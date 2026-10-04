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Actualitate

INTERVIU Profesorul Doru Căstăian: „Eu cred că nu există școli bune în România. Există școli cu premii, există școli cu faimă”

Raluca Ion
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„Noi avem o obsesie a performanței într-un sistem absolut neperformant, care e complet decuplat de ce se întâmplă în lumea asta”, spune profesorul Doru Căstăian într-un interviu pentru publicul HotNews. El demontează principalele mituri ale învățământului românesc, precum cel al școlilor bune și cel al sistemului care produce vârfuri: „Nu sistemul dă vârfuri”.

  • „Sistemul de meditații funcționează ca o mască de oxigen. Faptul că ai nevoie în permanență de meditații ca să menții rezultatele acolo arată foarte clar că sistemul nu funcționează”, crede profesorul.
  • El descrie capcanele unui sistem în care cădem cu toții, părinți și profesori și atrage atenția asupra unuia dintre marile riscuri care există astăzi în cancelarii.
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Doru Căstăian predă de 23 de ani. Este profesor de științe socio-umane Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” din Galați și profesor asociat la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie din Galați și laureat al Premiilor MERITO. 