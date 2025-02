INTERVIU „La Washington și la București vor toți să-i lege șireturile lui Trump”. Vladimir Tismăneanu, relatare din SUA: „La mine la Universitate s-au desființat toate birourile și funcțiile legate de diversitate”

„Oameni influenți trec de partea lui Trump, într-o combinație populist – fascistoidă”, spune Vladimir Tismăneanu, într-un interviu pentru publicul HotNews. Profesorul de științe politice la Universitatea din Maryland explică ce schimbări au loc în acest moment în societatea americană, după ce Donald Trump și-a început cel de-al doilea mandat de președinte.

Trăim momente care se pot dovedi funeste. Eu nu sunt de profesie pesimist, dar în momentul de față am o oarecare ispită”, mai spune Vladimir Tismăneanu.

– Ce sens a avut întâlnirea de la Paris a europenilor? Aceștia au fost excluși de la negocierile de la Riad.

– Vladimir Tismăneanu: Întâlnirea de la Paris este parte din conștientizarea unei situații deloc simple. La Paris Europa a conștietizat că este exclusă de la negocieri. De ce? SUA a adoptat agenda lui Putin, înțeleasă doar parțial de echipa Trump. Ce vrea Putin, cum au acționat emisarii lui Trump? Agenda este cel puțin bidimensională. Restabilirea unei relații “normale” cu Washingtonul și surparea alianței transatlantice. Excluderea Europei de la negocieri înseamnă atingerea acestor scopuri.

– Totuși unde este Ucraina în toate negocierile acestea?

– Trump are o admirație pentru Putin. Cum spuneam, îi îndeplinește agenda. Nu ascunde admirația față de Putin. Când e întrebat, bine, dar ce părere aveți față de masacrul de la Bucea? Păcat, groaznic, zice Trump, dar pacea trebuie s-o aduc eu. Nu-l incriminează pe Trump, Bucea parcă n-ar fi existat.

– Elon Musk s-a implicat în promovarea extremiștilor AfD acum câteva săptămâni. Azi Călin Georgescu este promovat de Musk pe X.

– Elon Musk este exponentul Noului Obscurantism, al neo-imperialismului trumpist. Nu are nici convingeri, nici atașamente democratice. Asemeni camaradului său bromantic Trump, “monarhul” din Biroul Oval, Musk este un tiranofil, nutrește simpatie pentru liderii autoritari.

În concepția lui Musk și a altor influenți trumpiști (trimisul special Richard Grenell, dar și ori mai ales Michael Anton, directorul Biroului de Public Policy din Departamentul de Stat), România de după 1990 este o pseudo-democrație, o cleptocrație securistă, iar Georgescu este catalizatorul unui exorcism politic. Într-o asemenea schemă interpretativă, nici măcar nu mai contează legăturile securiste ale lui Georgescu însuși. Vulnerabilitățile reale sunt considerate atât de nocive încât “bisturiul Georgescu” devine un necesar instrument regenerator. O criză extremă ar justifica astfel un răspuns extremist.

De ce se comportă astfel Trump? Pentru că are ”mandat divin”

Donald Trump, la Casa Albă din Washington. Foto: Aaron Schwartz / INSTAR Images / Profimedia

– Care este ideea mandatului al doilea al lui Trump? Ce vrea Trump acum?

– Între primul Trump și al 2-lea Trump apare ”mandatul divin”. Primul Trump nu funcționa pe bază de credință. În al doilea mandat avem un mandatul divin. Trump, a declarat-o la inaugurare, trăiește și construiește Epoca de Aur. Sigur, pentru noi, românii, are o rezonanță oribilă ”Epoca de Aur”. America intră într-o distopie. Și putem citi clar distopia. De exemplu, zilele acestea, Trump l-a citat pe Napoleon. Nu cred că știe prea multe în domeniu. Și nici nu cred că știe care dintre Napoleoni a fost citat. Napoleon Bonaparte sau Napoleon al treilea? Trump preamărește momente ale ascensiunii fascismului.

– De ce contează asta?

– Lucrul care îmi vine acum în minte este Marx și textul său ”18 Brumar”. Este analiza loviturii de stat care precede, ca stil, fascismul. Avem acolo descrierea felului în care ajunge fascismul la Putere. Primul președinte al celei de a 2-a Republici Franceze, Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, s-a autointitulat Împărat al francezilor, sub numele de Napoléon al III-lea. ”18 Brumar” vorbește cum prima oară istoria apare ca tragedie, apoi, istoria apare ca farsă. Cu Trump trăim o farsă tragică, oamenii mor în Ucraina, el lucrează la propria statuie, se crede Dumnezeu.

„Oameni influenți, importanți trec de partea lui Trump, într-o combinație populist – fascistoidă”

– Supușenia e groaznică. La București și la Washington.

– Oameni influenți, importanți trec de partea lui Trump, într-o combinație populist – fascistoidă. Este o reacție împotriva modernității, împotriva pluralismului. Eu știu asta, la mine la Universitate s-au desființat toate birourile și funcțiile legate de diversitate.

– Repetați comparația cu diverși dictatori. Ce-i lipsește lui Trump ca să fie Supremul?

– Trump n-are componenta genocidară. El crede așa: pleacă un mexican în Mexic. Treaba lui ce face acolo. De ce e rău asta? Trump are o componentă de fascism. Pentru a ajunge la genocid, Trump ar trebui să parcurgă excluziunea. Apoi, eliminarea. Și-n ultima fază să ajungă la exterminare. Trump trăiește euforia fazei de excludere a Celuilalt.

Am studiat atent Dictaturile. Am cercetat marea teroare din Uniunea Sovietică. Era o întrecere, pe plan local, a raportărilor de epurări. Ceea ce se întâmplă și în America acum. Putem spune, bine, dar oamenii își vor găsi dreptatea în justiție. Sunt cele mai multe procese intentate din istoria Americii. Dar putem spera prea mult în Justiție? Trump și-a numit judecători la Curtea Supremă. Poate vreunul să defecteze. Se speră ca vreun judecător să privească spre Lege, nu spre divinul Trump. Poate nu toți judecătorii sunt myrmidoni.

– Avem un fenomen de mirmidonizare. La Washington și la București. Pare că nu i se opune nimeni. Există o opoziție, o opoziție pe care el s-o audă, de care să țină seama?

– Din păcate, nu. Republicanii au generalizat ideea, în rândul celor bogați și în rândul celor de condiție modestă, că America se află într-o boală, din cauza acestei permisivități care vine de la Clinton și a fost continuată de Obama. Mă gândesc și eu în fiecare zi cine să i se opună.

Trump ce face? Uniformizează. Îi elimină pe cei care nu-i sunt fideli. Vorbește de ”coordonare instituțională”, de fapt, este înregimentarea instituțiilor. Înlocuiește legea prin decret personal. S-a înconjurat de myrmidoni. Și mai e categoria periculoasă a celor care vor să fie myrmidoni.

– Myrmidoni?

– Myrmidonii erau oștenii lui Ahile în Războiul Troian. Myrmidonii îi legau șireturile lui Ahile. Avem un fenomen de mirmidonizare. La Washington și la București. La Washington și la București vor toți să-i lege șireturile lui Trump. La Washington am avut surpriza să văd cum tineri care au crezut în Bernie Sanders au votat cu Trump. Bernie Sanders oferea ideea unei reforme din interior, dar o reformă radicală a sistemului. Sanders s-a pierdut pe drum, tinerii lui, o parte din ei, au votat cu Trump. E o radicalizare. Vă dați seama ce sete există?

– Cine i se opune?

– Presa, cu adevărat. Dar Trump își permite să dea afară Associated Press de la Casa Albă și să declare ”nu credeți în presă, nu a fost în stare să mă înfrângă”. Zeloții trăiesc în distopia lui Trump. Poate va fi o trezire în rândul celor care au fost fraierii acestor alegeri. Vom vedea. Poate o să-l doboare ouăle. Nu se știe.

– De ce s-au scumpit ouăle în America?

– Întrebați-l pe Adrian Năstase la București, el este specialist în ouă. Poate Năstase ar trebui trimis la Washington în locul ambasadorului Muraru, preocupat în plină criză de ciorba rădăuțeană. Știți că a postat pe Facebook despre ciorba rădăuțeană, în timp ce vicepreședintele SUA, JD Vance declara că alegerile din România ar fi fost anulate în baza unor suspiciuni inventate și la presiunea vecinilor.

– Administrația Trump este încântată să evacueze 2 milioane de palestineni.

– “Unde să plece?” – se întreabă lumea greșit. Vă dați seama în ce hal sunt mințile unora? Întrebarea este: ”De ce?” O populație este tratată ca un nimic, pe care nimeni n-o apără. De ce să plece? Vedeți și aici semnele distopiei lui Trump.

„Scuipatul a fost sărut. Iar Trump a fost total de acord”

– De ce în fiecare zi semnează “câte o bombă”, câte un decret cu care ne sperie?

– Eu cred că este o formă de autodinamism, cred că-l ține în priză. Structura lui este o structură hiperactivă. Are în jurul lui niște myrmidoni care n-au mari studii, nu-l pot opri, ci îi alimentează ego-ul. Îl țin în priză. Să nu uităm că el acum vrea răzbunare și nu admite nicio opoziție. Este interesant felul de autoamăgire a acestui Dumnezeu. Un myrmidon de-al lui Trump a declarat că-l îngrețoșează indienii. Vă dați seama! La 19 ani. A fost concediat. Vance are soție indiancă, nu putea accepta așa ceva. Tânărul însă peste o zi a fost readus în rândul myrmidonilor. S-a spus că băiatul trebuie să mai aibă o șansă. Ce contează că a fost un scuipat pe obrazul unei minorități, a lui Vance chiar, nu contează. Vance a tăcut, scuipatul a fost sărut. Iar Trump a fost total de acord.

– Dacă Trump nu va fi Dictator? Dacă doar face un exercițiu de forță în primele 100 de zile, apoi va fi un băiat bun?

– Trump se bazează pe instincte. Este pus în mandatul ăsta pe răzbunare, repet. Instinctul și răzbunarea n-au cum să-l ducă spre un proces de conștiință. Singur nu este în stare de reflecție. Depinde fundamental de modul în care se vor trezi din somn personalitățile care-l susțin, chiar din partidul republican.

Dincolo de fidelizare, Trump a reușit această înfricoșare. Exclude oameni, arată care este bun, care este rău, indică adevărul și n-ai voie să te abați de la el. Și are succes cu toate acestea. Myrmidonii aplaudă. Ceilalți sunt în inerție. Trump zice că a câștigat votul popular, dar alegerile din SUA au înregistrat și un record al absenteismului la vot. Deci a fost o apatie, oamenii n-au simțit nevoia să voteze. Nu se recunoșteau în ofertele electorale.

România nu-și revine din pumni. Și nici UE

Vladimir Tismaneanu, Foto: Contributors.ro

– Ce facem în România?

– Dacă ne luăm după diplomația românească de astăzi, în frunte cu ambasadorul Muraru, cu ministrul de externe, în România se cântă: ”Tout va très bien, Madame la Marquise”. Cîntecul franțuzesc e așa: Madame la Marquise se află în vacanță și își sună majordomul acasă. E bine acasă? Da, e totul bine! Răspunde majordomul. A luat foc bucătăria și casa, caii au fugit. În rest, totul e bine. Emil Hurezeanu ne explică cum stă treaba. Or, România n-are inițiativă, nu-și revine din pumni. Dar ce spunem noi despre România? UE trăiește aceeași transă. Europa a fost gândită de către părinții fondatori astfel încât să reziste oricărei dictaturi.

– De unde vin ezitările?

– Liderii oscilează. Să nu deranjeze cumva. Unii sunt depășiți de situație. Alții se duc unii după Trump, după cum bate vântul. Sperăm într-o reacție categorică a președintelui Macron. Un semn de opoziție poate fi văzut și la Meloni, din Italia, care nu concepe abandonarea Ucrainei. Nu există timp de ezitare. Se vede clar cine sunt Dictatorii.

– Totuși românii se duc după vremuri.

– Este o poveste care vorbește despre cum ar trebui reacționat astăzi până nu e prea târziu. Nu știu cât e adevărată, cât e inventată. Povestea este din 1940. La dictatul de la Viena, Ministrul de extern al României era un simpatizant al fascismului, Mihail Manoilescu.

Manoilescu, repet, era cu Hitler. Când a auzit despre dezlipirea Transilvaniei, Manoilescu a leșinat. Atât de puternică a fost trăirea. Nu văd cine ar putea să leșine astăzi, în România. Putin face clar o acțiune de revizitare a istoriei. Trump vrea Panama, Groenlanda, Canada. Viktor Orban pomenește de Transilvania. Ce este așa de complicat să vezi adevărul?

– Ne apără NATO?

– NATO este într-un impas major. Tot Trump este vinovatul. Dacă NATO este desființat, nu mai există nicio rațiune pentru soldații americani de a fi în Europa, nu? Și dacă se ajunge la asta, toți demonii sunt din nou în cetate. Vrem să fim liberi sau acceptăm tribalismul neo-barbar? Eu personal nu mă predau. Mi se intră în casă prin efracție. Cât să mă prefac că efracția e la vecini?

– Trăim finalul unei aventuri intelectuale, a Iluminismului.

– Nu știu dacă este agonia finală, dar trăim momente crepusculare, trăim momente morbide, trăim momente care se pot dovedi funeste. Eu nu sunt de profesie pesimist, dar în momentul de față am o oarecare ispită.

Cine este Vladimir Tismăneanu

Vladimir Tismăneanu este profesor de științe politice la Universitatea Maryland. În 2024 editura Humanitas i-a publicat cartea „Aventura ideilor”. Este autorul cercetărilor: „The Devil in History: Communism, Fascism, and Some Lessons of the Twentieth Century” (University of California Press, 2012), „Lumea secretă a nomeclaturii” (Humanitas, 2012), „Despre comunism. Destinul unei religii politice”, „Arheologia terorii”, „Irepetabilul trecut”, „Naufragiul Utopiei”, „Stalinism pentru eternitate. O istorie politica a comunismului românesc”. Co-editor, împreuna cu Dorin Dobrincu si Cristian Vasile, al „Raportului Final al Comisiei Prezidentiale pentru analiza dictaturiii comuniste din România” (Humanitas, 2007).