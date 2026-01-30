Noul film recomandat de președintele SUA a apărut în cinematografe, cu un buget eclipsat doar de controversele pe care le-a provocat

Donald și Melania Trump, Prima Doamnă a SUA, la avanpremiera filmului documentar „Melania”, ce a avut loc pe 29 ianuarie 2026 la Centrul Kennedy, FOTO: Samuel Corum / Getty images / Profimedia

Filmul documentar „Melania”, despre trei săptămâni din viața Primei Doamne a Statelor Unite, a apărut vineri în săli de cinema, dar întrebarea care e pe buzele analiștilor din industria cinematografică și a jurnaliștilor de la Hollywood este: „De ce?”. Documentarul este înconjurat și de acuzații de corupție, și de controverse legate de alegerea regizorului, precum și de alte polemici.

O anecdotă celebră din istoria Hollywood spune că, atunci când fostul președinte Ronald Reagan a văzut în premieră, în mica sală de cinema de la Casa Albă, filmul „Back to the Future” din 1985, o glumă i-a plăcut atât de mult încât a cerut proiecționistului să pună pe pauză pelicula și să o deruleze, pentru a vedea din nou secvența.

Scena în cauză e după ce Marty se întoarce în timp cu celebra mașină DeLorean și încearcă să îl convingă pe un mai tânăr Doc Brown că vine din viitor. Când Doc îl întreabă cine este președinte în 1985, Marty răspunde „Ronald Reagan”, iar excentricul om de știință întreabă neîncrezător, referindu-se la un alt actor și comediant celebru din SUA: „Ronald Reagan? Actorul? Atunci cine e vicepreședinte? Jerry Lewis?”.

După cum amintea recent IndieWire, istoria proiecțiilor de film la Casa Albă a început în 1915 și e intrisec legată de începuturile Hollywood.

O cameră din Aripa de Est a Casei Albe a fost convertită oficial în sală de cinema în 1942 și, de atunci, toți președinții americani au folosit-o pentru a se uita la filme alături de familiile lor. Dar Reagan, un fost actor, a mers cu un pas mai departe și a lăsat chiar mici recenzii pentru filmele pe care le-a văzut în cinematograful de la Casa Albă.

În discursul său din 1986 privind Starea Națiunii, Reagan a citat chiar una din replicile emblematice din „Back to the Future”: „Acolo unde mergem noi, nu avem nevoie de drumuri”.

Totuși, povestea cu acesta cerând oprirea filmului pentru a vedea din nou gluma despre el nu e consemnată în documentele vremii și a fost popularizată mai târziu de către Bob Gale, unul dintre cei doi scenariști ai lungmetrajului cu Christopher Lloyd și Michael J. Fox în rolurile principale.

Filmul „Melania” a apărut și în cinematografele din România

Cert este că, atunci când noul documentar „Melania” a fost prezentat pentru un public select la Casa Albă sâmbăta trecută, invitații ca regina Rania a Iordaniei, șefa Bursei de la New York Lynn Martin, CEO-ul Apple Tim Cook, directoarea generală a AMD Lisa Su sau moștenitoarea imperiului Fiat Azzi Agnelli, au văzut pelicula într-o încăpere improvizată ad-hoc pentru acest lucru, după cum a relatat THR.

Asta fiindcă vechea încăpere în care președinții SUA au văzut filme timp de mai bine de un secol a fost demolată anul trecut odată cu întreaga Aripă de Est a Casei Albe pentru a face loc grandioasei săli de bal dorite de președintele Trump.

„Melania” a fost difuzat în avanpremieră joi la Centrul Kennedy pe care actualul președinte al SUA l-a redenumit pentru a purta și numele său, iar vineri are premiera generală în cinematografe. Amazon MGM, studioul care l-a produs, l-a vândut în peste 20 de țări, România fiind una dintre ele.

„Melania”, unul dintre cele mai costisitoare documentare

„MELANIA, filmul, este DE NERATAT. Ia-ți biletele chiar azi – se vând RAPID!”, a scris Donald Trump într-un mesaj pe care l-a publicat zilele trecute pe rețeaua de socializare „X”.

Într-un mesaj separat, el a promis că „lumea va fi martora unei relatări din culise, de neuitat, asupra unuia dintre cele mai importante evenimente ale timpurilor noastre”.

Filmul documentar o urmărește pe Melania Trump în cele 20 de zile premergătoare învestirii lui Donald Trump pentru al doilea său mandat de președinte în ianuarie anul trecut. După cum scrie THR, unul dintre lucrurile care ies imediat în evidență este costul său: 75 de milioane de dolari.

Singurul documentar mai „scump” explorează speciile marine din toate oceanele

„Melania” este astfel unul dintre cele mai scumpe documentare produse vreodată, în spatele doar a „Oceans” din 2008, care a avut un buget de producție de 80 de milioane de dolari pentru a explora speciile marine din cele cinci oceane ale Pământului și a fost filmat în mai bine de 4 ani în peste 50 de locații diferite.

Ocean depășise recordul de cost stabilit de „Earth”, un alt documentar despre natură care prezintă diversitatea habitatelor sălbatice și a creaturilor de pe întreaga planetă, care a avut un buget de producție estimat la 47 de milioane de dolari.

Totuși, comparațiile de genul sunt mereu imperfecte întrucât sumele nu sunt ajustate pentru inflație. Dacă se ține cont de inflația galopantă din ultimii ani, bugetul de producție al „Earth” ar fi apropiat de cel al documentarului despre Prima Doamnă a SUA.

Și câți bani a primit Melania?

Însă în cazul de față comparația nu e tocmai precisă și dintr-un alt motiv: Amazon MGM a plătit 40 de milioane de dolari pentru drepturile asupra filmului, dintre care 28 de milioane au ajuns direct la Prima Doamnă a SUA, potrivit The Wall Street Journal.

Oferta Amazon MGM, divizia cinematografică a companiei fondate de Jeff Bezos, a fost de trei ori mai mare decât cea a următorului concurent într-un război al licitațiilor desfășurat după ce Trump a câștigat al doilea mandat de președinte și la care au participat de asemenea Disney și Netflix. Amazon MGM a cheltuit apoi alte 35 de milioane de dolari pentru marketingul documentarului.

Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar Pichai (CEO-ul Google) și Elon Musk, la ceremonia de învestire a lui Donald Trump pentru al doilea său mandat de președinte, FOTO: Pool / Abaca Press / Profimedia Images

Acuzații de „mită” pentru președintele SUA

După cum arată The New York Times, Amazon MGM a cheltuit de 10 ori mai mult pentru promovarea „Melania” decât e media pentru alte documentare de calibru asemănător. Sumele puse la bătaie de divizia cinematografică a companiei lui Bezos au făcut numeroase voci de la Hollywood să descrie proiectul drept o „mită” a miliardarului pentru președintele SUA cu scopul de a câștiga bunăvoința administrației sale.

„Acesta trebuie să fie cel mai scump documentar realizat vreodată care nu a implicat licențiere muzicală”, a declarat, de exemplu, Ted Hope, care a lucrat la Amazon între 2015 și 2020 și a avut un rol esențial în lansarea diviziei de film a companiei. „Cum să nu fie echivalat cu o tentativă de a câștiga bunăvoința cuiva sau cu o mită în toată regula? Cum să nu fie așa?”, a adăugat el în comentarii făcute pentru NYT.

Thom Powers, curatorul de documentare al Festivalului Internațional de Film de la Toronto și gazda podcastului „Pure Nonfiction”, a numit tranzacția „șocantă” și a spus că plata făcută de Amazon pentru film „nu avea nicio corelație cu piața”. Ce nu este clar e cât a cheltuit Amazon MGM pe producerea propriu-zisă a „Melania”, care a fost filmat în câteva luni la Mar-a-Lago, reședința din Florida a familiei Trump.

Brett Ratner, regizorul documentarului, a fost întrebat direct de reporteri la avanpremiera de la Centrul Kennedy dacă a simțit că face parte dintr-un act de „corupție corporativă”, după cum descrie THR situația.

„Asta e ridicol, dar e în regulă, voi răspunde. Pot să vă spun chiar acum: dacă am fi auditați și ni s-ar spune «Cât s-a cheltuit pentru acest film?», acest film este unul dintre cele mai scumpe filme – documentare – realizate vreodată în acest gen”, a răspuns el.

„Nu a fost vorba despre a ne îmbogăți. Adică, eu cred că familia Trump este suficient de bogată și de prosperă. A fost vorba despre a-mi oferi mie posibilitatea de a angaja cea mai bună echipă din lume, de a avea nu doar cea mai bună coloană sonoră, semnată de cel mai bun compozitor… Adică, atunci când veți vedea filmul, veți spune: «Aha, acum vedem unde s-au dus banii». Nu a fost vorba despre corupție. Melania a avut o singură preocupare: realizarea unui film excelent pentru public”, a continuat el.

Regizorul Brett Ratner, fotografiat în timpul unor comentarii făcute pentru presă la avanpremiera filmului „Melania” de la Centrul Kennedy, FOTO: Andrew Leyden / Zuma Press / Profimedia Images

Filmul „Melania” a marcat revenirea la Hollywood a unui regizor controversat

O altă controversă legată de documentar îl vizează pe regizorul și producătorul său. Pentru Ratner, acum în vârstă de 56 de ani, „Melania”, marchează prima lansare cinematografică a sa ca regizor de la filmul „Hercules” din 2014, un film de acțiune care a avut parte de recenzii moderate, dar a obținut aproape 250 de milioane de dolari la box office.

A fost unul dintre cele mai mari succese ale sale în afara celebrei francize „Rush Hour” și a filmului „X-Men: The Last Stand” (2006). Ratner a regizat toate cele 3 filme „Rush Hour”, cu Jackie Chan și Chris Tucker în rolurile principale.

Însă cariera acestuia s-a prăbușit brusc cu 9 ani în urmă, când mai multe femei, inclusiv actrița Olivia Munn, l-au acuzat de hărțuire sexuală sau agresiune, ceea ce a determinat studioul Warner Bros să rupă legăturile cu Ratner și să pună capăt unui parteneriat major pe care gigantul cinematografic îl semnase cu compania sa de producție.

Într-un amplu reportaj publicat de LA Times în noiembrie 2017, Munn l-a acuzat pe Ratner că s-a masturbat în fața ei în timp ce ea vizita platoul de filmare al filmului său „After the Sunset”, în 2004, și a detaliat și alte presupuse incidente în care acesta i-ar fi adresat comentarii explicite sexual. Modelul Natasha Henstridge a susținut că Ratner „s-a forțat fizic asupra” ei la începutul anilor ’90, când ea avea 19 ani, iar el în jur de 20, acuzându-l că a constrâns-o să practice sex oral.

Printre femeile care i-au adus acuzații s-au numărat și actrițele Jaime Ray Newman și Katharine Towne. Ratner a negat acuzațiile la acel moment prin avocatul său, Martin Singer, și nu a fost pus sub acuzare niciodată pentru vreo infracțiune.

În pofida trecutului său controversat, Ratner a fost „prima și singura opțiune” pentru a regiza „Melania”, potrivit Puck News, iar el și-a asigurat deja următorul proiect, după ce Trump ar fi îndemnat compania Paramount Skydance să relanseze seria „Rush Hour”, cu Ratner ca regizor al celei de-a patra părți.

Paramount Skydance este condusă de David Ellison, fiul miliardarului Larry Ellison, considerat un apropiat al președintelui Donald Trump.

Unii din cei care au lucrat la filmul despre Prima Doamnă nu au dorit ca numele să le fie asociat cu proiectul

Un nou reportaj publicat săptămâna aceasta de revista Rolling Stone, care citează mai multe surse anonime ce au lucrat la film, susține că majoritatea membrilor echipei de producție din New York au cerut să nu fie trecuți pe genericul de final.

O persoană al cărei nume apare totuși pe generic a declarat publicației că regretă că și-a pus numele pe film, spunând: „Sunt mult mai alarmat acum decât eram acum un an”.

Un alt membru al echipei de producție a declarat pentru Rolling Stone: „Mă simt puțin inconfortabil cu componenta de propagandă a acestui proiect”.

Alți membri ai echipei au spus însă că cea mai neplăcută parte a muncii la documentarul Amazon MGM despre Prima Doamnă nu a avut nimic de-a face cu președintele sau cu politica ci, în schimb, cu faptul că au fost nevoiți să împartă platoul de filmare cu Ratner.

Surse din interior au declarat revistei că platoul de filmare al documentarului despre Melania Trump, coordonat de Ratner, era haotic și dezorganizat, membrii echipei fiind adesea nevoiți să lucreze pe un program foarte lung și obligați să muncească fără pauze de masă. Regizorul a fost, de asemenea, acuzat că lăsa gunoaie peste tot și că avea o atitudine disprețuitoare față de angajați.

„Se vorbea mai mult despre cât de scârbos era Brett decât despre Melania”, a spus un membru al echipei de producție.

Un purtător de cuvânt al Amazon a declarat pentru Rolling Stone: „Am licențiat filmul dintr-un singur motiv și doar din acest motiv – pentru că noi credem că publicului îi va plăcea”. În ce măsură acest lucru se va adeveri vom vedea luni, când vor apărea cifrele de la box office și mai multe recenzii din partea spectatorilor.