit. Nu acesta este rolul presei. Așadar, este foarte periculos.

Donald Trump în timpul unei conferințe de presă. Foto: Chris Kleponis / Zuma Press / Profimedia

Există o serie de întrebări cu privire la legalitatea multor lucruri pe care le face președintele, care desfășoară ceea ce este practic o organizație paramilitară pe teritoriul național și care, la prima vedere, încalcă al patrulea amendament, deoarece nu solicită mandate sau nu au mandate.

De fapt, acest lucru este din ce în ce mai acceptat de comunitatea juridică. Există o decizie recentă a instanței care spune că pot intra în casa ta din orice motiv. Aceasta este o încălcare destul de gravă a unei tradiții de 250 de ani a dreptului la viață privată.

Și toate acestea se întâmplă într-un context în care, și nu vorbesc într-un mod partizan, adevărul nu mai contează așa cum conta înainte, în care minciunile și dezinformarea devin acceptabile.

Și, în final, aș menționa rolul companiilor private – și acesta este modul în care fascismul prinde adesea rădăcini, printr-un parteneriat între corporații și guvern. Există foarte puțină separare între cei mai bogați din țară și companiile pe care le conduc și guvernul actual.

Adică, ei finanțează literalmente proiectele guvernamentale. Nu știu dacă ați urmărit documentarul despre Melania, dar, în esență, este vorba de o mită de la un milionar pentru obținerea drepturilor.

Deci, toate aceste lucruri sunt îngrijorătoare. Și zi după zi, ca politolog, observ că arătăm din ce în ce mai mult ca Chile din anii 1970 sau ca Venezuela de la începutul anilor 2000.

E nevoie de timp pentru a eroda fundamentul unei democrații, dar acesta se erodează. Și nu cred că cineva care înțelege ce este democrația ar putea susține contrariul.

„Autoritarism nedemocratic este un termen mai corect. Dar există similitudini cu regimurile fasciste din prezent”

– Ați folosit cuvântul cu „F”. După uciderea lui Alex Pretti, jurnalistul și autorul Jonathan Rauch a scris în revista The Atlantic că acum poate folosi cuvântul „fascist” pentru a-l descrie pe președintele Trump. Sunteți de acord cu acest lucru? Vedeți elemente fasciste în această administrație sau în mișcarea mai largă MAGA?

– Cred că trebuie să fim atenți când folosim etichete, deoarece fascismul este un tip foarte specific de autoritarism.

Este unul în care guvernul – toată lumea face parte din corpus, în esență. Nu este chiar fascism în acest sens, cel puțin nu în modul în care (dictatorul italian Benito) Mussolini ar vorbi despre el. Dar nu este democratic, nu-i așa?

Este ușor pentru americani să spună fascism, dar ceea ce vedem noi este un alt fel de derapaj. Așadar, nu aș folosi termenul „fascist”, deși există cu siguranță ecouri ale Germaniei din 1932 pe care le vedem în prezent.

Cred că „autoritarism nedemocratic” este probabil un termen mai blând, probabil mai potrivit. Dar cred că există similitudini remarcabile cu regimurile fasciste din prezent.

„Încă suntem o democrație, dar din ce în ce mai puțin o democrație”

– Deci cum ați descrie, în calitate de politolog, stilul de guvernare al președintelui Trump, studenților dvs. sau altora? „Autoritarism nedemocratic” este formula potrivită?

– Aș spune că aceasta este direcția în care mă tem că ne îndreptăm.

Dacă studenții mei m-ar întreba, aș spune că încă suntem o republică democratică. Încă avem, în mare parte, statul de drept.

Dar, să fiu sincer, și acesta este efectul de intimidare asupra învățământului superior, trebuie să fiu foarte atent la ceea ce spun în clasă, de teamă că cineva ar putea să mă filmeze și să pună filmarea pe internet, iar apoi să avem un incident.

Mi-e teamă să vorbesc cu presa națională, nu din teama că voi suferi represalii, ci că instituția din care fac parte va suferi represalii, chiar dacă nu vorbesc în numele instituției.

Așa că acum predau mai ales teorie. Dar da, dacă un student m-ar întreba, i-aș da răspunsul: Încă suntem o democrație, dar suntem din ce în ce mai puțin o democrație, și asta se întâmplă de 25 de ani.

„În esență, obiectivul este să avem o țară condusă de corporații, condusă de cei bogați”

– Care este obiectivul final al președintelui Trump pentru America sau obiectivul mișcării MAGA? El și oamenii din jurul lui par că susțin supremația creștinilor albi, atacă mișcarea pentru drepturi civile, cred în putere și unilateralism.

– Este o întrebare dificilă, pentru că, într-o oarecare măsură, președintele Trump este o persoană independentă, are o strategie, iar obiectivele sale nu sunt neapărat, așa cum ați subliniat, obiectivele celor din jurul său.

Cred că unul dintre obiectivele principale ale lui Trump este să conceapă un sistem care să garanteze că nu va mai fi niciodată urmărit penal. Cred că acesta a fost unul dintre motivele principale pentru care a candidat la președinție. Deci, pentru el este o chestiune de personalitate.

Dar cred că mișcarea care îl înconjoară la vârf, și asta este ceea ce nu se spune cu voce tare, și-ar dori ca oamenii bogați să preia controlul total asupra tuturor aspectelor țării și să-i ocolească pe cei mici.

Deci, în esență, obiectivul este să avem o țară condusă de corporații, condusă de bogați, care nu se preocupă neapărat de populație decât în măsura în care este necesar pentru a o împiedica să se revolte deschis.

Și cred că există un grup foarte mare de oameni ultra-bogați care sunt fie atât de departe de realitate, fie atât de puternici încât consideră că este dreptul lor să conducă țara în colaborare cu anumite aspecte ale guvernului.

Toată lumea este implicată în joc, așa că este destul de greu să vezi cum acest lucru nu va avea succes, cel puțin parțial, deoarece instrumentele cu care ne-am lupta de obicei au fost eliminate. Când spun „noi”, mă refer la opinia publică în general. Curtea Supremă a neutralizat cu adevărat capacitatea de a-i disciplina pe cei aflați la putere.

„Este neobișnuit ca președinții în funcție să redenumească clădiri cu numele lor. Asta fac dictatorii”

– O parte a potențialei probleme și a modului în care administrația a reușit să-și pună în aplicare politica este faptul că beneficiază de loialitatea fermă a Partidului Republican din Congres. Voiam să vă întreb cum ați explica această loialitate? Și, mai mult, cum interpretați toate aceste frecvente laude adresate președintelui Trump de politicieni, fotografiile președintelui care apar pe conturile de social media ale instituțiilor oficiale? Păstrând evident proporțiile, acest lucru era foarte comun în România în timpul dictaturii. Este normal în Statele Unite ca președintele să primească așa de multe laude?

– Nu, nu este. Este neobișnuit ca președinții în funcție să redenumească clădiri cu numele lor. Adică, asta fac dictatorii. Este neobișnuit. Normalizarea acestui lucru se face printr-o ștergere sistematică a istoriei.

Foto: Rahmat Gul / AP / Profimedia

Și, într-adevăr, așa cum ați subliniat, există mulți oameni din vârful societății și din guverne care sunt în totalitate în favoarea acestui lucru. Adică, nu m-ar surprinde să văd, știți, o statuie de aur a președintelui Trump în fața Casei Albe peste doi ani. Și astea sunt, din nou, pentru a reveni la întrebarea despre fascism sau dictatură, genul de lucruri pe care le fac dictatorii.

Joe Biden, spuneți ce vreți despre el, sau Barack Obama nu au numit lucruri după ei. Nu au cerut supunere totală din partea oamenilor din subordine ei sau a celor din jurul lor, ceea ce Trump face la modul absolut. Și sunt oameni în jurul lui care au dat-o în bară, și nimănui nu-i pasă.

El îi laudă, ei îl laudă pe Trump, și totul este în regulă. Cel puțin, aș spune că nimănui din guvern nu-i pasă. Voi da doar un exemplu: Robert F. Kennedy Jr. citează un studiu și apoi declară că Tylenol provoacă autism.

Studiul respectiv a fost demontat, dar toți cei din jurul lui îl aplaudă. Adică, asta e genul de lucru care, zi de zi, mă face să nu vreau să-mi deschid telefonul dimineața și să văd ce s-a întâmplat, pentru că e epuizant.

„Diviziunea este cea care stimulează click-urile”

– M-am uitat la reacțiile ambelor tabere după incidentul din Minneapolis, și mulți oameni de dreapta păreau dornici să susțină ICE, să creadă declarațiile administrației și să justifice uciderea a doi cetățeni americani. Trăiesc democrații și republicanii în realități diferite? Și dacă da, se va schimba acest lucru în viitorul apropiat?

– Nu cred că se va schimba, deoarece este în interesul tehnologiei ca lucrurile să rămână neschimbate. Diviziunea este cea care stimulează click-urile, și acesta este unul dintre lucrurile care fac ca acest scenariu să fie foarte interesant.

Da, există mulți republicani care justifică violența comisă de ICE, deoarece cred cu adevărat că imigranții sunt problema în Statele Unite, deși există foarte puține dovezi care să sugereze că acest lucru este adevărat.

Dacă observați cum urmăresc oamenii clipurile: mulți republicani vor spune (urmărind clipul cu uciderea lui Renee Good la Minneapolis) că da, ea a încercat să-l calce pe ofițer. Iar mulți democrați vor privi același lucru și vor spune că nu, nu a făcut asta. Și asta face parte din viața într-o societate post-adevăr.

Nu mai putem analiza lucrurile așa cum o făceam înainte, deoarece informațiile sunt atât de controlate, iar narațiunile sunt atât de controlate, încât nu poți să te adaptezi, poți alege o narațiune pe care vrei să o asculți și primești o descărcare de endorfine de fiecare dată când ai dreptate.

Și acesta este, cred, cel mai periculos catalizator.

– Mai există o definiție comună a adevărului în politica americană?

– Da, într-o oarecare măsură, faptele încă mai contează uneori.

Și, știți, mulți americani s-au întors împotriva lui Trump pe baza a ceea ce au văzut, în ciuda discursului. Știm că mulți dintre foștii alegători ai lui Trump regretă votul. Nu este vorba de o masă critică, evident, dar sunt unii.

Și dacă ne uităm la toate aceste alegeri speciale, au fost câteva destul de importante, care indică faptul că oamenii își schimbă părerea. Dar, din nou, vom vedea cum va funcționa asta în ziua alegerilor, și se vorbește acum și despre militarizarea alegerilor în sine, ceea ce este foarte periculos.

„Este posibil ca Trump să trimită trupe la secțiile de votare, ceea ce ar fi foarte intimidant pentru mulți alegători”

– Da, aceasta era o altă întrebare. Există, desigur, așteptări că republicanii ar putea pierde. Și am văzut că președintele continuă să pună la îndoială corectitudinea alegerilor și cerut naționalizarea alegerilor. La ce să ne așteptăm în noiembrie?

– Ei bine, este greu de prevăzut, pentru că nu pot anticipa ce se va întâmpla săptămâna viitoare. Atât de obositoare sunt lucrurile.

Cred că, din punct de vedere legal, el nu poate naționaliza alegerile. Așa prevede Constituția. Dacă Curtea Supremă ar schimba asta, ar fi o criză constituțională.

Adică, în acel moment nu ar mai rămâne nimic de făcut decât să avem un război civil. Așa că nu sunt prea îngrijorat de această naționalizare.

Este posibil să trimită trupe la secțiile de votare, ceea ce ar fi foarte intimidant pentru mulți alegători, în special pentru cei care tind să voteze mai mult spre stânga.

Indiferent ce se va întâmpla, însă, sunt absolut convins că, chiar dacă republicanii vor câștiga, el va susține din nou că au avut loc fraude electorale masive.

Și ideea este că, în alegerile din 2020, nicio anchetă independentă nu a relevat fraude pe scară largă, iar singura persoană urmărită penal pentru fraudă a fost un republican care a votat de zece ori.

Așadar, Trump va continua să folosească strategia de a nega alegerile și ideea că există o conspirație de stânga a Antifa care manipulează lucrurile din culise. Și oamenii cred asta.

Folosirea problemelor sociale ca un instrument pentru a prelua puterea face parte din strategie. Iar el știe că poate convinge oamenii să voteze pentru el și să creadă în el dacă atacă persoanele trans, pentru că oamenii au o reacție foarte puternică la astfel de lucruri.

Ce poate urma după Trump?

– Credeți că America va reveni vreodată la normalitate sau este imposibil? S-au schimbat lucrurile definitiv?

– Nu cred că este imposibil.

Pendulul istoriei are tendința de a oscila. Vor mai fi lucrurile exact fel? Nu. Trebuie Partidul Democrat să-și regândească politicile? Da. Va supraviețui Partidul Republican fără Trump? Nu știu.

Dar condițiile care au facilitat acest lucru nu se vor schimba, pentru că Curtea Supremă nu se va schimba în următoarele decenii.

Și aceasta este o Curte care susține ideea că banii sunt în mod inerent putere. Și aceasta este o Curte care îi va susține pe cei din vârf. Și, sincer, politicile de dreapta sunt mai benefice pentru ei decât politicile de stânga.

Dar nu se știe niciodată. Adică, anii 1960 au fost o reacție la anii 1950, iar anii 1970 au fost o reacție la anii 1960. Deci lucrurile se pot schimba, dar acum nu arată prea bine, iar reducerea mecanismelor de control este, evident, problematică.

„Mulți cred că Europa are nevoie de SUA mai mult decât are SUA nevoie de Europa. Nu cred că e neapărat adevărat”

– Cum explicați această prăpastie tot mai mare între Europa și actuala administrație americană? Care credeți că sunt obiectivele finale ale lui Trump în ceea ce privește Uniunea Europeană, de exemplu? Politico a citat recent un diplomat european care spunea că JD Vance ne urăște. Chiar credeți că ne urăște?

– Nu cred că este vorba de o ură sinceră. Ceea ce Trump încearcă să facă, sau cel puțin ceea ce a spus că încearcă să facă, este doar să creeze spațiu pentru acorduri, astfel încât să poată exploata pe oricine poate exploata.

Și dacă îndepărtarea de Europa înseamnă că putem, citez, încheia acorduri cu Rusia sau cu oricine altcineva, atunci acesta este genul de lucru pe care a spus că îl va face, ca negociator strălucit.

De asemenea, cred că există o neînțelegere în rândul experților în politică care lucrează pentru el, mulți dintre ei nefiind experți în politică, ci doar politicieni, că Europa are nevoie de SUA mai mult decât SUA are nevoie de Europa. Și nu cred că acest lucru este neapărat adevărat.

Nu am o explicație logică pentru ceea ce se întâmplă cu Groenlanda sau pentru multe dintre amenințările militare și alte lucruri de acest gen. Una e să spui că SUA ar trebui să plătească mai puțin pentru NATO. Și pot înțelege că, poate, acesta este un punct discutabil. Dar asta e ceva despre care putem discuta, nu? Diplomații pot discuta despre asta. Alta e să spui ceea ce spune el, adică să promovezi autoritarismul în Europa.

Dar el pur și simplu face unele lucruri pentru a le abandona o săptămână mai târziu dacă nu îi aduc câștiguri. Sau se agață de ele pentru totdeauna. Și uneori este vorba de răzbunare. Poate că a stat la masa greșită în Elveția. Și asta l-a supărat.

„Dacă după plecarea lui Trump ne vom comporta în același mod, e timpul ca altcineva să preia conducerea globală”

– Mai este America standardul de democrație? Și dacă nu, care credeți că ar putea fi impactul asupra restului lumii?

– Da, este o întrebare dificilă. Din nou, cred că trebuie să vedem unde ne aflăm după alegerile de la jumătatea mandatului.

Dacă va exista un val masiv, pur și simplu masiv, așa cum s-a întâmplat și în trecut în istoria Americii, care să arate că țara este în dezacord, am putea avea o adevărată turbulență politică în sensul bun al cuvântului, nu-i așa?

Sunt încurajat să văd protestatarii din Minneapolis, deoarece protestul face parte din cultura americană, este o tradiție în orice democrație.

Protest în Minneapolis, 23 ianuarie 2026. Foto: TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dar ce va face restul lumii? Cred că dacă aș fi restul lumii, aș face ceea ce se întâmplă deja. Se îndreaptă către o conducere diferită.

Spre exemplu în America de Sud și America Centrală, aceste țări, pe care le subvenționam puternic. Le construiam lucruri. Și, în schimb, primeam un tratament preferențial. Acum, chinezii sunt cei care construiesc stadioane de fotbal în America Latină.

Oamenii se îndepărtează de SUA. Și nu pentru că China ar fi inerent mai bună. Ci pentru că China oferă condiții mai bune, iar noi nu facem asta. Așa că nu știu ce să spun restului lumii.

Familia mea a venit prin Ellis Island, fugind de naziști în 1933 sau 1934.

– De unde?

– Din Germania. Mai exact Germania și Polonia.

Au plecat în ultimul moment. Și acesta este singurul motiv pentru care sunt aici, faptul că SUA i-a primit, nu? Și au construit o poveste de familie și acum trăim confortabil, ne-am găsit drumul.

Nu cred că oamenii ar mai veni aici. Și de ce ar considera SUA un simbol? Cred că răspunsul are legătură cu felul în care vom arăta după plecarea lui Trump. Și dacă ne vom comporta în același mod, este timpul ca altcineva să preia conducerea globală.

Sau altcineva va prelua pur și simplu conducerea globală. De fapt, acest lucru se întâmplă deja. Deci, este o poveste sumbră, dar este ceea comunitatea științelor politice crede că se va întâmpla.