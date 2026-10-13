INTERVIU Cum explică un lider PSD că Sorin Grindeanu vrea o nouă înțelegere cu PNL. „Ăsta a fost adevăratul motiv”

După ce Sorin Grindeanu a spus că PSD nu va intra singur la guvernare, ci într-o majoritate stabilă cu PNL și UDMR, Gheorghe Șoldan, președintele CJ Suceava și vicepreședinte al partidului, spune, într-un dialog cu HotNews, care sunt motivele social-democraților.

Sorin Grindeanu a făcut apel de mai multe ori în ultima săptămână la PNL și UDMR să intre la guvernare alături de social-democrați și a propus o „pace” până la primăvară.

Gheorghe Șoldan susține că situația de azi are un singur vinovat, și acela nu e PSD.

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„Domnul Bolojan lua deciziile de unul singur”

HotNews: De ce cere acum Sorin Grindeanu refacerea coaliției? Adică de ce dorește PSD reluarea unei guvernări din care a decis să iasă și pe care a demis-o acum 5 luni?

Gheorghe Șoldan: Noi am avut o propunere de prim-ministru, în persoana lui Sorin Grindeanu. Președintele a hotărât să-l numească pe Luca Niculescu. Noi, PSD, am spus destul de clar că ne vom așeza la masă cu domnul Luca Niculescu, vom vedea ce program de guvernare vrea să aibă în perioada următoare și de aici vom hotărî dacă vom da votul.

– Totuși, Sorin Grindeanu a spus de mai multe ori că PSD nu va intra singur în guvern și că „PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR”.

– Scuzați-mă că vă spun, suntem într-o situație foarte critică. Noi am spus-o destul de clar – direcția nu era bună cu Ilie Bolojan. Noi nu am avut o problemă cu PNL-ul. Noi am avut o problemă cu Ilie Bolojan, care era foarte încăpățânat, foarte orgolios și voia să ia deciziile de unul singur. Punct. Și de asta suntem în situația actuală economică în România.

De asta vedeți toate lucrurile astea. Indiferent despre ce alte lucruri se vorbește în spațiul public, credeți-mă că ăsta a fost adevăratul motiv. Fiindcă țara nu s-a îndreptat într-o direcție corectă. Domnul Bolojan nu înțelegea că acolo face parte într-o coaliție de guvernare, lua deciziile de unul singur, fără să se sfătuiască cu nimeni. L-am avertizat de mai multe ori că nu sunt deciziile corecte pentru România și vedeți și dumneavoastră că a reușit să pună țara în cap. Despre asta e vorba.

– Ce s-a schimbat în ultimele cinci luni?

– Ar trebui să-l întrebați pe domnul Bolojan ce s-a schimbat în ultimele cinci luni, fiindcă eu am impresia că domnul Bolojan își dorește cu tot sufletul său să plece de acolo acum. Fiindcă noi, PSD, am fost maturii din încăpere de fiecare dată.

De fiecare dată am spus „da” la mai multe soluții. S-a venit cu propunere de tehnocrat. A spus domnul Bolojan că nu mai vrea nici miniștri. N-au mai fost nici miniștri politici. După care a spus că nu vrea nici perfecții, nici secretarii de stat. Am fost de acord și cu acel lucru. După care domnul Bolojan s-a răzgândit. După care a spus să vină Sorin Grindeanu, prim-ministru, că-l votează cu două mâini.

PSD a luat decizia să-l propună pe Sorin Grindeanu la consultări. Președintele a desemnat pe altcineva. Orice propunere a avut PSD pentru a rezolva această criză politică, domnul Bolojan, din încăpățânarea și orgoliul său, nu a acceptat-o. Toată situația actuală și actuala criză politică este doar din cauza încăpățânării lui Ilie Bolojan.

– Trebuie să vă întreb atunci de ce a fost de la început exclusă varianta unui guvern monocolor PSD?

– Dar nu a fost exclusă varianta. Noi am venit cu propunerea Sorin Grindeanu prim-ministru încă de la început. Până la urmă, desemnarea prim-ministrului o face președintele României, domnul Dan, nu? Nu o face PSD.

S-au făcut de râs PNL cu USR prin Siegfried Mureșan, care nici măcar el nu voia să fie votat, ca să fim corecți. Nu avea cum să înjure de dimineață până seara PSD, știind că nu trece fără voturile PSD, după care a mers la vot în Parlament și s-a făcut de râs.

„Noi nu picăm în nicio capcană a lui Ilie Bolojan”

– Dar ca să treacă un guvern e nevoie și de voturi de la alte partide…

– Ca să treacă un guvern, noi am spus-o destul de clar – nu spunem nici da, nici nu. Ne așezăm la masă, ascultăm părerile și propunerile domnului Niculescu, vedem ce program de guvernare își dorește, avem câteva măsuri care trebuie să fie integrate din pachetul nostru și vom vedea ce își dorește domnul Niculescu.

– Și o majoritate transparentă.

– Exact, 100%.

– Care în acest moment poate fi formată doar cu PNL, UDMR și eventual USR.

– Domnul Niculescu nu este PSD. Putem spune orice despre dumnealui, doar că nu este de la PSD. Trebuie să fim corecți și cinstiți. În niciun caz nu e din PSD sau din apropierea Partidului Social-Democrat. Noi nu picăm în nicio capcană a lui Ilie Bolojan. Noi ne dorim stabilitatea acestei țări, ne dorim binele acestei țări, dar în același timp nici nu putem să-l salvăm pe Ilie Bolojan.

– Dar de ce spuneți că nu puteți să cădeți în capcana lui Ilie Bolojan? Alexandru Muraru de la PNL spune, de exemplu că miza PSD e „schimbarea direcției PNL și neutralizarea lui până în 2028”. Sunt peste tot capcane?

– Domnul Muraru poate să spună multe lucruri. El din spatele calculatorului poate să comenteze multe, multe lucruri. Doar că realitatea din teritoriu și din România este cu totul alta decât o văd liberalii.

Aceiași liberali care au luat aceleași măsuri draconice pentru țara asta, aceste măsuri de austeritate, care au dus economia unde au dus-o. Au dus-o fix în gard. Mii de firme care au falimentat, mii de angajați care au plecat în șomaj. Toate măsurile astea ale lui Ilie Bolojan doar ne-au făcut să fim în situația actuală.

„Nu este obligația PSD să îi treacă Guvernul domnului Niculescu”

– Ca să ieșim din criză, credeți că PNL și UDMR, poate chiar și USR, ar putea accepta oferta de pace făcută de Sorin Grindeanu, acel „pact de neagresiune” despre care s-a vorbit luni?

– Eu nu vreau să vorbesc în numele colegilor liberali sau de la USR. Eu i-am văzut pe cei de la USR că vorbesc același lucru în fiecare zi, ca și cei de la AUR, că vor anticipate. Eu i-am văzut pe cei de la PNL că la orice propunere li se face spun nu.

Ce vreți să spunem noi? Noi am spus-o de fiecare dată destul de clar. Ne dorim să rezolvăm această criză, ne dorim să stăm la aceeași masă, să ne așezăm, să discutăm omenește, bărbătește, așa cum se poate fi discutat. De fiecare dată au spus nu.

Au dus țara unde au dus-o și acum mai pun și condiții. Repet, nu este obligația PSD să îi treacă guvernul domnului Niculescu. Noi avem cele 127 de voturi în Parlament. Am spus-o de fiecare dată.

„Nu am spus să ne întoarcem într-o guvernare cu Ilie Bolojan, ci că ne dorim o stabilitate”

– Ilie Bolojan în acest moment e la guvern, la 5 luni de la moțiunea care a trecut și cu voturile PSD. De ce îi propuneți din nou intrarea în guvern?

– Orice zi petrecută cu Ilie Bolojan în fotoliul de prim-ministru este dezastru pentru economia țării. Un om care nu are niciun habar despre economie.

– Atunci de ce spuneți că vreți să vă întoarceți într-o guvernare cu liberalii?

– Nu, nu am spus să ne întoarcem într-o guvernare cu Ilie Bolojan. Noi am spus că ne dorim o stabilitate fiindcă în momentul de față România are nevoie de stabilitatea politică. Asta am spus-o. Nu am spus-o că ne dorim să ne întoarcem într-o guvernare cu el. Am spus-o că vrem o stabilitate, să avem o discuție și cu celelalte partide care doresc binele țării, bineînțeles.

Că asta mă gândesc – în definitiv, ar trebui ca unii să se gândească mai puțin la partid și mai mult la binele țării.

– Și această discuție cum ar putea avea loc?

– Noi am făcut primul pas de fiecare dată. Am făcut și invitații oficiale domnului Bolojan. Nu cred că răspunsul îl găsiți la noi, la PSD.