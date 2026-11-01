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Actualitate

INTERVIU. Înainte de alegerile din SUA, scriitoarea americană M. L. Rio vorbește despre țara sa cu lacrimi în ochi: „Simt că ne aflăm într-un moment foarte periculos”

Ana Tepșanu
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Scriitoarea M. L. Rio cunoaște America profundă, pe care a străbătut-o în lung și în lat. „În momentul de față, Statele Unite sunt un loc înfricoșător”, spune ea, într-un interviu pentru HotNews. „Vedem cum libertățile noastre se destramă chiar sub ochii noștri. Vedem cum toate lucrurile care, într-un fel, au făcut ca țara noastră să fie măreață sunt abandonate, unul după altul. Trăiesc într-un loc în care îmi văd vecinii răpiți de un fel de Gestapo al lui Trump”, continuă. Și plânge.

  • „Ducem o luptă extrem de dificilă, în care pornim cu un dezavantaj major. Și înțeleg perfect cum ne privește restul lumii”, mărturisește scriitoarea.
  • Aceasta a vorbit despre ce nu înțeleg europenii despre americani astăzi, despre problemele mai puțin percepute din sistemul de educație din SUA și despre singurul lucru bun care ar putea ieși din criza pe care America o traversează astăzi.