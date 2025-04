INTERVIU. După cel mai recent sondaj AtlasIntel pentru HotNews, un important politolog vede un mare favorit al alegerilor prezidențiale și explică de ce Nicușor Dan scade: „E o tendință” 

Politologul Cristian Pîrvulescu dă șanse mici unei finale prezidențiale George Simion – Victor Ponta, crede că Nicușor Dan poate recupera decalajul față de Crin Antonescu, dar punctează și lipsurile primarului general. Despre mișcarea USR de a renunța la Elena Lasconi spune că a fost o contraperformanță pe care o parte a electoratului partidului nu are cum să o aprecieze.

Hotnews: Domnule Pîrvulescu, la o lună de la precedentul sondaj AtlasIntel vedem o schimbare în ierarhia intențiilor de vot, în care George Simion este în continuare pe primul loc, dar a urcat pe doi Crin Antonescu, iar Nicușor Dan a coborât pe locul 3. Ce se întâmplă?

Cristian Pîrvulescu: Mai întâi, trebuie să spun că dintre toate sondajele de pe piață din acest moment, acestea realizate de AtlasIntel mi se pare cele mai de încredere, pentru că folosesc o metodologie modernă, deschisă către rețelele de socializare, erorile lor din trecut au fost rezonabile și au fost însoțite de explicații, ceea ce nu am întâlnit la alții. Tind așadar să cred că este o radiografie corectă a momentului, este ceea ce anticipam că urmează să se întâmple, adică să se vadă rezultatul campaniei.

Electoratul de extremă dreaptă este acolo, cu cele 33 la sută ale lui George Simion și procentele lui Victor Ponta, adică undeva la 40%, cât avea și Călin Georgescu. Din acest punct de vedere nimic nu s-a schimbat față de toamna anului trecut, un astfel de electorat nu se demobilizează în doar patru luni și este el rezultatul eșecului partidelor clasice din România.

Cristian Pîrvulescu. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

„În spatele candidaților cu partide în spate, crizele pot fi depășite mai ușor”

– Crin Antonescu a crescut puternic, cu 7 procente. Care sunt explicațiile?

– Este rezultatul intrării în campania electorală, așa cum spuneam, și al capacității de mobilizare a celor trei partide care îl susțin, PNL-PSD-UDMR. Vă spuneam de data trecută că în spatele candidaților cu partide în spate, crizele pot fi depășite mai ușor, ceea ce nu se întâmplă cu candidați independenți, precum Nicușor Dan sau Victor Ponta, vedeți declarația acestuia despre inundarea satelor românești.

Cred că perioada Sărbătorilor va fi liniștită, dar mă aștept de marți să revină campania negativă în forță. Vedem că până acum, George Simion s-a ferit de atacuri, de confruntări, iar Crin Antonescu nu a fost atacat în mod real până acum.

– De ce pierde procente Nicușor Dan, în condițiile în care după decizia USR de a-l susține pe el și nu pe Elena Lasconi, o parte a publicului se aștepta ca el să crească?

– Cred că Nicușor Dan nu are un mesaj foarte clar, a existat și decizia BEC care interzice USR să-l susțină, care, sigur, este atacată de USR, dar legea e destul de clară, există și o nervozitate la Nicușor Dan în ultimele zile vizibilă legată de acest subiect. La Nicușor Dan este o ambiguitate a mesajului său prezidențial, nu e bine calibrat, are 3 idei pentru România care nu prea au legătură cu mandatul de președinte, are nevoie de ceva mai multă deschidere.

De altfel, să nu uităm că singurul candidat care are un program prezidențial este Crin Antonescu, iar impresia este că pe parcursul campaniei, cei care au experiență politică mai mare punctează mai bine. Cred că USR a realizat o contraperformanță cu această decizie, pentru că ea a fost urmată de decizia BEC de care vorbeam, de reacția Elenei Lasconi, iar o parte a electoratului USR nu cred că a apreciat manevra sexistă, la limita moralității.

Sigur, teoria votului util este valabilă, dar electoratul poate să sancționeze ideea că o femeie nu mai poate recupera, deși a recuperat data trecută. Să luăm totuși în considerare faptul că Elena Lasconi e cea mai liberală dintre candidați, ea nefiind însă foarte liberală. Să nu uităm că noi nu avem candidați liberali, ci foarte mulți candidați din zona conservatoare și asta pentru că se consideră că electoratul român este conservator, ceea ce nu este întru totul adevărat.

Încă ceva legat de procentele lui Nicușor Dan, diferența față de Crin Antonescu e totuși destul de mică, este o tendință, dar ea poate fi întoarsă de-a lungul campaniei.

– Datele AtlasIntel arată că singurul scenariu în care George Simion are cele mai mari șanse să câștige alegerile este acela în care ajunge în finală cu Victor Ponta. Cât de probabil considerați că mai este acest scenariu, vehiculat inclusiv de Nicușor Dan zilele trecute?

– Șansele ca această finală să aibă loc sunt mici în acest moment, dar nimic nu e imposibil, depinde de atacurile din campanie. Victor Ponta e foarte departe, de la 20% de procente, cu cât îl dădea un sondaj în urmă cu câteva săptămâni la 9% e mare distanță. În plus, el este într-o mare dilemă, pentru că nu cred că a făcut dezvăluirile despre inundarea satelor românești dintr-o aroganță, ci pentru a preîntâmpina unele atacuri, nu a reușit.

– Cine credeți că este în acest moment favorit la câștigarea alegerilor prezidențiale?

– Crin Antonescu este marele favorit al turului 2 pentru că reușește să mobilizeze baza de partid, iar aici se vede importanța structurilor de partid ale celor trei partide care îl susțin.