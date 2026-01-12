VIDEO Maia Sandu afirmă în premieră că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România, dar vede o altă soluție „realistă”

„Dacă s-ar organiza un referendum, aș vota pentru unirea cu România”, a declarat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu în podcastul britanic „The Rest Is Politics”, realizat la sediul președinției de la Chișinău, relatează PressHub.

„Vedeți ce se întâmplă în jur. Pentru o țară mică precum R. Moldova este greu să supraviețuiască, sub presiunea Rusiei, ca țară democratică și suverană”, a mai spus Maia Sandu, care a recunoscut că în acest moment nu există însă o majoritate pentru unirea cu România. „Există însă o majoritate care sprijină integrarea în Uniunea Europeană, și acesta este țelul pe care-l urmărim”, a mai spus Maia Sandu.

„Este soluția realistă care ne poate ajuta să supraviețuim ca democrație”.

Este pentru prima dată când lidera de la Chișinău vorbește direct despre faptul că ar da un vot favorabil în cadrul unui referendum în care oamenii să fie chestionați privind unirea cu România. Informația inițială a apărut pe Digi24.

În același interviu de peste o oră, președinta Republicii Moldova a declarat că Vladimir Putin își dorește să controleze Europa, și că oamenii încă nu văd cât de mult se implică dictatorul de la Kremlin în treburile interne ale Uniunii Europene.

Maia Sandu, descrisă ca „liderul pe care Putin nu a reușit să-l frângă” de o importantă publicație britanică

Noul interviu acordat de aceasta presei britanice vine după ce la finele anului trecut ea a fost desemnată de influenta publicație The Telegraph drept „Liderul Mondial al Anului” 2025.

„Maia Sandu este desemnată de The Telegraph Liderul Mondial al Anului, după ce a sfidat Kremlinul și a transformat Republica Moldova într-o linie de front a democrației europene. (…) Poate că este cel mai sărac șef de stat din lume. Însă, într-un an în care decența a fost supusă unor încercări constante, Maia Sandu s-a dovedit a fi cel mai puternic apărător al acesteia”, notează The Telegraph.

Publicația mai nota în acest context că salariul Maiei Sandu este mai puțin de £1.000 lunar, lucrul despre care spunea președinta Republicii Moldova în mai multe interviuri, menționând că nu mai are economiile pe care le-a făcut când avea funcții la Banca Mondială, până a revenit în Moldova. Între 2010 și 2012, Maia Sandu a activat în calitate de consilier al Directorului Executiv la Banca Mondială, în Washington.

The Telegraph se referea la atacul informațional fără precedent al Federației Ruse în preajma alegerilor prezidențiale din anul 2024, dar și celor parlamentare de anul trecut. Pe lângă acțiuni de dezinformare, au existat mai multe scheme de corupere electorală prin așa-zisă rețeaua lui Ilan Șor, oligarh fugar, condamnat la 15 ani de închisoare pentru spălare de bani de scară largă.

Ca urmare a acțiunilor structurilor de drept din Republica Moldova, „gruparea lui Șor” a fost destructurată, iar despre retragerea sa din politică a anunțat însuși Șor, la aproape două luni după alegerile parlamentare.

În urma scrutinului parlamentar din toamna anului trecut, Partidul Acțiune și Solidaritate, fondat în 2015 de Maia Sandu, a obținut 53 din 101 de mandate în Parlamentul Republicii Moldova. Campania pentru aceste alegeri a fost marcată de mai multe scandaluri și dezvăluiri, făcute în cadrul investigațiilor jurnalistice despre implicarea Rusiei în finanțarea unor candidați.