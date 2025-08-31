INTERVIU – Cristian Mungiu, jaful secolului și obsesia românilor pentru imaginea pe care o au în străinătate

Cristian Mungiu vorbește într-un interviu acordat curatorial despre cel mai nou film pe care l-a scris, „Jaful secolului”, despre raportul complex dintre estici și occidentali, despre migrație – „care ar trebui să fie principala noastră temă de reflecție” – și despre cum vrea să transforme casa părintească din Iași într-un muzeu interactiv.

„Nu poți să atragi atenția prea mult asupra unei culturi naționale dacă contextul istoric nu te-a adus în situația să aparții unei culturi majore care să fi avut un rol determinant în perioada marilor curente ale artei”, spune el.

Lungmetrajul „Jaful secolului”, inspirat de un caz real – șapte opere de artă valoroase furate în 2012 de la Kunsthal Rotterdam de câțiva români -, va putea fi vizionat în cinematografele românești începând din 23 septembrie, distribuit de Forum Film.

Mungiu a păstrat punctul de pornire al incidentului din urmă cu 13 ani, însă personajele sunt fictive, el axându-se pe tema migrației, pe felul în care se simt românii tratați în străinătate, și pe cum valoarea unui tablou Gauguin, spre exemplu, este de neînțeles pentru cei care muncesc pe bani puțini.

