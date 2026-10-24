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Economie

INTERVIU Guvernul Niculescu e pe cale să facă o mare greșeală, avertizează un expert în energie. Soluția propusă pentru a evita „o risipă de bani publici”

Florentina Cernat
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Acordarea ajutoarelor pentru plata energiei exclusiv în funcție de venituri, așa cum spune programul de guvernare, riscă să lase fără sprijin tocmai gospodăriile cele mai vulnerabile și să direcționeze bani publici către persoane care nu au nevoie, avertizează Corina Murafa, expertă în politici energetice, într-un interviu pentru HotNews.

  • Potrivit programului de guvernare, noul Executiv are în vedere un sprijin țintit pentru consumatorii vulnerabili, direct în factură.
  • „Este profund greșit să te uiți la vulnerabilitatea energetică doar prin prisma veniturilor”, spune experta Corina Murafa
  • Ea explică care sunt factorii care trebuie, de fapt, analizați