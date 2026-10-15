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Actualitate

INTERVIU Declarația Maiei Sandu care este văzută drept o „amenințare iminentă” la Moscova. Un cercetător explică ce se află în spatele mesajelor despre unirea cu România și numește trei probleme majore

Ștefania Gheorghe
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Maia Sandu vorbește despre unirea Republicii Moldova cu România pentru că țara sa „nu poate să-și asigure și să-și garanteze de una singură securitatea”, spune, pentru publicul HotNews, cercetătorul Academiei Române și președintele New Data Academy, Nicolae Țîbrigan.

  • „În prezent, Republica Moldova este folosită ca un poligon de testare” a agresiunilor Rusiei, consideră Țîbrigan. 
  • Țîbrigan a vorbit despre o posibilă reacție a Moscovei la demersuri privind unirea: „Moscova spune că unirea nu are sprijin și că este un proiect nerealist. Pe de altă parte, investește foarte multă energie comunicațională pentru a prezenta unirea ca o amenințare iminentă”. 
  • Cercetătorul enumeră trei probleme care stau în calea unei uniri între Republica Moldova și România.