Skip to content
Actualitate

INTERVIU „Există o piață uriașă, în valoare de miliarde de euro”. Reclamele online sunt cel mai bun instrument de influență politică. AI-ul schimbă jocul

Vlad Dumitrescu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Reclamele online au devenit mai mult decât o metodă de a vinde produse: ele reprezintă o infrastructură care poate fi folosită pentru influență politică reală. Iar inteligența artificială poate duce acest proces la un nivel nou. Marek Tuszynski, cofondatorul unei organizații din Germania, Tactical Tech, care urmărește de trei decenii această transformare, explică pentru HotNews cum s-a construit legătura dintre date, publicitate și putere politică.

  • Publicitatea comercială, din ce în ce mai greu de distins de publicitatea politică.
  • „Teza noastră este că există o piață uriașă, în valoare de miliarde de euro, care oferă servicii partidelor politice, corporațiilor, actorilor politici, ajutându-i să targeteze audiențe”, spune Tuszynski, în discuția cu HotNews.  
  • Publicația Snoop a dezvăluit recent infrastructura AdNow, o rețea de publicitate cu legături în Rusia, și a arătat cum reclamele și trackerele sale pot colecta identificatori și date despre comportamentul utilizatorilor și le pot transmite mai departe.
  • Dacă vă faceți în septembrie un abonament anual la HotNews Premium, un profesor primește gratuit un abonament pe 12 luni. 
  • Abonamentele dascălilor sunt distribuite prin două organizații de educație care investesc în profesori.