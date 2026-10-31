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Actualitate

INTERVIU EXCLUSIV Un cunoscut psiholog american vorbește despre „declinism”, un cuvânt care sună pretențios, dar care se potrivește 100% situației politice și sociale din România

Raluca Ion
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Sondajele de opinie din România indică o puternică nostalgie față de „un trecut glorios”. „Dar dacă nostalgia ta presupune să gândești că cele mai bune zile ale noastre sunt în urmă, atunci de fapt practici declinismul, nu nostalgie sănătoasă”, explică psihologul american Clay Routledge, într-un dialog cu HotNews. Politicienii exploatează asta „și apoi oferă soluția nostalgică: dacă am putea doar să ne întoarcem la cum erau lucrurile, ar fi mai bine”.

  • Routledge formulează în interviu idei care rareori sunt spuse atât de direct. Câteva exemple:
  • „Politicienii folosesc nostalgia ca declinism ca să-i facă pe oameni anxioși, stresați, temători sau furioși”.
  • Cum s-a ajuns „ca profesorii să aibă dificultăți în a lua în serios sănătatea mintală a studenților lor” din cauza exagerărilor.
  • „Ca parte a vieții moderne, familiile devin mai mici, oamenii au mai puțini copii, sunt mai preocupați și își fac mai multe griji pentru ei. Copiii sunt, într-un fel, mai prețioși, ceea ce, în mod ironic, îi face mai puțin rezilienți”.

Clay Routledge este psiholog specializat în psihologie existențială, conduce Human Flourishing Lab de la Archbridge Institute, un think tank din Washington D.C.  