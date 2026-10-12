Un lider liberal acuză PSD că are „un plan” pentru „schimbarea direcției PNL”. Cele 5 faze indicate de Alexandru Muraru

Deputatul PNL Alexandru Muraru susține că „miza reală a PSD” se referă la „înlăturarea lui Ilie Bolojan, schimbarea direcției PNL” și „subordonarea liberalilor pentru alegerile din 2028”.

„Firul evenimentelor arată limpede că e vorba de un plan, nu de accidente”, a scris Alexandru Muraru, luni, pe Facebook.

Liberalul a menționat cinci „faze” care l-au dus la această concluzie, și anume „sabotajul din interiorul coaliției” PSD-PNL-USR-UDMR, „ultimatumul” dat de social-democrați lui Ilie Bolojan înainte de retragerea lor din Guvern, moțiunea de cenzură PSD-AUR, „activarea puciștilor” din PNL, cum i-a numit Muraru pe cei care l-au susținut pe Adrian Veștea și critică actuala conducere a partidului, și „blocajul” din negocierile pentru formarea unui nou Guvern.

„Piruietele lui Grindeanu din aceste zile, ofertele otrăvite și intoxicările lansate public au un singur scop, acela de a continua operațiunea de a rupe PNL, de a-i impune o altă direcție la conducere și de a-l neutraliza înainte de 2028. PSD încă mai crede că PNL poate fi readus, cu forța sau prin oboseală, într-o alianță politică ori electorală sau într-un proiect de guvernare comun. Iar obstacolul din calea acestui plan este Ilie Bolojan”, a adăugat Alexandru Muraru.

El susține că „mesajele PSD nu se adresează conducerii legitime a PNL”, ci „sunt trimise peste capul acesteia, către puciști”, deoarece „PSD speră ca pesediștii din PNL să agite din nou apele și să transforme partidul, din interior, într-o anexă a PSD”.

PSD vrea să intre la guvernare: „Același apel îl facem la PNL și UDMR”

În ședința de luni a conducerii PSD, Sorin Grindeanu a primit „un mandat larg” de negociere cu premierul desemnat Luca Niculescu în încercarea de formare a Guvernului.

După ședință, liderul PSD a lansat un nou apel către PNL și UDMR.

„Am spus că vrem să fim parte activă, asumată, a unui guvern. Asta înseamnă responsabilitate. Același apel îl facem la PNL și UDMR, de a fi parte, să trecem această perioadă grea și în primăvară să facem o evaluare dacă se continuă sau nu în această formă”, a declarat Grindeanu.

Vineri seară, Ilie Bolojan a spus că PNL este deschis să contribuie la învestirea unui guvern, dar a reiterat „refuzul de a guverna cu PSD”, care „nu ţine de orgolii sau de calcule politice, ci de lecţia pe care am învăţat-o”.

„De ce au nevoie de PNL? «Să le strice» schimbarea de direcţie şi soluţiile miraculoase?”, a mai afirmat liderul liberalilor.

Premierul desemnat Luca Niculescu le-a propus partidelor un pact de neagresiune pe un termen de șase luni, au declarat surse apropiate negocierilor pentru HotNews.