Interviu cu Simona Panait, Director de Marketing Samsung Electronics România și Bulgaria. Samsung aduce AI mai aproape de consumatorii români

Samsung România continuă să pună accent pe inovație și experiențe relevante pentru consumatori. În interviul cu Simona Panait, Director de Marketing, aflăm cum funcțiile AI și ecosistemul SmartThings schimbă modul în care românii interacționează cu tehnologia și ce noutăți pregătește brandul pentru a doua jumătate a anului 2025.

1. Samsung a obținut în România cel mai ridicat scor global de vizibilitate (Salience) conform studiului Kantar. Cum interpretați această performanță și ce spune ea despre relația brandului cu consumatorii români?

Rezultatele Kantar confirmă că Samsung este foarte aproape de consumatorii români. În spatele acestui scor stă atât forța brandului la nivel global, cât și capacitatea noastră de a construi campanii, experiențe și inițiative locale relevante, care creează o legătură autentică cu publicul. Studiul arată că Samsung este cel mai proeminent și semnificativ brand de telefoane din România, de 2,5 ori mai vizibil decât media categoriei și cu cea mai puternică conexiune emoțională. De altfel, România este piața unde Samsung a obținut cel mai ridicat scor global, peste toate celelalte 21 de piețe analizate, inclusiv SUA sau Coreea de Sud.

Un exemplu recent care ilustrează această apropiere de public este lansarea telefoanelor pliabile Galaxy Z Fold7 și Z Flip7, prezentate într-un mod inedit: doi dintre influencerii prezenți la evenimentul de lansare din București, Irina Simion (Reddysh) și Leo Dumitru, au decolat cu elicopterul către Costinești pentru a livra telefoanele pe scena de la Beach, Please!, unde Deliric a prezentat Galaxy Z Fold7 în fața a 40.000 de oameni. Timp de patru zile, festivalierii au avut ocazia să testeze noile telefoane, să se fotografieze cu ele și să participe la concursuri.

Astfel de momente permit oamenilor să descopere produsele direct și ne ajută să înțelegem mai bine ce contează pentru public, construind în același timp încredere și arătând că Samsung nu este doar un brand global, ci unul care creează experiențe relevante și captivante pentru români.

2. Care sunt principalele direcții de marketing și comunicare care au contribuit la acest rezultat și cum au întărit ele percepția de „trusted brand”?

Cred că succesul vine din mixul echilibrat între inovație și experiențe locale. Pe de o parte, avem campanii precum AI Timp pe Plus+, prin care am arătat cum funcțiile AI ale produselor Samsung și platforma SmartThings le redau oamenilor timp pentru ceea ce contează cu adevărat pentru ei. Pe de altă parte, am fost prezenți acolo unde publicul se află deja, la festivaluri, în cadrul comunităților și la evenimente relevante pentru consumatorii noștri.

De asemenea, explorăm formate noi de comunicare, precum Live Shopping pe canalele noastre de social media – de exemplu, pe TikTok – o oră de oferte speciale și demonstrații prezentate într-un mod prietenos și ușor de înțeles. Alături de membrii TeamGalaxy, echipa noastră de ambasadori de brand, putem explica pe scurt specificațiile, arăta cum funcționează produsele și interacționa direct cu comunitatea.

Luna viitoare, vom fi alături de mediul de business ca parteneri ai Brand Minds, un eveniment de referință în regiune, care ne oferă ocazia să împărtășim viziunea Samsung despre inovație și să consolidăm percepția de brand de încredere.

3. În ceea ce privește inovația, Samsung mizează pe AI ca element central în portofoliul său global și local. Cum se reflectă această strategie în produsele și campaniile din România?

Intr-adevăr, Samsung susține democratizarea AI-ului și ia acest lucru în considerare atunci când dezvoltă acțiuni de comunicare. Funcțiile Galaxy AI nu mai sunt rezervate doar flagship-urilor, ceea ce le face accesibile unui public mult mai larg. Prin SmartThings și AI Home, AI-ul se extinde și către electrocasnice, creând un ecosistem care simplifică viața de zi cu zi. De exemplu, frigiderul Samsung Bespoke AI Family Hub conectat la aplicația SmartThings nu doar că îți arată ce ai în interior, dar sugerează rețete în funcție de ingrediente, te avertizează când alimentele se apropie de expirare și te ajută să planifici cumpărăturile. Practic, devine un asistent care transformă rutina zilnică într-una mai eficientă și mai plăcută.

Campaniile locale, precum AI Timp pe Plus+, au rolul de a arăta cum aceste tehnologii se traduc în beneficii concrete pentru utilizatori, iar scopul nostru este ca fiecare consumator să perceapă AI-ul ca pe un partener de încredere.

La nivel global, în cadrul IFA 2025, unul dintre cele mai importante târguri de tehnologie din Europa, compania va evidenția o serie de inovații bazate pe AI, aliniate acestei viziuni: televizorul Micro RGB cu cea mai nouă tehnologie de afișare, noile electrocasnice Bespoke AI dedicate consumatorilor europeni și noi dispozitive mobile care extind ecosistemul Galaxy AI.

4. Ați observat schimbări în comportamentul consumatorilor români în 2025? Cum influențează aceste trenduri modul în care Samsung își gândește strategia de marketing și comunicare?

Consumatorii români sunt tot mai atenți la soluții care le fac viața de zi cu zi mai simplă și mai conectată, fie că este vorba despre organizarea activităților casnice, gestionarea timpului cu familia sau hobby-urile personale. După lansarea viziunii AI for All la CES 2024, am integrat inteligența artificială în întregul portofoliu de produse, telefoane și tablete Galaxy AI, electrocasnice Bespoke AI și televizoare Vision AI, pentru ca beneficiile acestei tehnologii să fie accesibile tuturor. În plus, prin platforma SmartThings și conceptul AI Home, consumatorii pot gestiona un ecosistem complet integrat, care automatizează sarcinile repetitive și le eliberează timp pentru ceea ce contează cu adevărat. Strategia noastră de comunicare reflectă această viziune: ne concentrăm pe avantaje concrete și experiențe reale, nu doar pe inovație tehnologică.

5. Care sunt principalele noutăți și inițiative la care să se aștepte consumatorii Samsung în a doua jumătate a anului 2025?

Un moment important va fi IFA Berlin, la începutul lunii septembrie, unde vom prezenta viziunea AI Home: Future Living, Now și vom lansa noi produse. Aceste dispozitive vor oferi o experiență mobilă mai fluidă și funcții multimodale care fac productivitatea mai ușoară și conectarea în ecosistemul Samsung intuitivă. În paralel, extindem continuu funcțiile AI pe mai multe categorii de produse, pentru a oferi consumatorilor o experiență completă și integrată. Scopul nostru rămâne același: să fim un brand de tehnologie de încredere, fie că vorbim despre telefoane, electrocasnice sau soluții pentru locuința inteligentă.

Articol realizat în parteneriat cu Samsung