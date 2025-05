INTERVIU Cum a ajuns o firmă din Ungaria „operatorul național de facto al României” și câte zboruri Wizz Air întârzie pe cele 175 de rute, explică șeful celei mai mari companii aeriene din România

Wizz Air va aduce în plus 11 avioane în România în anii următori și ar putea lansa din România și zboruri mai lungi, de până la opt ore, a spus, într-un interviu pentru HotNews.ro, József Váradi, CEO al companiei.

Wizz Air are zboruri de pe 13 aeroporturi din țară, către 24 de țări, numărul de rute operate fiind de 175. Compania a transportat anul trecut 13 milioane de pasageri în zborurile sale către și dinspre România.

Un total de 50 de avioane în România în următorii ani

HotNews.Ro: Recent, ați anunțat lansarea unor noi curse de pe aeroportul București Băneasa care devine o bază importantă pentru companie. Care sunt planurile Wizz Air pentru România? Ce noi destinații ați vrea să lansați?

József Váradi: România este o piață strategică cheie pentru noi, avem jumătate din piața locală, iar în 2025 vrem că creștem capacitatea cu 15%. Am deschis și baza de la Băneasa, unde am mai activat acum câțiva ani, însă acum am revenit. Vom continua să creștem în România, vom ajunge să operăm cu 50 de avioane în următorii doi-trei ani și vom lansa noi rute, dar vom crea și locuri de muncă.

Jozsef Varadi, CEO Wizz Air (sursa foto Eric PIERMONT / AFP / Profimedia)

Cererea crește pentru România și noi ținem cont de asta. Chiar dacă nu suntem operatorul național al României, aș zice că „de facto” chiar suntem operatorul național. România este foarte importantă pentru Wizz Air, vom investi în continuare aici, iar țara este în top 3 piețe pentru noi, alături de Regatul Unit și Polonia.

Nu crede că Wizz va intra pe zboruri interne

– Ați spus că veți ajunge la un total de 50 de aeronave care vor opera în România, în timp ce informațiile anunțate recent de compania indicau faptul că în vara lui 2025 planul este să se ajungă la 39?

– Da, vor fi 50 și cred că ne va lua 2-3 ani să ajungem acolo.

– Aveți în plan și zboruri interne în România?

– Nu știu. Am avut zboruri București – Cluj, dar nu a mers prea grozav. Nu cred că aeronavele noastre ar fi potrivite, avem avioane mari cu peste 230 de locuri și aici ar fi nevoie de aeronave mai mici, care să zboare mai frecvent. Nu aș spune că NU vom lansa niciodată, dar nu se numără printre prioritățile noastre.

Se gândesc la zboruri lungi, către Orientul Mijlociu

– S-au anunțat recent zboruri Wizz Air de lungă durată din Budapesta, către Mumbai, în India. Aveți de gând să lansați zboruri de lungă durată și din România?

– Zborurile Budapesta – Mumbai au fost anunțate de ministrul ungar de externe, nu este un anunț oficial. Avem în plan astfel de zboruri, ne-am dori să le lansăm, dar trebuie să rezolvăm tot ce ține de regulamente și certificări. Ar fi o oportunitate și pentru România, vom avea avioane capabile să zboare opt ore și căutăm oportunități în piață pentru o astfel de capacitate. România va fi luată în considerare, dat fiind că este o piață cheie pentru noi, însă nu am luat încă o decizie.

– Cele mai lungi zboruri ale Wizz Air în lume sunt cele către Arabia Saudită, către Jeddah?

– Da, Londra – Jeddah cred că este cel mai lung zbor, undeva pe la șapte ore.

– Aveți în plan zboruri mai lungi, către Australia sau către destinații de peste Atlantic?

– Nu. Ne vom concentra pe Europa și pe Orientul Mijlociu.

– Într-o lume în care totul trece online, mai au viitor tichetele de îmbarcare tipărite pe hârtie?

– Nu am datele exacte, dar cu siguranță mult peste 90% dintre pasagerii noștri folosesc doar tichete online și este numai o chestiune de timp până vor fi total eliminate.

– Ați stabilit un anumit termen până când le veți elimina?

– Nu

„Prețurile biletelor de avion au crescut mai puțin decât cele de la hoteluri, de la restaurante”

– Prețul mediu al biletelor de avion a continuat să crească, chiar dacă nu în ritmul din ani trecuți. Este clar pentru clienți că a trecut vremea biletelor de 20-30 de euro. Cum vedeți evoluția prețurilor biletelor pe viitor?

– Și salariile au crescut, așa că oamenii au mai mulți bani la dispoziție. Eu cred că prețurile biletelor de avion au crescut mai puțin decât cele de la hoteluri, de la restaurante, decât prețul energiei sau decât chiria. Wizz Air s-a luptat cu inflația și cu creșterea prețurilor la biletele de avion, iar aici trebuie spus că am trecut de la avioane de 180 de locuri, la unele de 239, iar prin această mișcare am scăzut costurile medii operaționale.

Și la noi a crescut prețul biletelor, însă nu în mod dramatic și nici nu se compară cu cât plătești în plus pentru mâncare, energie sau costurile cu locuința. Prețul biletelor a crescut sub rata inflației, există apetit pentru călătorii, iar asta se vede și în România, unde estimăm o creștere cu 15% a numărului de bilete vândute în acest an, ceea ce nu este puțin. Cerere există, oamenii vor să călătorească.

József Váradi: ”80% dintre zboruri au ajuns la timp”

– Întârzierile rămân o mare problemă pe aeroporturile europene, ați mai vorbit despre această problemă și despre cauze, ați explicat și faptul că – la unele aeroporturi – sunt prea puțin angajați și efectivele nu au crescut mult după pandemie. Pasagerii din România se plâng de întârzieri în continuare. Cum vedeți problema întârzierilor în acest an?

– Să ne uităm la cifre. Ponderea zborurilor efectuate este 99,8% pentru cele din și spre România, mult peste ce a fost acum un an, iar ponderea zborurilor Wizz Air care au sosit la timp a fost de 80%, mult mai bine decât anii trecuți. Matricea noastră operațională s-a îmbunătățit substanțial în România, iar aceste cifre sunt printre cele mai bune din Europa și nu multe companii aeriene se descurcă mai bine.

Nu trebuie să uităm că suntem într-o industrie de natură tehnică; la fel cum mașinile de curse se strică – și apoi trebuie reparate – și avioanele se pot defecta.

Avioanele depind de condițiile meteo și am avut parte de fenomene meteo severe și în România și nu am avut de ales, așa că am fost nevoiți să anulăm unele zboruri.

Am anulat zboruri și din cauza grevelor la câteva aeroporturi europene, iar pe altele erau insuficienți controlori de trafic aerian și consecința este că apar întârzieri. Este o industrie unde contextul contează enorm, iar noi am progresat mult de la an la an.

– Când spuneți de 80% pondere a zborurilor care au sosit la timp, vă referiți la zboruri care au întârziat mai puțin de 15 minute?

– Da, acesta este modul de măsurare în industrie.

„Marele test va fi la vară”

– Ați amintit de problemele cu controlorii de trafic aerian și v-ați referit în trecut și la aglomerația de pe marile aeroporturi europene. Va fi mai bine în 2025 față de trecut. Aeroporturile care au avut probleme le-au mai rezolvat?

– Da, unele au luat măsuri, însă marele test va fi la vară. Noi nu avem probleme operaționale în prezent, nu anulăm aproape deloc zboruri și majoritatea sosesc la timp. Sistemul va fi testat la maxim la vară, când numărul de zboruri va crește și când toate aceste probleme – aglomerația, angajații insuficienți, lipsa de controlori de trafic – ar putea crea necazuri. Până acum totul merge bine.

Wizz Air spune că nu va renunța la operatori umani în call-center

– Cum schimbă AI-ul modul în care pot interacționa pasagerii cu Wizz Air. Aveți un chatbot, însă ce noi servicii pot să aibă clienții datorită acestor schimbări rapide care intervin la capitolul AI?

– Cele mai multe aplicații de AI se concentrează pe operațiunile noastre de zi cu zi și de management al prețurilor. Folosim și „machine learning” pentru a optimiza la maxim deciziile operaționale legate de flotă, mai ales că avem peste 230 de aeronave și pot apărea probleme la rezolvarea cărora AI-ul are un rol esențial, mai ales că poate procesa cantități uriașe de informații și ne asigurăm că luăm deciziile corecte.

Folosim AI și la gestionarea veniturilor, mai ales că avem multe fluxuri de date, site-urile noastre primesc peste un miliard de vizite și ne propunem să transportăm în lume pete 75 de milioane de pasageri în acest an. Nu poate fi totul procesat prin interacțiuni manuale, așa că trebuie să folosești AI și tehnologie pentru a putea fi eficienți în acele interacțiuni. AI-ul va avea un rol cheie în comunicarea cu pasagerii.

– Aveți de gând să eliminați, pe fondul extinderii aplicațiilor AI, oamenii care răspund în call-center la întrebările și problemele pasagerilor?

– Avem de 4-5 ani un chatbot, deja am acumulat experiență în domeniu și relațiile cu clienți sunt un domeniu în care Inteligența Artificială ne este de mare folos.

– Dar vor mai putea pasageri și pe viitor să vorbească cu oameni reali, în call-center? Opțiunea aceasta va fi prezentă și în anii următori sau AI-ul va face totul?

– Nu, nu cred că AI-ul va ajunge să facă totul, ci îl vom folosi unde este mai eficient decât ființele umane. Sunt chestiuni mai complicate sau probleme individuale unde opinia și experiența unui om vor fi necesare și pe viitor.