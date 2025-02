Interviu cu Simona Panait, Director de Marketing Samsung Electronics România și Bulgaria. Cum va schimba AI-ul experiența utilizatorilor în 2025

După ce Samsung a prezentat anul trecut o nouă direcție strategică, în 2025 compania pune un accent și mai mare pe viziunea AI for All. Cu ajutorul inteligenței artificiale, Samsung vrea să facă tehnologia mai accesibilă și mai ușor de folosit pentru toți, transformând modul în care interacționăm cu produsele sale zi de zi.

Am stat de vorbă cu Simona Panait, Director de Marketing Samsung Electronics România și Bulgaria, pentru a înțelege mai bine ce ne pregătește compania pentru anul acesta.

Cum apreciați că a fost anul 2024 pentru relația dintre Samsung și consumatorii săi?

Simona Panait: 2024 a fost anul în care am pus bazele strategiei noastre AI for All. Ne dorim să facem tehnologia inteligentă accesibilă pentru toți, nu doar pentru cei pasionați de gadgeturi. De aceea, am integrat funcții AI pe toate categoriile de produse Samsung, de la smartphone-uri și televizoare, până la electrocasnice și wearables.

Românii au fost mereu deschiși la inovație, iar acest lucru se reflectă și în studiile de piață. Samsung este, conform topului realizat de Kantar anul trecut, cel mai puternic brand din 100 de companii evaluate, așa cum sunt percepute de consumatorii români. Această poziție ne onorează, dar ne și motivează să continuăm să inovăm și să oferim consumatorilor soluții care să le îmbunătățească viața de zi cu zi.

Cum face AI-ul viața de zi cu zi mai ușoară pentru utilizatorii Samsung?

Simona Panait: Utilizând inteligența artificială, Samsung face viața de zi cu zi mult mai ușoară prin eficiență și personalizare. Tehnologia învață din obiceiurile tale și ajunge să îți anticipeze nevoile, economisindu-ți timp și permițându-ți să te concentrezi pe lucruri care contează cu adevărat. De exemplu, telefoanele Samsung cu Galaxy AI pot traduce conversații în timp real, eliminând barierele lingvistice și făcând comunicarea mai ușoară.

Acasă, televizoarele Samsung reglează automat calitatea imaginii pentru o experiență vizuală excelentă, fără să fie nevoie să te complici cu setările. În bucătărie, cuptorul incorporabil îți permite să salvezi setările pentru preparatele gătite frecvent și să adaugi rețetele preferate.

Prin SmartThings și Home AI, întreaga ta casă devine mai inteligentă, optimizând automat consumul de energie și îmbunătățind securitatea, fără ca tu să trebuiască să faci nimic. Practic, toate produsele Samsung „vorbesc” între ele și se adaptează stilului tău de viață, creând un mediu conectat și eficient.

Mai mult, Galaxy Watch și Galaxy Ring îți analizează datele și îți oferă recomandări personalizate pentru bunăstarea ta, completând acest ecosistem inteligent. Așadar, inteligența artificială nu doar că îți face viața mai ușoară, dar o și personalizează în funcție de nevoile tale.

Samsung a adus pe piață anul trecut Galaxy Ring, primul său inel inteligent. Cum se integrează acesta în ecosistemul Galaxy?

Simona Panait: Galaxy Ring marchează o nouă eră în categoria device-urilor wearable, fiind primul inel inteligent lansat de Samsung. Este discret, elegant și precis, fiind conceput pentru a monitoriza parametri esențiali precum somnul, ritmul cardiac și nivelul de stres, dar și aspecte mai avansate, precum monitorizarea temperaturii corporale pentru analiza ciclului menstrual.

În plus, Galaxy Ring este perfect integrat în ecosistemul Samsung Health, oferind utilizatorilor o monitorizare completă a sănătății. Funcția Energy Score oferă un scor personalizat care îți spune, în fiecare dimineață, cât de pregătit ești pentru o nouă zi și ce poți face pentru a-ți îmbunătăți starea de bine. Este un partener ideal pentru cei care își doresc o abordare completă și discretă a monitorizării sănătății.

Cum va transforma AI-ul experiența experiența utilizatorilor acasă?

Simona Panait: Home AI este viziunea noastră pentru o casă inteligentă care nu doar răspunde comenzilor, ci și înțelege contextul utilizatorului și acționează proactiv pentru a-i face viața mai simplă și mai eficientă. Produsele Samsung pot învăța preferințele utilizatorului și pot adapta automat setările pentru confort, siguranță și economisire de energie. De exemplu, Home Insight poate detecta anomalii în consumul de energie sau poate alerta utilizatorul despre comportamente neobișnuite din casă, chiar și atunci când este plecat.

Totul începe cu SmartThings, platforma Samsung care conectează device-urile din casă într-un ecosistem unitar. Cu ajutorul tehnologiei AI, SmartThings îmbunătățește constant experiența ta acasă, făcând totul mai simplu și mai eficient. Astfel, casa ta îți oferă un confort adaptat la stilul tău de viață, fără să fie nevoie să te gândești la fiecare detaliu.

Dacă 2024 a fost debutul viziunii AI for All, care sunt pașii pe care Samsung urmează să-i facă în această direcție în 2025?

Simona Panait: AI for All este un deziderat esențial pentru Samsung, iar în 2025 vom continua să consolidăm această viziune. Ne dorim să facem tehnologia inteligentă accesibilă tuturor, integrând inteligența artificială în toate produsele noastre. Nu este vorba doar de un simplu asistent virtual, ci de un AI care se adaptează nevoilor individuale și ajută consumatorii să își îmbunătățească viața, fie că sunt la birou sau acasă.

Vrem ca fiecare produs conectat să devină mai inteligent și mai intuitiv, economisind timp și resurse, astfel încât utilizatorii să simtă că inteligența artificială le face viața nu doar mai ușoară, ci și mai satisfăcătoare.

Anul 2025 a început cu lansarea seriei Galaxy S25. Ce ne puteți spune despre noile telefoane, ce aduc nou utilizatorilor?

Simona Panait: Seria Galaxy S25 reprezintă un pas semnificativ în viziunea noastră de a aduce inteligența artificială mai aproape de utilizatori, oferindu-le un partener de încredere. Noile modele Galaxy S25 oferă cea mai avansată experiență AI disponibilă pe un telefon mobil, care ajută utilizatorii să comunice mai ușor, să fie mai productivi și mai creativi.

În plus, Galaxy S25 nu doar că aduce cele mai avansate funcții AI, dar se integrează perfect cu SmartThings, oferind o experiență fluidă, conectându-se eficient cu toate device-urile inteligente din casă.

Ne așteptăm ca Samsung, așa cum ne-a obișnuit de-a lungul timpului, să continue să inoveze și să aducă soluții care să transforme viața de zi cu zi a utilizatorilor. Ecosistemul său devine tot mai conectat și mai eficient, iar tehnologia Samsung își propune să îmbunătățească viața utilizatorilor, oferind o experiență mai intuitivă, personalizată și accesibilă pentru toți, indiferent de locul sau modul în care o folosesc.

Articol susținut de Samsung