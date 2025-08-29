INTERVIU Descoperă universul TEILOR: eleganță, design și beneficii premium. Iulia Novac: „Ne dorim să construim o relație reală cu fiecare client”

De peste 25 de ani, TEILOR este un reper în lumea bijuteriilor, păstrând echilibrul între tradiție și inovație. De la designul magazinelor și colecțiile de bijuterii, până la experiența online și parteneriatele premium, compania își consolidează constant identitatea și relația cu clienții. Despre cum se construiește o experiență memorabilă, care sunt principalele provocări și ce noutăți pregătește, a vorbit, într-un interviu, Iulia Novac, Marketing Director.

TEILOR este un brand cu o identitate vizuală foarte bine conturată. Cum reușiți să păstrați echilibrul între tradiția bijuteriilor și noile tendințe?

Iulia Novac: Identitatea noastră vizuală nu este un exercițiu punctual, ci rezultatul unui proces susținut, construit în timp, cu răbdare și cu viziune. De peste 25 de ani, s-a investit constant în evoluția brandului – nu doar în imagine, mai ales în experiența de client – de la design-ul magazinelor, la colecțiile de bijuterii, cât și la experiența online. Iar echilibrul vine dintr-o înțelegere profundă a valorilor, din curajul de a fi conectați la ceea ce e nou, de a fi mereu cu un pas înainte, fără a pierde esența.

O relație reală cu fiecare client

Cum păstrați relevanța brandului TEILOR într-o cultură a instantaneului, unde atenția consumatorilor este din ce în ce mai greu de captat?

Iulia Novac: Într-o lume a vitezei, autenticitatea rămâne cel mai puternic diferențiator. Într-un peisaj dominat de stimuli rapizi și mesaje efemere, consumatorii gravitează tot mai mult în jurul brandurilor care inspiră încredere, stabilitate și sens. Nu ne-am propus niciodată să fim doar vizibili, ci memorabili. Ne dorim să construim o relație reală cu fiecare client, în care valoarea nu este dictată de context, ci de consistență și de promisiunile respectate.

Cât de mult contează experiența din magazin versus cea din online, mai ales în contextul unor achiziții valoroase, cum sunt bijuteriile?

Iulia Novac: Pentru noi, cele două nu sunt canale separate, ci complementare. Experiența în magazin e despre cum te simți când ne treci pragul, despre interacțiunea directă cu bijuteriile și consilierul care te ajută să faci o alegere care te reprezintă. Este un moment memorabil. Online-ul, în schimb, oferă libertatea și flexibilitatea de a interacționa cu un portofoliu divers. Tocmai de aceea, investim constant în ambele direcții, pentru ca experiența să fie unitară și coerentă, indiferent de mediul în care are loc.

Formă de recunoaștere a încrederii

Ce rol joacă parteneriatele strategice, precum cel cu Mastercard, în crearea unei experiențe premium pentru clienții TEILOR?

Iulia Novac: Un parteneriat premium este, în esență, o extensie a promisiunii pe care o facem clienților noștri. Mastercard ne oferă nu doar un beneficiu concret, ci și un context care validează poziționarea noastră. Împreună putem crea momente care adaugă valoare reală în experiența de cumpărare, printr-un gest elegant, gândit cu empatie pentru stilul de viață al clienților noștri.

Cum reacționează clienții TEILOR la ofertele speciale, precum cashback-ul Mastercard, în procesul lor de cumpărare?

Iulia Novac: Comunicarea TEILOR este, mai degrabă, orientată către o zonă de beneficii exclusiviste în Club TEILOR – un program de loyalty, în care clienții noștri au parte de experiențe personalizate în funcție de pragurile de achiziție. Observăm, însă, că proiectele precum cashback-ul Mastercard sunt primite cu deschidere și apreciere, tocmai pentru că nu reduc valoarea produsului, ci adaugă un beneficiu discret, dar relevant. Este o formă de recunoaștere a încrederii pe care ei ne-o oferă.

Care sunt principalele provocări într-o campanie de comunicare premium? Cum se diferențiază un mesaj de vânzare de unul de brand?

Iulia Novac: O campanie premium cere mai mult decât creativitate – presupune o finețe a execuției și o înțelegere profundă a publicului. Un mesaj de vânzare este tranzacțional, vizează rezultatul imediat. Un mesaj de brand construiește capital de încredere și creează o legătură pe termen lung. La TEILOR, ne asumăm să comunicăm cu eleganță și subtilitate, cu un mesaj profund în comunicare, pentru că ne dorim să fim o alegere conștientă, nu un impuls trecător.

Noi colecții de brand

Într-o lume în care storytelling-ul e esențial, cum spune TEILOR povestea fiecărei bijuterii?

Iulia Novac: Povestea noastră este în fiecare detaliu: în design-ul colecțiilor, în ambientul magazinelor, în modul în care este ambalată o bijuterie sau în tonul cu care este scris un mesaj. Comunicăm 360, cu aceeași grijă față de client în fiecare punct de contact. Pentru noi, storytelling-ul înseamnă să transmiți o emoție autentică, nu doar un mesaj. Și să o faci cu aceeași pasiune, indiferent de canalul de comunicare, pentru că bijuteriile sunt purtătoare de emoții, pline de semnificații.

Ce surprize ne așteaptă de la TEILOR în următoarele luni? Ce noutăți sau proiecte interesante pregătiți pentru perioada următoare?

Iulia Novac: Lucrăm pentru lansarea unor noi colecții de brand, cu design in-house, cât și la campaniile de comunicare pentru a doua jumătate a anului. Pe lângă demersurile creative, continuăm să investim în extinderea rețelei de magazine și în a oferi experiențe de excepție fiecărui client care intră în lumea TEILOR.

Ne aflăm într-un moment în care creionăm viitorul brandului cu aceeași rigoare cu care am construit și trecutul.

Descoperă universul TEILOR și bucură-te de bijuterii care îmbină tradiția cu inovația! Profită de oferta specială Mastercard și bucură-te de beneficii exclusive: cashback la achiziții selectate și acces la experiențe memorabile în magazinele TEILOR și online. O alegere inspirată pentru cei care apreciază eleganța, calitatea și atenția la detalii – pentru că fiecare bijuterie spune o poveste unică.

Articol susținut de Mastercard