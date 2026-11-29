Drogurile au devenit o problemă și în România. Există teorii permisive despre cannabis. Nu din partea lui Dr. Judith Grisel, care este doctor în neuroștiințe, profesor de neuroștiințe și de psihologie la Universitatea Bucknell din SUA și autoarea unei cărți de referință despre dependențe: „Niciodată nu e de ajuns”. Dincolo de a exprima realitatea științifică, titlul face referire la experiența personală a autoarei.

„Pentru noi, nu va exista niciodată suficient de multă cocaină”, i-a spus un prieten, cu mulți ani în urmă, lui Judith Grisel. Era dependentă de droguri. A reușit să se recupereze, iar astăzi îi ajută pe oameni să înțeleagă cum funcționează mecanismele adicției și cum poți ieși din capcana ei.

Drogurile sunt o problemă majoră și în România.

Răspunsul cercetătoarei la o întrebare banală m-a făcut, de pildă, să înțeleg nu doar cât de multe nu știu, ci și în ce eroare de raportare mă aflu când mă gândeam „cum să ținem copiii în siguranță”, deși aceștia sunt în perioada curiozității.

Dr. Judith Grisel crede că și canabisul e extrem de nociv pentru tineri.

Dar ce înseamnă ca tinerii să aibă „un sistem canabinoid natural”.

Drogurile îi preocupă pe părinții, pe tinerii români și pe autorități. Aici puteți citi un articol despre amploarea crizei și despre ce soluții există în România, iar aici un articol despre cum își pot ține părinții copiii aproape.

Am discutat cu Dr. Judith Grisel. Născută într-o familie obișnuită care părea din afară perfectă, Judith Grisel a început să consume alcool și marijuana la vârsta de 13 ani. Ea și-a petrecut următorii 10 ani luptându-se cu dependența, a fost exmatriculată din trei școli, a fost fără adăpost, s-a îmbolnăvit de hepatită C.

A început drumul spre recuperare la vârsta de 23 de ani, în urma unei discuții avute cu tatăl său, cu care nu mai vorbise de multă vreme. Cum a făcut-o.

Școala, locul muncii și al pasiunii ei, a ajutat-o

Judith Grisel s-a întors la școală, și-a pus toată energia și energia în studiul dependențelor și a ajuns o cercetătoare respectată la nivel internațional. Nu s-a ferit niciodată să vorbească despre ce a trăit și, ascultându-i povestea puternică, dublată de argumente științifice, realizezi cum pot ajunge drogurile o opțiune atât de tentantă pentru un adolescent și ce greșeli facem, de multe ori, noi, părinții.

Nu există „siguranță” la vârsta când înveți

Am întrebat-o: „Cum îi putem ține pe copii în siguranță?” „Ca neurocercetătoare, cred că nu asta e calea, să-i ținem în siguranță, pentru că adolescenții sunt construiți pentru risc și pentru noutate”, mi-a răspuns. Mi-am dat seama atunci că obsesia de a înlătura orice risc din viața copilului este ea însăși riscantă și îl poate face să caute adrenalina în locuri nepotrivite.

„Viața mea obișnuită mă plictisea și mă animam doar când eram puțin luată”, povestește cercetătoarea în timpul unei discuții cu HotNews, în care descrie cum are loc alunecarea în dependență, de ce este cannabisul deosebit de nociv pentru adolescenți, de ce niciodată nu e de ajuns când e vorba de droguri și de ce nu există niciodată o scurtătură spre a te simți bine.

După 40 de ani de abstinență, Judith Grisel descrie una dintre marile provocări ale vieții, care, odată depășită, se transformă în cea mai mare răsplată. „Încă există o parte din mine care chiar vrea să evite ce trăiesc. Încă tânjesc, într-un fel, să nu fiu aici și acum, să fiu undeva în eter. Și am învățat încet că aici și acum e locul unde se află cea mai interesantă, cea mai provocatoare, cea mai importantă muncă a vieții mele. Cea mai revigorantă”, spune cercetătoarea.

„Aveam voie să spunem doar că lucrurile sunt bune”

HotNews: – Sunteți cercetătoare și o voce respectată la nivel mondial în ceea ce privește studiul și tratarea dependențelor. Dar expertiza dvs. nu își are punctul de plecare într-un curs universitar, ci într-o experiență de viață. Dacă se poate, v-aș ruga să ne spuneți mai multe despre drumul dvs.

Judith Grisel: – Ei bine, am crescut într-o comunitate plăcută. Tatăl meu era pilot de linie la Pan Am, eram un copil cuminte. Arătam ca un copil cuminte, părinții mei arătau ca niște părinți buni, noi arătam ca o familie frumoasă.

Și nu cred că din afară se putea vedea ceva la mine, dar cred că pe dinăuntru mă simțeam poate prea sensibilă, eram frământată de sensul vieții.

Și simțeam și că, în ciuda felului în care arăta familia mea, lucrurile nu stăteau prea grozav. Dar nu vorbeam niciodată despre așa ceva. Aveam voie să spunem doar că lucrurile sunt bune. Nu punea nimeni biciul pe noi, desigur, dar exista o așteptare puternică: conta mai mult cum păream decât cum eram.

De fapt, la câteva luni după ce am ajuns la tratament (n.r. Pentru dependența de droguri), la 23 de ani – sar puțin înainte cu povestea –, părinții mei au anunțat că divorțează. Cu câteva luni înainte de asta, eu începeam tratamentul și îmi spuneam: „Eu sunt oaia neagră, iar toată familia mea e perfectă.” Ei bine, familia mea, de fapt, nu era perfectă. Chiar nu era.

„Alcoolul mă face să mă simt cum ar trebui să mă simt atunci când nu beau alcool”

– Cum ați început să consumați alcool și mai apoi droguri?

– Dintr-un capriciu, de fapt, pur și simplu așa, din joacă. Se întâmpla să fiu la o prietenă acasă și ea mi-a propus: „Hei, vrei să încercăm niște alcool?”

Nu aveam încă 13 ani, și cred că o persoană mai rațională ar fi spus: „A, nu, nu.” Dar eu nu eram așa.

Îmi plăcea în mod clar riscul. Eu eram cea care se cățăra cel mai sus în copac și care era mereu puțin nesăbuită. Am băut vinul și mi-a plăcut, mi-a plăcut enorm. Am băut cel puțin o jumătate de galon (n.r. aproximativ 1,9 litri) și mi s-a părut cel mai grozav lucru. Era ca și cum aș fi pășit într-un alt univers, plin de stele căzătoare, iar eu eram una dintre ele.

Pur și simplu nu-mi venea să cred cât de bine mă simțeam. Și nu-mi dădusem seama că înainte mă simțeam rău. Dar ani mai târziu am văzut o inscripție într-un bar, n-o s-o uit niciodată, care spunea: „Alcoolul mă face să mă simt cum ar trebui să mă simt atunci când nu beau alcool.”

Și pentru mine exact asta era. Mă simțeam cum trebuie când eram beată și beam tot timpul, cât de repede puteam. Aduceam alcool la școală în borcane, amestecam băuturile, doar ca să obțin senzația. Am băut pentru senzație de la început. Era complet irelevant cum o obțineam, doar mergeam în căutarea ei.

„Viața mea obișnuită mă plictisea și mă animam doar când eram puțin luată”

Și, nu mult după aceea, aceeași prietenă m-a introdus în lumea cannabisului. Apropo, a ieșit un om complet normal, cred că a ajuns într-o funcție de conducere de nivel înalt și a avut o viață frumoasă, respectabilă. Atunci am fumat iarbă împreună. Și asta mi-a plăcut și mai mult. Cred că era alinarea și, în același timp, promisiunea a ceva interesant. Viața mea obișnuită mă plictisea și mă animam doar când eram puțin luată. Așa că am petrecut vreo zece ani gonind practic spre prăpastie și am luat tot ce-mi cădea în mână. Am fost exmatriculată din școală împreună cu prietena aceea. A fost și ea exmatriculată, dar n-a afectat-o.

În clasa a X-a, am pus alcool în punciul (n.r. Băutură cu fructe) de la bal, ne-am gândit că așa o să iasă balul mai bine. Și era o școală catolică de fete. Nu le-a plăcut deloc. Apoi am intrat la facultate pentru că mama mi-a completat dosarele de admitere, dar practic eram tot timpul luată (n.r. În original „wasted”). Iar apoi lucrurile s-au înrăutățit.

„Chiar credeam că cea mai bună parte a vieții mele erau drogurile”

Am fost, cu intermitențe, fără adăpost, uneori locuiam într-un fel de moteluri pe care le puteai închiria cu săptămâna sau cu luna și nu erau prea drăguțe. Oricum, uneori aveam unde sta, alteori nu. Consumam cocaină, mai ales intravenos, și m-am infectat cu hepatită.

Era la începutul anilor ’80, deci era și perioada în care apărea HIV, și am avut mare noroc să nu contractez virusul, pentru că foloseam ace nesterile, la comun. Oricum, am ajuns să fiu exmatriculată din trei școli și fără adăpost. Și punctul meu cel mai de jos nu a fost, de fapt, nimic din toate astea.

A fost doar un sentiment de dezgust față de mine însămi, care cred că venea din experiența de a nu putea scăpa de mine. Puteam să iau și să iau și să iau oricât de multe substanțe îmi puteam procura, dar tot rămâneam oarecum prinsă în experiența propriei rușini.

Nu reușeam să-mi pierd cunoștința suficient de mult. Dacă leșinam, era bine, dar de îndată ce mă trezeam, eram iar acolo. Și singurul lucru pe care știam să-l fac era să găsesc altceva. Deci, oricum, îmi uram viața, mă uram pe mine. Dar chiar simțeam – și asta e un fel de ironie a dependenței – chiar credeam că cea mai bună parte a vieții mele erau drogurile. Restul era groaznic, dar măcar aveam substanțele astea.

Când se simțea „un dezastru”

– Cum ați reușit să scăpați?

– În momentul acela s-a întâmplat ceva ciudat. Tatăl meu nu-mi mai vorbise deloc de vreo doi ani și jumătate sau trei, cred că gândul de a avea o fiică așa ca mine era pur și simplu prea greu de suportat pentru el. Are această capacitate uimitoare de a nu vedea ce nu vrea să vadă și, practic, ce a făcut a fost să mă renege. În inima lui, și-a spus: „Nu am o fiică, pentru că așa o să-mi fie mai ușor.” Dar, dintr-un motiv oarecare, complet imprevizibil pentru mine, a ajuns să mă invite la cină de ziua mea de 23 de ani.

Și asta s-a întâmplat pentru că un preot care îmi era prieten și care e și persoana căreia i-am dedicat cartea, părintele Marty, era cumva prieten al familiei și i-a spus tatălui meu: „Invită-o la cină de ziua ei și du-i flori.” Iar eu eram un dezastru.

Fraza care a schimbat totul: „Vreau doar să fii fericită”

Îmi amintesc că eram stresată, pentru că trebuia să mă păstrez cât de cât trează până la 5 după-amiaza, când urma să vină să mă ia. Trebuia să mă abțin, pentru că nu voiam să ajung în situația să nu mai pot merge. Și am ajuns la un mic restaurant și el mi-a spus, din senin: „Vreau doar să fii fericită.”

Știu că arătam ca un dezastru și știu că eram un dezastru. Eram chiar mai rău decât arătam, probabil. Și era un lucru atât de necaracteristic pentru el și era atât de adevărat că eram nefericită, încât combinația asta mi-a intrat ca o săgeată în suflet și m-am prăbușit complet. Pur și simplu nu am mai avut nicio apărare în fața acestei chestii.

Credeam că o să mă cert cu el, că o să-i spun: „Așa vreau să trăiesc”. Dar știam că nu sunt fericită. Știam asta de luni de zile și nu reușeam să consum destul cât să scap de asta. Deci el spune asta, eu mă prăbușesc.

„Credeam că tratamentul e un fel de spa”

Și apoi el spune: „Ei bine, ai vrea să mergi la tratament?” El nu știa nimic despre tratament. Dar mama mea, biata mea mamă, o sfântă, se interesa de centre de tratament de ani de zile, probabil de vreo șase ani. Eram în anii ’80, cine auzise de tratament? Eu nu. Credeam că tratamentul e un fel de spa, că o să-mi facă o manichiură frumoasă și o să mă aranjeze puțin. Și cred că am acceptat fără să am habar ce se întâmplă.

Cam după o lună, am ajuns în acest centru de tratament. Și acolo au spus: „Dacă vrei să trăiești, va trebui să fii abstinentă.” Și am fost furioasă. În primul rând, pentru că mă gândeam că merg la un spa frumos, nu la așa ceva. Și în al doilea rând, nu voiam să trăiesc.

Deci nu era o situație prea bună. Mă simțeam blocată, prinsă în capcană, pentru că vedeam că n-o să primesc destule droguri ca să mă simt mai bine. În mod sigur nu voiam să rămân curată.

Și atunci, în mintea mea nebună, m-am gândit cumva: „Știți ce? Dacă îmi spuneți că am o boală care o să mă omoare, bolile se pot vindeca. O să mă vindec singură, o să mă vindec de asta și apoi o să pot consuma din nou.” Vedeam că ceva nu e în regulă cu mine, dar credeam că nu e chiar atât de grav. Acesta este punctul de la care am început să studiez neuroștiința și dependența.

De ce sunt atât de vulnerabili adolescenții în fața drogurilor

– Astăzi, sunteți cercetătoare în neuroștiințe la o mare universitate americană. Din experiența dvs., de ce sunt adolescenții atât de vulnerabili la abuzul de substanțe?

– Din două motive principale, ba nu, din trei, cred. Primul e că sunt deosebit de înclinați să-și asume riscuri și să caute noutatea, să caute ceva provocator, la limită. E puțin probabil să respecte reguli sau prescripții și, în plus, nu au dezvoltat cortexul frontal, care ar spune: „Poate că ăsta nu e un lucru sigur, poate că nu e un lucru bun.”

Deci au un impuls puternic, de fapt cel mai puternic din viața lor. Unii copii mai mult decât alții, dar fiecare dintre noi e cel mai înclinat spre risc și spre căutarea noutății în adolescență. Așadar, au acest impuls foarte, foarte puternic și un fel de incapacitate de a-l regla. Creierul lor e pregătit să facă puțin pe nebunul, să iasă puțin de pe drum.

Al doilea lucru e că creierul lor e foarte plastic. În neuroștiință vorbim despre plasticitate ca despre starea în care experiențele au efecte de durată. Creierul nostru e întotdeauna plastic într-o anumită măsură.

Eu, de exemplu, am peste 60 de ani. Pot să învăț lucruri acum. Poți învăța lucruri și pe patul de moarte, la 90 de ani.

Dar copiii învață totul mai repede. Sunt mai rapizi, mai buni, învață mai profund. Și asta pentru că creierul lor e mai plastic. Iar dependența e o formă de învățare, în care creierul învață să se adapteze la expunerea repetată la drog. Deci ei își asumă riscuri și se adaptează foarte repede, ceea ce produce aceste schimbări de durată.

Găsești droguri și sub formă de ulei

Iar al treilea motiv e accesul tot mai facil la droguri. Mie îmi era greu să fac rost, să zicem, de iarba pe care voiam s-o fumez și nu era foarte puternică. Ei bine, acum, în multe locuri poți găsi uleiuri care sunt practic în concentrație de 100%, și sunt atât de multe droguri la îndemână.

Noi nu aveam smartphone-uri. Acum, chiar dacă nu consumi substanțe, există alte moduri de a activa calea dopaminei și de a-ți polei, cumva, realitatea.

Deci copiii își asumă riscuri, creierul lor e foarte plastic, vor să se simtă mai bine și au posibilitatea s-o facă. Cred că aceste trei lucruri împreună îi fac cu adevărat ceea ce numim „ținte ușoare”. Sunt pur și simplu foarte predispuși să dezvolte probleme.

Și, de fapt, de exemplu, dacă te îmbeți prima dată înainte de 18 ani, ai o probabilitate de 25% să dezvolți o dependență.

Dacă aștepți până la 21 de ani ca să te îmbeți pentru prima dată, deci doar trei ani mai târziu, când creierul e ceva mai puțin plastic și cortexul e mai dezvoltat, probabilitatea scade de la 1 din 4 la 1 din 25.

Deci e posibil să devii dependent dacă ai 40 de ani și n-ai consumat niciodată, dar nu e probabil. În schimb, e foarte probabil să devii dependent dacă ești tânăr.

De ce e greșită obsesia părinților pentru siguranță

– Ce putem face noi, ca părinți, ca să-i ținem în siguranță, ca să reducem riscurile?

– Ei bine, mă bucur că ați întrebat asta. Ați spus „ca să-i ținem în siguranță”. Ca neurocercetătoare, cred că nu asta e calea, să-i ținem în siguranță, pentru că adolescenții sunt construiți pentru risc și pentru noutate și, de asemenea, sunt meniți să se îndepărteze de părinții lor.

Sunt foarte ascultători până la pubertate, apoi nu-i mai recunoaștem. Am crescut trei adolescenți și diferența a fost ca de la zi la noapte. Deci vrem să-i ținem în viață, dar nu cred că vrem să-i ținem în siguranță, pentru că au nevoie de risc, au nevoie de noutate, au nevoie de libertate. Și au nevoie și de timp ca să exploreze.

Petreceri fără alcool

– Cum să le oferim libertate, când în jur sunt atâtea pericole? E o mare spaimă pentru un părinte să îi ofere copilului lui libertate.

– Cred că noi, adulții, trebuie să colaborăm ca să găsim moduri mai sigure prin care ei să experimenteze noutatea riscantă, provocatoare, care produce adrenalină. Mă gândesc la asta de mult timp și la început ziceam: „Păi să facă escaladă sau sporturi extreme.” Dar nu toată lumea e sportivă.

Poate să creeze ceva, muzică sau artă, orice fel de demers creativ. Dar știți ce cred acum că e cel mai provocator lucru nou? E doar părerea mea și poate cititorii dvs. vor avea alte opinii, dar cred că cel mai provocator lucru nou pe care îl pot face e să interacționeze unii cu alții într-un spațiu sincer, curajos.

Am citit despre un fel de petreceri rave fără alcool sau droguri (n.r. În original „sober raves”), unde oamenii se adună și dansează, uneori beau cafea, muzica e tare. Petreceri în care să fie unii cu alții. Gândiți-vă: ce e provocator pentru un adolescent de 15 ani? Un alt adolescent de 15 ani, pentru că ei sunt plini de nesiguranțe. Așa se pot explora pe ei înșiși și unii pe alții.

„Dacă ajungi să iei droguri înainte de 15, 16, 17, 18 ani, ești mult mai expus”

– Suntem cu toții predispuși la dependență? Sau există niște factori genetici sau niște circumstanțe de mediu care îi fac pe unii dintre noi mai predispuși decât pe alții?

– Da, cred că, în ultimă instanță, toată lumea e susceptibilă, dar unii dintre noi sunt cu siguranță mai predispuși. Nu pornim toți de pe aceeași poziție.

Riscul, vulnerabilitatea, vine pe jumătate din factori genetici. Și aici e vorba de înclinații spre căutarea noutății și asumarea riscurilor, un fel de cale dopaminergică mezolimbică flămândă din naștere, dar și de patologii precum depresia, anxietatea sau ADHD, apoi de enzime care metabolizează drogurile diferit și de multe alte lucruri.

Cealaltă parte ține de mediu. Și acolo accesul e un factor important, despre care tocmai vorbeam: faptul că substanțe mai puternice sunt la îndemâna oricui în zilele noastre. Un alt motiv e și angoasa, sentimentul lipsei de speranță. Cred că e o perioadă grea să fii copil pe lumea asta.

Nu arată promițător, cu clima, cu războaiele, cu dictatorii. Perspectivele economice nu sunt grozave pentru mulți copii. Dar cel mai mare factor, pe lângă acestea, genetica și mediul, e cel de dezvoltare.

Și aici, chiar dacă suntem toți predispuși și unii mai predispuși decât alții, dacă ajungi să iei droguri înainte de 15, 16, 17, 18 ani, ești mult mai expus riscului. Deci chiar există acest punct foarte vulnerabil în dezvoltare, în care trebuie să găsim modalități mai bune de a-i proteja pe copii fără să-i ținem în siguranță.

„Niciodată nu e de ajuns”

– Cartea dvs., publicată și în România acum câțiva ani, e o carte extraordinară, pe care am citit-o cu fascinație, „Niciodată nu e de ajuns”. De ce nu e niciodată de ajuns pentru o persoană care se confruntă cu o adicție?

– Ei bine, nu e niciodată de ajuns din cauza felului în care funcționează creierul.

E un aspect fundamental al neuroștiinței: creierul se adaptează la stimuli precum drogurile, care schimbă felul în care ne simțim. Se adaptează ca să diminueze acele senzații și chiar să le contracareze. Deci, dacă un drog produce relaxare, creierul se adaptează ca să producă anxietate.

Dacă drogul reduce durerea, creierul se adaptează ca să creeze durere. Dacă drogul produce excitare și activare, creierul se adaptează ca să producă somnolență, lipsă de stimulare. Așa e întotdeauna. Cu cât iei mai mult drogul, cu atât creierul învață mai bine, pentru că creierul e un maestru al adaptării.

Devine atât de bun la a contracara efectul drogului, încât acum aceeași cantitate nu-ți mai face aproape nimic. Asta se numește toleranță. Iar când oprești drogurile să ajungă la acest creier adaptat, vezi doar adaptarea, adică starea opusă. Asta se numește sevraj.

De exemplu, eram obișnuită să iau ceva ca să mă trezesc și să fiu alertă; acum simt doar: „Of, nu pot face nimic fără asta.” Tânjești după drog, pentru că ai toleranță și ești dependent. Și, de fapt, oamenii care consumă regulat nu mai ajung să fie chiar atât de euforici (n.r. În original „high”), consumă doar ca să nu se mai simtă atât de rău. Nu e niciodată de ajuns, pentru că nu mai poți ajunge euforic.

De ce este cannabisul extrem de periculos în adolescență

– Care este impactul consumului de cannabis în adolescență? Este cannabisul mai sigur față de alte substanțe psihoactive pentru că este natural?

– Mai întâi, să răspund la chestiunea cu „e natural”. Arsenicul e natural, cucuta e naturală, radonul e natural și sunt otrăvitoare. Și alcoolul e natural. Apare în fructele care fermentează, deci faptul că ceva e natural nu înseamnă nimic.

Adevăratul motiv pentru care înțelegem că e atât de dăunător, mai ales pentru tineri, e felul în care acționează. Cannabisul interacționează cu receptorii, pentru a influența toată comunicarea neuronală.

Iar a spune „toată comunicarea neuronală” e aproape ca și cum ai vorbi despre Univers, pentru că sunt aproape 100 de miliarde de neuroni, iar acești neuroni se conectează cu alți neuroni în aproximativ 1.000 de trilioane de locuri. Și în toate aceste o mie de trilioane de locuri există semnalizare canabinoidă.

Creierul nostru produce în mod natural endocanabinoizi (anandamidă, 2-AG), care sunt un fel de THC natural. Aceștia acționează ca niște „markere evidențiatoare”, consolidând selectiv conexiunile neuronale pentru învățare și experiențe sau idei importante. Când se întâmplă ceva cu adevărat semnificativ, endocanabinoizii sunt eliberați ca să spună: „Hei, întărește conexiunea asta” sau „modifică-o în alt fel”.

Funcția acestor endocanabinoizi atinge un vârf în adolescență, iar când ești mai în vârstă, scade din nou. Și motivul pentru care e ridicată în adolescență e că atunci tinerii ar trebui să descopere ce contează cu adevărat pentru ei, ce e cu adevărat atrăgător, interesant, savuros sau important pentru ei. Cu alte cuvinte, e perioada în care copiii își formează propria identitate. Semnalizarea endocanabinoidă construiește ceva în creierul lor: „Da, îmi place asta, dar nu asta. Vreau să fac asta, nu asta.” Toate astea sunt normale, sănătoase și bune.

THC (n.r. principalul compus activ din planta cannabis) e cu totul altceva decât un endocanabinoid fiziologic. Ajunge la toate sinapsele și spune: „Uau, asta e important.”

„Brusc, un drum cu trenul e palpitant. Sau mâncarea e palpitantă. Dar apoi creierul se adaptează”

Și cam asta îmi plăcea mie. Îmi plăcea senzația că până și cea mai plictisitoare, banală sarcină sau activitate devenea brusc strălucitoare, interesantă și distractivă. De aceea e atât de atrăgător pentru copii: pentru că ei caută noutate, caută entuziasm. Brusc, un drum cu trenul e palpitant. Sau mâncarea e palpitantă. Dar apoi creierul se adaptează. Când fumezi iarbă, totul e important, totul e savuros, totul e palpitant, o vreme. Dar capacitatea de semnalizare asurzește. Pentru că e suprastimulată.

Când se întâmplă asta, cortexul nu se mai dezvoltă așa cum ar trebui. Adolescenții nu-și găsesc o identitate, pentru că totul pare interesant, dar nu e; nu există niciun motiv să te ridici de pe canapea. Niciun motiv să te îndepărtezi de ecranul televizorului.

Iar mai târziu, creierul nu se va mai putea dezvolta în același fel, pentru că la 30 de ani nu mai are plasticitatea aceea.

„Un sistem canabinoid natural”

Să zicem că fumezi de la 12 sau 13 ani până la 30 de ani: creierul nu se dezvoltă cum trebuie. Și ești impulsiv și, de asemenea, cam deprimat, pentru că nimic nu e interesant. Dacă începi devreme și te oprești, să zicem, la 15, 16 sau 17 ani, mai ai încă vreo zece ani buni în care creierul e foarte plastic și poți găsi lucruri care contează pentru tine. Eu m-am oprit ceva mai târziu, din păcate. Dar mie chiar îmi păsa de știință. Așa că am înlocuit ce era interesant în a fi drogată cu ce era interesant în a face experimente și am găsit o altă cale.

Dar cred că e foarte important ca tinerii să aibă un sistem canabinoid natural, ca să se poată descoperi și crea pe ei înșiși. Asta e treaba lor: să se descopere și să se creeze pe ei înșiși. Și mie mi s-a părut că găsisem (n.r. Prin droguri) o scurtătură, pentru că să te creezi pe tine e o muncă grea, dai greș, ești nesigur. Credeam că am găsit o cale mai rapidă. Dar asta se întoarce împotriva ta.

Cannabisul și riscul de AVC sau infarct

– Este dăunător și pentru adulți să consume cannabis?

– Este, dar într-un mod foarte diferit. Odată ce creierul tău e matur, ar trebui să ai o identitate. Să zicem că ai 35 de ani și începi să consumi, cu vreo doi ani în urmă, aș fi zis că nu e așa de rău. Dar acum știm că THC-ul în sine, fie că e în jeleuri, în ulei sau este fumat, rigidizează pereții vasculari, astfel încât nu mai sunt la fel de elastici.

Și există un risc mare de evenimente cardiovasculare: boli de inimă, accidente vasculare cerebrale și infarcturi, iar acestea sunt probleme uriașe în lume.

Deci se pare că până și consumul de jeleuri cu THC e, într-un fel, mai rău decât tutunul.

Nici tutunul nu e bun pentru sistemul cardiovascular, evident, dar THC-ul e deosebit de nociv în privința asta. Poate duce și la hiperemeză, când nu te poți opri din vomitat. Poate contribui și la demență.

Încercăm să clarificăm asta ceva mai bine. Și pentru persoanele mai în vârstă care n-au consumat THC practic toată viața și apoi încep să consume și consumă destul de mult, există anumite efecte negative. Sunt mai expuse riscului de demență.

Iar la tineri reduce IQ-ul, prin micșorarea unor părți ale creierului care nu se mai dezvoltă cum trebuie. Deci nu e vorba doar de identitate, e vorba și de inteligență. Nu există nicio dovadă că THC-ul nu e dăunător. Per total, face mai mult rău decât bine, iar acest lucru e cu siguranță adevărat mai ales pentru tineri.

„Nu există nicio scurtătură spre a obține o stare de bine”

– Există o cale de întoarcere de pe acest drum? Ce ar trebui să facă cineva ca să se recupereze sau ca să ajute pe altcineva să se recupereze?

– Răspunsul scurt e că trebuie să înțelegi că nu există nicio scurtătură spre a obține o stare de bine.

Trebuie pur și simplu să mergi la o plimbare prin pădure sau ceva de genul ăsta, să vorbești cu un prieten.

Totodată, trebuie să găsești ceva care contează pentru tine, ceva în afara ta, să creezi ceva, să explorezi ceva, să descoperi ceva, orice nu implică aceste soluții rapide, și să te implici total în asta. Fă pur și simplu ceva ce îți hrănește mintea și inima, dar nu lua o substanță care creează dependență. Și cred că trebuie să acceptăm faptul că copiii sunt construiți să iasă cumva de pe drumul care le-a fost trasat. Important e să o facă într-un mod care să-i servească pe termen lung, nu într-un mod care să le diminueze bunăstarea pe termen lung.

„Încă tânjesc, într-un fel, să nu fiu aici și acum, să fiu undeva în eter”

– Este atenția pentru lucrurile din jurul tău leacul pentru dependență. Cum putem să ne educăm atenția?

– Încă încerc să ajung acolo. Încă există o parte din mine care chiar vrea să evite ce trăiesc. Încă tânjesc, într-un fel, să nu fiu aici și acum, să fiu undeva în eter. Și am învățat încet că aici și acum e locul unde se află cea mai interesantă, cea mai provocatoare, cea mai importantă muncă a vieții mele. Cea mai revigorantă. Și chiar am atât de multe lucruri de făcut care contează pentru mine.

Creierul, ca orice altceva din natură, are oroare de vid. Deci trebuie să punem la locul lor lucrurile care contează. Iar pentru mine asta înseamnă să împărtășesc informații despre dependență, dar și să ascult muzică live, să merg pe bicicletă, să călătoresc.

Îmi plac lucrurile noi, îmi place mâncarea nouă, îmi plac ideile noi. Conversațiile, precum aceasta. E ceva important și ceva real în acest schimb, care e probabil mult mai puternic, într-un fel, decât evadarea pe termen scurt.

„Cu cât copiii petrec mai mult timp pe rețelele sociale, cu atât sunt mai deprimați și mai anxioși”

– Putem vorbi puțin despre rețelele sociale? Pentru că multe țări încep să ia măsuri împotriva utilizării rețelelor sociale de către copii. Care sunt efectele rețelelor sociale și care sunt strategiile eficiente pentru a contracara aceste riscuri?

– Cred că e întotdeauna bine să pornim de la neuroștiința dezvoltării. Am vorbit despre imperativele de dezvoltare ale tinerilor: să exploreze, să-și asume riscuri și să aibă parte de pericol în moduri, să zicem, neletale. Un alt lucru, chiar și pentru copiii mai mici, sunt interacțiunile sociale și joaca.

Au nevoie de timp ca să exploreze lumea împreună cu alți tineri. Ce ar trebui să facă e să găsească locuri sigure în care să meargă cu alți tineri, fără prea mulți părinți în jur, fără prea multe fișe de lucru, manuale sau reguli, ci pur și simplu să se plimbe prin pădure, să zicem, pentru că nu au prea multe asemenea ocazii.

Iar Covidul a fost o perioadă foarte importantă în privința asta. Au fost oarecum închiși, singuri, lipsiți tocmai de lucrul pentru care sunt construiți. Ni se pare că ne putem conecta cu alți oameni pe telefon și cred că asta e o minciună.

E ca și cum tânjim cu adevărat după aceste interacțiuni deschise, iar ce primim e o relație virtuală, care nu seamănă deloc cu cea reală. E aproape ca și cum ți-ar fi foarte foame și ai primi junk food: nu-ți satisface stomacul, dar ai senzația că te satură pe termen scurt și e foarte gustos, dar nu e hrănitor.

„Evităm sentimentul de singurătate și de înstrăinare și creăm singurătate și înstrăinare”

E o problemă foarte, foarte mare. Acum știm sigur că, cu cât copiii petrec mai mult timp pe rețelele sociale, cu atât sunt mai deprimați și mai anxioși.

Și apoi vor să se simtă mai bine, așa că petrec și mai mult timp pe rețelele sociale. Acesta e tiparul tuturor dependențelor. Rețelele sociale sunt construite ca să activeze căile dopaminergice, companiile le fac în așa fel încât să creeze dependență în mod intenționat. Și, pe termen lung, sunt un fel de exemplu emblemă al dependenței, pentru că creăm tocmai starea pe care încercăm s-o evităm. Încercăm să evităm sentimentul de singurătate și de înstrăinare și creăm singurătate și înstrăinare. La fel cum încerc să evit suferința și creez suferință cu opiacee, să zicem.

Pare mult mai greu azi pentru copii să petreacă timp cu alți copii. Dar cu cât stau mai mult deconectați de alți copii, cu atât le e mai rău.

„Copiii au nevoie de speranță. Și dacă nu au, e vina adulților”

– Ce poate face societatea? Care sunt mecanismele sociale care contribuie la dezvoltarea dependențelor și cum am putea să le contracarăm?

– Da, cred că putem face multe. Un punct de plecare pe care l-am abordat în ultima vreme e educația. Chiar cred că elevii de 12 și 13 ani au nevoie de informații care să le explice ce e dependența. Când au 9 și 10 ani, văd cum dependența distruge oamenii. Dar când au 12 și 13 ani, încearcă ceva și se gândesc: „A, dar merită.”

Deci ce trebuie să facem e să-i prindem înainte de asta și să le explicăm dependența în termeni foarte clari, cam ca la protecția solară sau la centurile de siguranță: „Asta se va întâmpla dacă faci asta. Așa funcționează creierul.” Deci doar să fie informați. Nu cred că ajută să-i speriem sau să-i pedepsim.

Cred că trebuie doar să le dăm informațiile de care au nevoie. Și, de fapt, tocmai am spus asta, dar ei vor informații de la alți tineri, nu de la oameni mai în vârstă. Deci noi, cei mai în vârstă, trebuie să facilităm asta. Și de aceea am lansat inițiativa TrueWeed pentru rețelele sociale, unde copiii pot lucra cu alți copii ca să dezvolte conținut bazat pe știință.

Nu e propagandă, nu e persuasiune. E doar informație pentru alți copii, ca să știe cum stau lucrurile, să știe ce se va întâmpla.

Și mai e ceva: la 12, 13, 14, 15 ani, cred că trebuie să le oferim oportunități să călătorească, să-și asume riscuri, să aibă speranță, să facă activități care să nu implice tehnologii sau substanțe care alterează mintea.

Copiii au nevoie de speranță. Și dacă nu au, e vina adulților, pentru că, prin definiție, copiii nu sunt responsabili.

Nevoia de sprijin ca să-ți schimbi viața

Deci trebuie să le oferim, orice ar fi, oportunități de a explora limitele propriei vieți, de care au cu adevărat nevoie. Și apoi, dacă totuși dezvoltă probleme, trebuie să avem oportunități de sprijin fără judecată, fără stigmatizare, ca să iasă din ele. Pentru că creierul se adaptează ca să creeze dependența și creierul se va readapta ca s-o anuleze, dar nu o face singur.

Calea mai rapidă e să rămână așa. Eu am avut mult sprijin la frumoasa vârstă de 23 de ani, care mi-a permis să-mi schimb radical viața. Și asta s-a întâmplat, în parte, pentru că am făcut niște alegeri bune, dar am făcut acele alegeri pentru că am avut sprijinul care m-a ajutat să le fac. Cred că să venim în întâmpinarea oamenilor, mai ales a tinerilor, cu oportunități și cu empatie e o cale prin care putem ajuta.

„Nu voiam decât să pot spune: «Am fost în România»”

– Vă mulțumesc foarte mult. A fost cu siguranță o discuție extrem de interesantă.

– Și eu vă mulțumesc. În încheiere, aș vrea să vă povestesc ceva legat de România. Când tata lucra la PanAm, a fost transferat din New York la Berlin și făcea un soi de navetă, iar noi puteam merge cu el în diverse zboruri.

A fost cam ultima călătorie pe care a făcut-o tata cu mine, pentru că deja consumam foarte mult. Eram în Europa, urma să mă ducă la Istanbul, iar noi am făcut escală în România, care era în spatele Cortinei de Fier, ca să alimentăm.

Și eu eram, cum v-am spus, foarte înclinată spre riscuri. M-am ridicat – aveam 16 ani, dar probabil arătam de 25, aveam tocuri înalte – pentru că deschiseseră ușa avionului.

Ei bine, a venit o grămadă de poliție și nu voiau să lase avionul să decoleze, pentru că era complet ilegal să faci fotografii. Eu nu voiam decât să pot spune: „Am fost în România.”

Dar avionul aproape că nu a mai decolat. Ei nu știau că pilotul e tatăl meu și au vrut să mă dea jos din avion. A trebuit să le dau tot filmul și voiau datele din pașaportul meu, au ținut avionul pe loc.

Oamenii erau supărați pe mine, pentru că avionul a stat două ore acolo, pe pistă. Oricum, asta a fost experiența mea cu România. O să revin cândva, mi-ar plăcea foarte mult să revin.